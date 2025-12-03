Diciembre trae consigo la llamada Luna Fría, un nombre heredado de las tradiciones celtas para describir la Luna llena que aparece durante las noches más gélidas del hemisferio norte. Otras culturas también le dieron nombres particulares: en el inglés antiguo se le decía Moon Before Yule (Luna antes de Navidad) o Long Night Moon (Luna de noche larga), ambos relacionados con el solsticio de invierno y la festividad de Yule.

Este mes, la Luna Fría llegará acompañada de un fenómeno especial: será nuevamente una Superluna, es decir, una Luna llena que coincide con el momento en que nuestro satélite se encuentra relativamente cerca de la Tierra en su órbita.

Las Superlunas suelen aparecer en parejas, por lo que la de diciembre es la continuación natural de la que ya se observó en noviembre.

Sin embargo, existe una diferencia notable entre ambas. La Superluna de diciembre será apenas menos cercana que la de noviembre. Durante la Luna llena del 5 de noviembre, la distancia entre la Tierra y la Luna fue de 356,978 km (221,816 millas).

La “Cold Moon” (Luna Fría) alcanzará su punto máximo de iluminación esta semana. (Foto referencial: Freepik)

En cambio, para la Luna llena del 4 de diciembre, esa distancia aumentará ligeramente a 357,218 km (221,965 millas). Aunque el cambio es pequeño, los astrónomos detallan que esto hace que la Luna se vea apenas menos grande y brillante que la anterior.

Como cada mes, la Luna también recorrerá el cielo pasando frente a las constelaciones del zodiaco y acercándose visualmente a algunos planetas.

En diciembre, esos encuentros serán especialmente llamativos: el día 7 se aproximará a Júpiter, entre el 17 y el 18, lo hará con Mercurio, y entre el 26 y el 27, alcanzará a Saturno. Los acercamientos pueden observarse desde casi cualquier parte del mundo.

Aunque la diferencia con la Superluna de noviembre es mínima, la Luna Fría de diciembre sigue siendo una oportunidad ideal para disfrutar de un evento astronómico que combina tradición, ciencia y un espectáculo visual que se repetirá recién el próximo año.

Este fenómeno combina tradición, astronomía y una excelente oportunidad para observar el cielo nocturno. (Foto referencial: Pixabay)

¿A qué hora ver la Luna Fría en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, la hora de observación de la Luna Fría dependerá de tu zona horaria. A continuación, algunas de las horas aproximadas en las principales zonas horarias:

Hora estándar del Este (EST): 18:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Centro (CST): 17:14 del 4 de diciembre

Hora estándar de la Montaña (MST): 16:14 del 4 de diciembre

Hora estándar del Pacífico (PST): 15:14 del 4 de diciembre

Recuerda que la Luna estará visible desde una noche antes y podrás apreciarla en todo su esplendor durante la noche del 4 de diciembre.

