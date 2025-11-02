El cielo nocturno de noviembre ofrecerá uno de los espectáculos más esperados del año: la Superluna de Castor. Este fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna llena coincide con el punto de su órbita más cercano a la Tierra, conocido como perigeo. En ese momento, nuestro satélite natural se ve ligeramente más grande y brillante de lo habitual, un detalle que muchos podrán notar a simple vista.

El nombre “Luna del Castor” o Beaver Moon tiene un origen ancestral. Proviene de las tribus nativas de Norteamérica, que asociaban la luna llena de noviembre con la época en que los castores reforzaban sus diques y se preparaban para el invierno.

Además, era el momento en que los cazadores colocaban trampas antes de que los ríos se congelaran, asegurando así pieles para soportar el frío. Con el tiempo, esta denominación pasó a formar parte del calendario lunar tradicional.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna llena alcanza su punto más cercano a la Tierra, haciéndose visible hasta un 14% más grande y 30% más brillante. (Foto referencial: Pixabay)

Su nombre tiene origen en las antiguas tribus norteamericanas, que lo asociaban con la temporada en que los castores se preparaban para el invierno. (Foto referencial: Pixabay)

Este año, la Superluna de Castor será particularmente especial porque coincidirá casi exactamente con su punto más cercano a la Tierra, lo que la hará aparecer hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena promedio. Asimismo, su brillo intenso podrá observarse durante varias noches, especialmente en regiones con cielos despejados y poca contaminación lumínica.

En países de Latinoamérica, incluido Perú, el mejor momento para observarla será durante la noche del miércoles 5 de noviembre de 2025, cuando la Luna alcance su punto máximo de brillo y tamaño. Bastará con mirar hacia el horizonte este, justo después del atardecer, para apreciar su aspecto más grande.

Los astrónomos recomiendan disfrutar del evento desde lugares alejados de las luces urbanas. No se necesitan telescopios ni binoculares para contemplar la belleza del fenómeno, aunque quienes deseen tomar fotografías pueden aprovechar el momento en que la Luna se alza sobre paisajes o edificios para lograr imágenes de mayor impacto visual.

Será una oportunidad perfecta para observarla sin instrumentos desde lugares con poca contaminación lumínica. (Foto referencial: Pixabay)

Calendario Lunar de Noviembre de 2025 (Fases Principales)

Luna Llena: Miércoles, 5 de noviembre. Este evento coincide con la “Superluna de Castor”, lo que significa que la Luna se verá más grande y brillante.

Cuarto Menguante: Miércoles, 12 de noviembre

Luna Nueva: Jueves, 20 de noviembre

Cuarto Creciente: Viernes, 28 de noviembre

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí