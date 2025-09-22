CALIFORNIA (EE.UU.), 22/09/2025.- Te comparto los datos exactos sobre dónde y a qué hora fue el último temblor en Estados Unidos registrado hoy, lunes 22 de septiembre en California, Nueva York, Texas, Hawái y otros estados de EE.UU., según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Foto de iShock / Getty Images
En los Estados Unidos se producen diferentes tipos de fenómenos naturales como son los incendios forestales, huracanes, inundaciones, olas de calor, tornados, tormentas invernales, entre otros. No obstante, uno de los que más preocupa a la comunidad científica son los denominados “sismos” o “temblores” ya que suelen ser impredecibles para los científicos y, en muchos casos, pasan desapercibidos por los sistemas de alerta.

De acuerdo a un reciente estudio de los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), existe un 75% de probabilidades de que suceda un fuerte terremoto en los estados de Washington DC, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Sin embargo, California, Alaska y Hawái continúan siendo las áreas que suelen experimentar sismos de altas magnitudes, sobre todo, en las ciudades californianas de San José, Vallejo y San Diego debido a la ubicación geográfica que tienen en la falla de San Andrés.

Reporte de últimos sismos en EE.UU. - lunes 22 de septiembre

En ese contexto, en este artículo colocaremos el reporte actualizado de los últimos temblores ocurridos en los Estados Unidos en la jornada del lunes 22 de septiembre.

Temblor en EE.UU.Último sismo del lunes 22 de septiembre de 2025
Fecha22/09/2025
Hora exacta14:55:46 (UTC-05:00)
Magnitud3.6 (Intensidad: IV)
Lugar del epicentro61 km al noreste de Valmy, Nevada
Latitud41.245°N
Longitud116.700°W
Profundidad8.4 km
FuenteUnited States Geological Survey (USGS)
¿Por qué ocurren terremotos en el centro del continente, lejos de los límites de las placas tectónicas?

La mayoría de los terremotos ocurren cerca de los límites de las placas tectónicas, donde la corteza terrestre está compuesta de grandes fragmentos que interactúan entre sí. Estas interacciones pueden implicar el deslizamiento, la colisión o la separación de las placas. Sin embargo, un mapa de Estados Unidos muestra que también se producen terremotos en las regiones interiores del continente, aunque con menos frecuencia que en los bordes. Esto plantea la pregunta: ¿por qué ocurren terremotos lejos de los límites de las placas tectónicas?

La investigación sobre este fenómeno es limitada, pero los estudios indican que las antiguas variaciones regionales y locales en la corteza terrestre desempeñan un papel importante. Estas variaciones reflejan condiciones de tensión que han persistido durante millones de años, a menudo derivadas de actividades tectónicas de antaño, como la formación de montañas y el rifting continental.

La tensión se transmite continuamente desde los límites a lo largo de las placas tectónicas. Cuando esta tensión encuentra una debilidad preexistente en la corteza, como fracturas o fallas de eventos geológicos más antiguos, aumenta la probabilidad de que se produzca un terremoto en ese lugar.

Temblor en EE.UU. hoy, lunes 22 de septiembre de 2025: sismo de 2.6 en California

  • Fecha y hora exacta: 22/09/2025 10:01:28 (UTC-05:00)
  • Magnitud: 2.6 
  • Intensidad: V
  • Lugar del epicentro: 3 km al sureste de Berkeley, California
  • Latitud: 37.856°N
  • Longitud: 122.246°W
  • Profundidad: 6.7 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
Reporte de últimos sismos en EE.UU. hoy, 22 de septiembre, vía USGS

  • Magnitud: 2.7 | Epicentro: 21 km NW of Stanley, Idaho | Fecha y hora: 2025-09-22 06:12:34 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 44.327°N 115.158°W | Profundidad: 8.8 km
  • Magnitud: 4.3 | Epicentro: 2 km ESE of Berkeley, CA | Intensidad: IV-V | Fecha y hora: 2025-09-22 04:56:12 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 37.863°N 122.254°W | Profundidad: 7.6 km
  • Magnitud: 2.9 | Epicentro: 10 km E of Toyah, Texas | Fecha y hora: 2025-09-22 02:00:50 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 31.330°N 103.680°W | Profundidad: 7.8 km
  • Magnitud: 2.8 | Epicentro: 3 km SW of Pāhala, Hawaii | Intensidad: IV | Fecha y hora: 2025-09-21 23:58:34 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 19.175°N 155.501°W | Profundidad: 30.6 km
Reporte de últimos sismos en EE.UU. hoy, 22 de septiembre, vía USGS

  • Magnitud: 4.3 | Epicentro: 2 km ESE of Berkeley, CA | Intensidad: IV-V | Fecha y hora: 2025-09-22 04:56:12 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 37.863°N 122.254°W | Profundidad: 7.6 km
  • Magnitud: 2.9 | Epicentro: 10 km E of Toyah, Texas | Fecha y hora: 2025-09-22 02:00:50 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 31.330°N 103.680°W | Profundidad: 7.8 km
  • Magnitud: 2.8 | Epicentro: 3 km SW of Pāhala, Hawaii | Intensidad: IV | Fecha y hora: 2025-09-21 23:58:34 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 19.175°N 155.501°W | Profundidad: 30.6 km
¿Dónde ver un resumen de los sismos de hoy en California?

