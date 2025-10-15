Aunque todavía no existe evidencia definitiva de que Marte haya albergado vida, un nuevo estudio vuelve a abrir el debate. Los científicos creen que los extraños surcos hallados en sus dunas podrían ser el resultado de algún tipo de actividad biológica antigua o de un fenómeno natural poco común que imita sus efectos.

La científica Lonneke Roelofs, de la Universidad de Utrecht, estudió cómo se formaron estos canales y descubrió un mecanismo sorprendente: bloques de hielo de dióxido de carbono (CO₂) que “excavan” el terreno de manera única. Sus hallazgos fueron publicados en Geophysical Research Letters.

“Se sentía como ver a los gusanos de arena de la película Dune”, explicó.

Durante años, otros investigadores sospecharon que el hielo seco podía intervenir en la creación de estos surcos, pero nadie había logrado probarlo. Roelofs sí lo hizo: en un experimento, observó cómo los bloques de hielo de CO₂ realmente “cavaban” los canales, algo jamás visto en la Tierra ni documentado antes por la ciencia.

Este proceso produce surcos idénticos a los observados en Marte, lo que podría explicar un fenómeno que intrigaba a los astrónomos desde hace años. (Foto: HiRISE (PSP_001440_1255_RED), NASA/JPL/University of Arizona)

El fenómeno se produce durante el invierno marciano, cuando las temperaturas descienden a unos -120 °C y se forma una capa de hielo sobre las dunas. Al llegar la primavera, el terreno se calienta y los bloques, de hasta un metro de largo, se desprenden. Debido a la delgada atmósfera y al contraste entre el calor de la arena y el frío del hielo, la parte inferior del bloque comienza a sublimarse, es decir, pasa directamente de sólido a gas.

“En nuestra simulación, vi cómo la alta presión del gas expulsaba la arena en todas direcciones”, señala Roelofs. Este proceso hace que el bloque se incruste en la pendiente y siga excavando hacia abajo, dejando un canal profundo con crestas de arena a los lados, idéntico a los observados en Marte.

La Dra. Roelofs lleva tiempo estudiando cómo se forman los paisajes del planeta rojo. En una investigación anterior, analizó cómo la sublimación del hielo de CO₂ podía causar flujos de escombros que tallan profundos surcos en las paredes de los cráteres.

“Pero los canales de este estudio se veían distintos”, explica. “Por eso supe que debía haber otro proceso detrás, y quise descubrir cuál era.”

El experimento, realizado en la “Mars Chamber” de la Open University, mostró cómo el hielo se sublima y excava la arena mientras se desliza por las pendientes. (Foto: Lonneke Roelofs / Utrecht University)

Para resolver el misterio, Roelofs viajó junto con la estudiante de maestría Simone Visschers a la ciudad de Milton Keynes, en Inglaterra, donde se encuentra la Mars Chamber de la Open University, un laboratorio que reproduce las condiciones del planeta.

Gracias al apoyo de la British Society of Geomorphology, pudieron realizar varios experimentos.

“Probamos distintas inclinaciones de la duna y dejamos caer un bloque de hielo de CO₂ desde la cima. Tras encontrar el ángulo adecuado, por fin vimos resultados. El bloque empezó a excavar la pendiente y a desplazarse hacia abajo, como un topo o los gusanos de arena de Dune. ¡Fue muy extraño!”, recordó la científica.

El hallazgo abre nuevas preguntas sobre cómo el clima extremo de Marte moldea su superficie. (Foto referencial: Pixabay)

Pero, ¿cómo se forman exactamente estos bloques? Según Roelofs, se originan en las dunas del hemisferio sur marciano, donde durante el invierno se acumula una capa de hielo seco de hasta 70 cm de espesor. En primavera, esa capa comienza a sublimarse y los últimos restos, situados en las zonas más sombreadas, se desprenden y ruedan por la pendiente.

“Una vez que los bloques llegan al fondo, el hielo sigue sublimándose hasta desaparecer por completo, dejando una cavidad en la arena”, detalla.

¿Por qué Marte genera tanta fascinación?

Para la investigadora, la respuesta es clara. “Marte es nuestro vecino más cercano y el único planeta rocoso que se encuentra cerca de la ‘zona habitable’ del sistema solar”, explica.

“Esa zona está a la distancia exacta del Sol como para permitir la existencia de agua líquida, condición esencial para la vida. Por eso, estudiar los paisajes marcianos podría ayudarnos a responder preguntas sobre el origen y la posibilidad de vida extraterrestre“, añade.

Además, Roelofs considera que investigar otros planetas “permite salir de los marcos de pensamiento terrestres” y abre nuevas perspectivas sobre los procesos geológicos de nuestro propio mundo.

