El cielo regalará un espectáculo único esta semana: la Luna del Castor, la luna llena más grande y brillante del año. Este fenómeno alcanzará su punto máximo el miércoles 5 de noviembre, cuando nuestro satélite se encuentre a 356.833 kilómetros de la Tierra.

Se trata de la segunda de tres superlunas consecutivas de 2025, que ocurren cuando la Luna se acerca al 90% de su punto más próximo a la Tierra, conocido como perigeo. Durante este periodo, puede parecer hasta un 14% más grande y un 30% más brillante, especialmente cuando se eleva o se pone sobre el horizonte.

Según explicó la NASA, la llamada “Ilusión Lunar” hace que la Luna parezca más grande de lo que realmente es.

“Las fotografías demuestran que la Luna tiene el mismo tamaño cerca del horizonte que cuando está en lo alto del cielo, pero eso no es lo que percibimos con nuestros ojos”, señaló la agencia espacial.

Durante la Superluna del Castor, el satélite puede parecer hasta un 14% más grande y un 30% más luminoso. (Foto referencial: Pixabay)

“Se trata de una ilusión basada en la manera en que nuestro cerebro procesa la información visual”, añadió.

Para disfrutar del evento, los expertos recomiendan buscar un lugar oscuro y sin contaminación lumínica, preferiblemente con un horizonte despejado.

No se necesita equipo especial para observarla, aunque unos prismáticos o un telescopio pequeño pueden ofrecer una vista más detallada. Además, se aconseja llevar abrigo, mantas y una silla para disfrutar cómodamente de la noche.

Su nombre tiene origen en las antiguas tribus norteamericanas, que lo asociaban con la temporada en que los castores se preparaban para el invierno. (Foto referencial: Pixabay)

Según The Independent, el astrónomo Lawrence Wasserman, del Observatorio Lowell, señaló que las mareas pueden ser ligeramente más altas durante una superluna debido a su cercanía con la Tierra, aunque aclaró que “la diferencia no es muy notable”.

Por su parte, Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan, explicó que el cambio de tamaño de la Luna “es más evidente si se compara con otras imágenes u observaciones”.

Las superlunas ocurren solo unas pocas veces al año. La de octubre ya ofreció un adelanto del fenómeno, mientras que la próxima, en diciembre, será la última oportunidad de 2025 para observar este impresionante fenómeno nocturno.

Astrónomos recomiendan observarla desde lugares oscuros y recuerdan que las mareas podrían aumentar ligeramente. (Foto referencial: Pixabay)

De dónde viene el nombre “Superluna del Castor”

El nombre de “Superluna del Castor” proviene de una combinación de tradiciones folclóricas ancestrales y terminología astronómica moderna.

La parte “Luna del Castor” tiene sus raíces en las culturas de las tribus nativas norteamericanas. Para estas culturas, la Luna llena que ocurre en el mes de noviembre marcaba el inicio del invierno. El nombre se refiere a la época en que los castores terminaban de construir sus diques y madrigueras para prepararse para el frío y la congelación de las aguas.

Según otras versiones, también hacía alusión al momento en que los cazadores se apresuraban a poner trampas para castores, ya que su pelaje estaba en su punto óptimo antes de que el invierno se hiciera demasiado severo.

El término “Superluna” es una denominación mucho más reciente y de origen astronómico (acuñada por un astrólogo en 1979) que describe el evento físico. Se utiliza cuando una Luna llena coincide con el perigeo, que es el punto en la órbita lunar en el que la Luna se encuentra más cercana a la Tierra.

Cuando la Luna llena de noviembre (la Luna del Castor) cae en o cerca de este punto, el satélite se ve ligeramente más grande y brillante de lo normal en el cielo nocturno, creando el fenómeno llamado “Superluna del Castor”.