Portales de monitoreo listan el recuento diario y el sismo más fuerte del día, destacando hoy el 4.3 de Berkeley.

¿Qué kit de emergencia se recomienda?

Tener agua para varios días, linterna, radio con baterías, botiquín, copias de documentos y plan familiar de comunicación.

¿Cómo reportar que se sintió el sismo?

Se puede enviar un reporte “Did You Feel It?” para ayudar a mapear intensidad percibida por códigos postales y zonas.

¿Por qué algunos servicios públicos reducen velocidad o se detienen?

Tras sismos, agencias como BART inspeccionan vías e instalaciones y operan con precaución temporal para garantizar seguridad.

¿Es normal que tiembla en esta zona?

California concentra un alto riesgo sísmico por fallas activas como la de Hayward y San Andrés, por lo que los sismos moderados son esperables.

¿Dónde consultar información oficial en tiempo real?

El mapa de USGS muestra los sismos recientes, incluye la página del evento y capas de intensidad sentida por la población.

¿Cómo recibir alertas tempranas en California?

Descargar la app MyShake o usar alertas integradas en Android basadas en ShakeAlert para recibir segundos de aviso antes de las sacudidas.

¿Qué hacer si se siente otro temblor?

Aplicar “Agáchate, Cúbrete y Agárrate”, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que pase el movimiento antes de evacuar con calma.

¿Por qué cambió la magnitud de 4.6 a 4.3?

Los valores iniciales son preliminares; USGS actualiza magnitud y parámetros tras el análisis de más datos sísmicos.

¿Hubo alerta de tsunami?

No, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis indicó que no se esperaba tsunami para este evento.

¿Hay daños o heridos?

No se reportan daños graves ni heridos hasta el momento; se observaron caídas de productos en tiendas y revisiones preventivas de infraestructura.

¿Se sintió en otras ciudades?

Sí, hubo reportes de sacudidas desde San Francisco, San José, Santa Rosa y hasta Salinas, con más de 20,000 reportes en la primera hora.

¿Cuál fue la magnitud y profundidad?

La magnitud final fue 4.3 y la profundidad se estimó entre 7 km y 8 km según reportes oficiales y medios locales.

¿Qué pasó y dónde fue el epicentro?

Un sismo de magnitud 4.3 sacudió el Área de la Bahía con epicentro en Berkeley, cerca de Dwight Way y Piedmont Ave, a las 2:56 a.m. hora local, inicialmente estimado en 4.6 y luego ajustado por USGS.

07:06

Temblor en EE.UU. — último sismo de magnitud 4.3 con epicentro en San Francisco

Un sismo de magnitud 4.3 se registró el 22 de septiembre de 2025 cerca de la ciudad de Berkeley, California. De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se localizó aproximadamente a 2 kilómetros al este-sureste de Berkeley, con una profundidad de 7.8 kilómetros. El evento ocurrió a las 09:56:12 UTC y pudo haber sido percibido en varias áreas de la Bahía de San Francisco debido a su cercanía con zonas densamente pobladas.

  • Magnitud: 4.3
  • Localización: 2 km al ESE de Berkeley, California
  • Fecha y hora: 22 de septiembre de 2025, 09:56:12 (UTC)
  • Latitud: 37.866° N
  • Longitud: 122.252° W
  • Profundidad: 7.8 km
  • Fuente: USGS
Temblor en EE.UU. hoy, 21 de septiembre: sismo de 3.1 con epicentro en Alaska

  • Magnitud : 3.1
  • Epicentro : 112 km al sur-suroeste de McCarthy, Alaska
  • Fecha y hora : 2025-09-21 11:54:57 (UTC-05:00)
  • Latitud, Longitud : 60.456°N 143.472°W
  • Profundidad : 1.3 km
  • Fuente : United States Geological Survey (USGS)
¿Pueden las grandes cantidades de lluvia en California provocar un aumento de los terremotos?

En California no existe un patrón que indique que los terremotos grandes y destructivos se produzcan con mayor frecuencia durante los periodos de fuertes precipitaciones o de sequía. Por lo tanto, es poco probable que las precipitaciones afecten al riesgo sísmico. Esto tiene sentido, ya que el agua de lluvia no puede filtrarse fácilmente varios kilómetros por debajo de la superficie terrestre hasta las profundidades donde se producen la mayoría de los terremotos.

Sin embargo, los periodos de fuertes precipitaciones o de sequía podrían afectar indirectamente a las fallas propensas a los terremotos. Por ejemplo, los patrones de precipitación pueden afectar al peso de los materiales cercanos a la superficie y de los embalses. Además, el rellenado de los acuíferos subterráneos puede provocar que la corteza terrestre se expanda (unos pocos milímetros) en algunos lugares y se contraiga en otros, ocurriendo lo contrario durante los periodos secos. Esto puede provocar pequeños cambios en las tensiones de las fallas que, en principio, podrían influir ligeramente en las tasas de sismicidad.

