En los últimos meses, el objeto interestelar 3I/ATLAS captó la atención de la comunidad científica por su origen fuera del sistema solar. Se trata de un cometa inusual cuya trayectoria y características desataron todo tipo de especulaciones sobre su naturaleza. Este cuerpo celeste, descubierto por primera vez en julio, pasó cerca de la Tierra en diciembre. Ahora, se dirige a un encuentro cercano con Júpiter y luego continuará su viaje de salida hacia el espacio profundo. Su origen interestelar y algunas de sus características inusuales despertaron un intenso debate en la comunidad científica.

Uno de los más firmes defensores de una hipótesis alternativa es el astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien sugiere que 3I/ATLAS podría haber sido enviado por una inteligencia alienígena.

Loeb señala comportamientos extraños del objeto, como aparentes “propulsores en forma de chorros” y cambios de color, que a su juicio merecen una investigación más profunda.

Ante estas sospechas, un equipo del Proyecto Breakthrough, dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre y vinculado a la Universidad de Oxford, decidió analizar el cometa con uno de los radiotelescopios más grandes del mundo.

Científicos del Proyecto Breakthrough lo examinaron en busca de señales de radio artificiales, pero no encontraron evidencias de tecnología extraterrestre. (Foto: ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot & the XMM ISO Team)

Según un estudio publicado en Research Notes of the American Astronomical Society, el telescopio Green Bank no detectó señales de radio artificiales el 18 de diciembre, cuando el cometa estaba a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra.

Aunque se registraron señales, ninguna correspondía a tecnología creada de forma artificial.

Los investigadores concluyeron que “3I/ATLAS exhibe en su mayoría características típicas de un cometa, incluida una coma y un núcleo no alargado”. Asimismo, reconocieron que aún se necesita más investigación, ya que solo se han observado tres objetos interestelares hasta ahora.

Para ellos, los datos actuales no apoyan la idea de que se trate de una nave o artefacto tecnológico. Loeb, sin embargo, dijo que los resultados no lo desaniman.

En conversación con Metro, explicó: “No está claro si un objeto tecnológico transmitiría señales de radio a sus remitentes, porque esas señales tardarían decenas de miles de años en cruzar la Vía Láctea”.

El astrofísico Avi Loeb sostiene que la ausencia de señales no descarta un origen artificial. (Foto: NASA)

El astrofísico añadió que “el tiempo que pasa dentro del sistema solar, hasta el borde de la nube de Oort, es de solo 16.000 años” y que “cualquier señal podría no estar dirigida a la Tierra ni en la frecuencia o fecha que se monitorearon”.

En la misma línea, el experto en ovnis Mark Christopher Lee coincidió con Loeb al señalar que “una inteligencia extraterrestre avanzada, si existe, podría emplear métodos de comunicación totalmente distintos, como haces láser dirigidos, señales cuánticas o incluso ninguna emisión si el objeto es una sonda inactiva”.

Lee recordó que “la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia”.

Por su parte, el astrofísico Alfredo Carpineti afirmó que 3I/ATLAS es simplemente un cometa: “un aspecto crucial de la ciencia es repetir las observaciones una y otra vez para estar lo más seguros posible… la ‘hipótesis alienígena’ nunca estuvo respaldada por datos, pero es positivo que los telescopios demuestren, una y otra vez, que este visitante interestelar no tiene nada artificial”.

Qué sigue para el cometa 3I/ATLAS tras acercarse a la Tierra

Tras su acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS continúa su recorrido por el sistema solar. En ese momento se encontraba a una distancia muy grande de nuestro planeta, por lo que no representó ningún peligro. Los científicos aprovecharon esa cercanía relativa para observarlo con telescopios y recopilar más datos sobre su composición y comportamiento.

Luego de pasar cerca de la Tierra, 3I/ATLAS se está alejando gradualmente del Sol. A medida que se enfría, su actividad disminuirá: liberará menos gas y su brillo se irá apagando. Esto es normal en los cometas, que suelen ser más activos cuando están cerca del Sol y pierden energía al alejarse.

El cometa interestelar 3I/ATLAS ya tiene marcado su próximo momento clave dentro del Sistema Solar. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El siguiente punto clave en su trayectoria será su aproximación a Júpiter, prevista para marzo de 2026. La enorme gravedad del planeta gigante podría alterar ligeramente su camino, algo que los astrónomos seguirán con atención. Estas interacciones ayudan a entender mejor cómo se mueven los objetos que llegan desde fuera del sistema solar.

Finalmente, el cometa continuará su viaje hacia el espacio profundo y probablemente no volverá a acercarse a la Tierra. Aun así, los datos recogidos durante este periodo seguirán siendo analizados durante años, ya que 3I/ATLAS es un objeto poco común y ofrece pistas valiosas sobre lo que ocurre más allá de nuestro sistema solar.

