El cielo nocturno ofrecerá varias oportunidades de observación entre el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre, con distintos objetos que podrán llamar la atención de quienes miren hacia arriba durante estas noches. Saturno será uno de los grandes protagonistas, acompañado por algunas de sus lunas, pero también habrá oportunidades para seguir el desplazamiento del asteroide 2 Pallas y localizar el cúmulo globular M30.

Miércoles 7: las lunas de Saturno

La noche del miércoles, Titán, la luna más brillante de Saturno, estará a menos de 1 minuto de arco al noreste del planeta. Saturno ya se encontrará sobre el horizonte cuando oscurezca, por lo que habrá tiempo suficiente para observarlo. Titán brillará con una magnitud cercana a 8, mientras que Dione, Tetis y Rea rondarán la magnitud 10 y estarán más cerca del planeta.

Según Astronomy.com, las posiciones de estas lunas cambiarán durante la noche debido a sus órbitas relativamente estrechas. Rea y Tetis se desplazarán hacia el oeste, mientras Dione avanzará hacia el este. Poco antes de las 2:15 a. m. EDT del 8 de octubre, Dione será ocultada por el borde suroeste de Saturno y reaparecerá casi dos horas después por el borde sureste. Mientras tanto, Titán continuará moviéndose hacia el oeste y, alrededor de las 6 a. m. MDT, estará directamente al norte de Saturno.

Saturno destacará especialmente el 7 de octubre, acompañado por algunas de sus lunas más brillantes. (Foto: A. SIMON, M.H. WONG / Hubble / EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP)

Jueves 8: sigue el movimiento del asteroide Pallas

El jueves 8 de octubre, la atención se trasladará hacia el asteroide 2 Pallas, que recientemente alcanzó la oposición en la constelación de Cetus, conocida como la Ballena. Puede observarse durante toda la noche con binoculares o un telescopio de cualquier tamaño. Alrededor de las 10 p. m., ya estará a unos 20° de altura sobre el horizonte suroeste y alcanzará su punto más alto cerca de la 1 a. m.

Pallas tendrá una magnitud de 8,3 y estará aproximadamente a un cuarto de grado al noreste de una estrella de campo de magnitud similar. Su desplazamiento será lento, pero puede detectarse si se toma una fotografía cada pocas horas. Al regresar la noche siguiente, el cambio será más evidente: Pallas y la estrella habrán intercambiado sus posiciones y el asteroide estará ahora al suroeste de ella.

Viernes 9: el cúmulo globular M30

El viernes 9 de octubre será el turno de M30, un cúmulo globular situado en Capricornio. Este objeto, de magnitud 7,2, estará bien ubicado para observarlo alrededor de las 9:30 p. m. con binoculares o un telescopio pequeño. Se encuentra en la zona sureste de la constelación, a poco más de 3° al este-sureste de Zeta Capricorni, una estrella de cuarta magnitud.

M30 tiene unos 11 minutos de arco de diámetro y cuenta con un núcleo muy denso que no puede resolverse con telescopios pequeños, aunque sus regiones exteriores pueden distinguirse como estrellas individuales incluso con un instrumento de 4 pulgadas. Los telescopios de mayor tamaño permiten apreciar más detalles, especialmente en la región central del cúmulo.

El 9 de octubre, el cúmulo globular M30 ofrecerá otra opción de observación para quienes tengan binoculares o telescopios pequeños. (Foto referencial: Pixabay)

Este objeto se encuentra a casi 28.000 años luz de la Tierra y a unos 24.000 años luz del centro de nuestra galaxia. M30 completa una órbita alrededor de la Vía Láctea aproximadamente cada 100 millones de años y los astrónomos calculan que tiene unos 13.000 millones de años.