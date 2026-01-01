Enero de 2026 llega con varios eventos astronómicos destacados que podrán observarse a simple vista o con ayuda de instrumentos básicos. Aunque no es el mes más cargado del año, ofrece buenas oportunidades para quienes disfrutan de mirar el cielo nocturno. Según la NASA, uno de los momentos más llamativos será el sábado 3 de enero, cuando coincidan dos fenómenos importantes. Ese día habrá luna llena, que además será una superluna, es decir, se verá un poco más grande y brillante de lo habitual.

En la misma fecha alcanzará su punto máximo la lluvia de meteoros Cuadrántidas, una de las más intensas del año.

Otro evento interesante ocurrirá el martes 13 de enero, cuando se produzca la llamada ocultación de Marte por la Luna. Desde la Tierra, parecerá que la Luna pasa por delante del planeta rojo durante un breve período, un fenómeno visual poco común y atractivo para la observación.

Más adelante, entre el sábado 17 y el domingo 18 de enero, se podrá ver una conjunción de Venus y Saturno. Ambos planetas parecerán estar muy cerca uno del otro en el cielo, especialmente después del atardecer.

El 3 de enero coincidirán una superluna y el pico de la lluvia de meteoros Cuadrántidas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Aunque este acercamiento será más notorio esos días, los dos planetas podrán verse durante gran parte del mes.

A lo largo de enero, Venus, Saturno, Júpiter y Marte serán visibles a simple vista durante las primeras horas de la noche.

Venus y Saturno se podrán observar hacia el suroeste, Júpiter aparecerá casi sobre nuestras cabezas, y Marte será visible hacia el este. Aplicaciones como SkyView o SkySafari Pro pueden ayudar a localizarlos con mayor facilidad.

Por último, Urano y Neptuno también estarán presentes en el cielo nocturno de enero, aunque en este caso será necesario usar un telescopio para poder verlos.

A lo largo del mes se podrán observar la ocultación de Marte por la Luna y la conjunción de Venus y Saturno. (Foto: NASA/Bill Ingalls)

Lo que debes saber sobre la Superluna y la lluvias de meteoros

Según la NASA, una superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, que es el punto de su órbita elíptica más cercano a la Tierra. Debido a que la órbita de nuestro satélite no es un círculo perfecto sino un óvalo, su distancia varía constantemente. Durante este fenómeno, la Luna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que en su punto más lejano (apogeo).

Aunque para el ojo humano la diferencia de tamaño a veces es sutil, el aumento en el brillo es notable. El fenómeno también provoca “mareas vivas” algo más intensas debido a la mayor atracción gravitatoria.

Por otro lado, el IGN señala que una lluvia de meteoros se produce cuando la Tierra, en su movimiento de traslación, atraviesa una nube de escombros dejada por un cometa (o a veces un asteroide) en su propia órbita alrededor del Sol.

Estos pequeños fragmentos de hielo, polvo y roca, llamados meteoroides, entran en la atmósfera terrestre a velocidades altísimas. Al chocar con las moléculas de aire, la fricción genera un calor tan intenso que vaporiza el material, creando las estelas luminosas que conocemos como estrellas fugaces. Como la Tierra pasa por estos mismos puntos de escombros cada año, las lluvias de meteoros (como las Perseidas o Gemínidas) ocurren siempre en fechas predecibles.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí