Astrónomos analizaron 14 años de observaciones del Telescopio Espacial Hubble y ahora creen que las supuestas erupciones de vapor de agua en Europa, una de las lunas de Júpiter y el cuarto satélite natural más grande del planeta gigante, podrían no existir como se pensaba anteriormente. Durante años, estas emisiones fueron consideradas una de las pistas más prometedoras sobre la posible existencia de vida fuera de la Tierra.

Europa despertó un enorme interés científico porque se cree que bajo su gruesa capa de hielo existe un océano global de agua salada. Los investigadores sospechan que ese océano podría contener algunos de los ingredientes esenciales para la vida, como agua líquida y compuestos orgánicos complejos.

Anteriormente, los científicos pensaban que columnas de vapor de agua escapaban desde grietas en la superficie helada de Europa, impulsadas por el océano oculto bajo el hielo; sin embargo, ahora los mismos investigadores que apoyaron esa idea están reconsiderando la evidencia obtenida hace más de una década.

“La evidencia de columnas de vapor de agua en Europa no es tan sólida como entendimos inicialmente”, explicó el científico Kurt Retherford en un comunicado. Retherford formó parte del equipo que en 2014 sugirió la existencia de estas emisiones de agua, pero ahora admite que las conclusiones podrían haber sido prematuras.

El planeta Júpiter y su luna Europa vistos a través del filtro de 2,12 micrones del instrumento NIRCam del telescopio espacial James Webb, el 21 de septiembre de 2023. (Foto: B. HOLLER y J.STANSBERRY / ESA, NASA, CSA, STScI / AFP) / B. HOLLER J.STANSBERRY

Para volver a estudiar el caso, el equipo analizó datos recopilados por Hubble durante 14 años utilizando el instrumento STIS, especializado en espectrografía ultravioleta. Los investigadores se enfocaron especialmente en emisiones de luz ultravioleta conocidas como Lyman-alfa, producidas por átomos de hidrógeno.

“Una de las dificultades para interpretar los datos en ese entonces era determinar dónde ubicar a Europa dentro de su contexto”, explicó Retherford. “La forma en que funciona Hubble dejaba cierta incertidumbre respecto a la posición relativa al centro de la imagen. Si la ubicación de Europa estaba desplazada incluso por uno o dos píxeles, eso podía afectar la interpretación de los datos”.

El equipo teme ahora que las señales detectadas hayan sido simplemente “ruido” en los datos.

La futura misión Europa Clipper podría finalmente resolver el misterio cuando llegue a Júpiter en 2030. (Foto: NASA) / NASA/JPL-Caltech

“Nuestro nuevo análisis tomó nuestra confianza original del 99,9 % en la existencia de las columnas y la redujo a menos del 90 %”, señaló el físico espacial Lorenz Roth. “Eso simplemente no es evidencia suficiente para respaldar con certeza las afirmaciones que hicimos en ese momento”.

Aun así, los científicos no descartan completamente que Europa tenga emisiones de vapor de agua.

La duda podría resolverse definitivamente cuando la misión Europa Clipper llegue al sistema de Júpiter en 2030. Esta nave estudiará la luna helada con mucho más detalle y podría revelar si realmente existen estas misteriosas columnas de agua provenientes del océano oculto bajo el hielo.

Cabe agregar que la investigación del equipo se publicó el 5 de mayo en la revista Astronomy & Astrophysics.

Europa, una de las cuatro lunas galileanas de Júpiter y la sexta más grande del sistema solar

Europa es uno de los objetivos científicos más fascinantes del sistema solar porque esconde un océano global de agua salada bajo su gruesa corteza de hielo. De hecho, los científicos estiman que este enorme mundo subterráneo alberga más del doble de agua líquida que todos los océanos de la Tierra juntos. Al combinar agua, calor interno y compuestos químicos esenciales, se convierte en uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre.

No obstante, su actividad geológica sigue bajo debate. Aunque durante años se creyó que la luna expulsaba colosales columnas de vapor al espacio, datos del Hubble revelaron que esas observaciones podrían haber sido solo “ruido” estadístico y no erupciones reales.

Para conocer más detalles técnicos sobre este satélite, ingresa a la página oficial de Europa de la NASA.

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