Algunos estudios han descubierto que las tasas de microterremotos en California pueden sufrir pequeñas variaciones que probablemente estén relacionadas con los patrones de precipitación. Por ejemplo, científicos de la Universidad de Stony Brook estudiaron registros continuos de movimiento de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) para detectar ciclos anuales de expansión y contracción de la superficie terrestre, y los relacionaron con los patrones y la intensidad de las precipitaciones. Utilizando modelos informáticos, demostraron que las variaciones anuales en la tensión de las fallas de California son mayores durante los años de precipitaciones inusualmente intensas o de sequía. Este estudio de 2021 concluyó que se podrían esperar ligeramente más terremotos en algunas zonas del este de California durante los inviernos con fuertes precipitaciones que en los inviernos de sequía y, por el contrario, que se podrían esperar ligeramente menos terremotos en la falla de San Andrés durante los inviernos con fuertes precipitaciones en comparación con los inviernos normales o de sequía.

Otros estudios sugieren que una gran carga de agua distribuida uniformemente durante la temporada de lluvias puede suprimir la sismicidad, mientras que el agua superficial distribuida de forma desigual (por ejemplo, el agua concentrada en un valle o en una montaña) tiene un pequeño potencial de aumentar la sismicidad. Se trata de un área de investigación en curso.

Últimos sismos en EE.UU. reportados por el USGS

  • Magnitud: 3.5 | Epicentro: 51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | Fecha y hora: 2025-09-21 06:24:13 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 18.768°N 64.623°W | Profundidad: 13.0 km
  • Magnitud: 5.5 | Epicentro: 121 km SW of Adak, Alaska | Intensidad: IV-V | Fecha y hora: 2025-09-21 04:30:27 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 51.202°N 178.020°W | Profundidad: 30.0 km
  • Magnitud: 2.5 | Epicentro: 51 km N of Kobuk, Alaska | Fecha y hora: 2025-09-21 02:01:58 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 67.362°N 156.745°W | Epicentro: 1.4 km
  • Magnitud 2.5 | Epicentro: 9 km SW of Guánica, Puerto Rico | Fecha y hora: 2025-09-21 00:20:20 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 17.913°N 66.974°W | Epicentro: 12.4 km
Temblor en EE.UU.: último sismo de magnitud 3.3 con epicentro en Alaska

Un sismo de magnitud 3.3 se registró a 51 km al NNE de Venetie, Alaska, el 20 de septiembre de 2025 a las 10:15:12 (UTC-05:00). El epicentro se localizó en las coordenadas 67.457°N y 146.116°W, con una profundidad aún no confirmada. Este tipo de eventos son característicos de movimientos someros y de baja intensidad, por lo que rara vez generan daños o se perciben ampliamente.

  • Magnitud: 3.3
  • Fecha y hora (UTC-05:00): 2025-09-20 10:15:12
  • Epicentro: 51 km NNE de Venetie, Alaska
  • Coordenadas: 67.457°N, 146.116°W
  • Profundidad: pendiente de confirmación
  • Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
Temblor en EE.UU. hoy: último sismo de magnitud 2.6 con epicentro en Puerto Rico

Un sismo de magnitud 2.6 ocurrió a 10 km al sur de Santa Isabel, Puerto Rico, el 20 de septiembre de 2025 a las 07:38:32 UTC; el epicentro se ubicó en las coordenadas 17.873°N y 66.400°W, con una profundidad de 6.3 km, parámetros típicos de eventos someros y débiles que rara vez generan reportes amplios de percepción o daños.

  • Magnitud: 2.6
  • Fecha y hora (UTC): 2025-09-20 07:38:32
  • Epicentro: 10 km al sur de Santa Isabel, Puerto Rico
  • Coordenadas: 17.873°N, 66.400°W
  • Profundidad: 6.3 km
  • Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
Temblor en EE.UU. hoy: último sismo de magnitud 3.6 con epicentro en Nevada

Un sismo de magnitud 3.6 ocurrió a 52 km al noreste de Valmy, Nevada, el 20 de septiembre de 2025 a las 06:47:17 UTC; el epicentro se localizó cerca de 41.161°N y 116.746°W, y la profundidad fue de 7.7 km, parámetros consistentes con los reportes operativos recientes de esa zona en el catálogo del USGS y la actividad cercana a Valmy en fechas contiguas.

  • Magnitud: 3.6
  • Fecha y hora (UTC): 2025-09-20 06:47:17
  • Epicentro: 52 km al NE de Valmy, Nevada, EE. UU.
  • Coordenadas: 41.161°N, 116.746°W
  • Profundidad: 7.7 km
  • Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
¿Qué es la magnitud sísmica?

Es una medida única de la energía liberada por el sismo, expresada con números arábigos (p. ej., escala de Richter u otras).

¿Cómo se detectan los sismos?

Con sismógrafos y acelerógrafos que registran el movimiento del suelo en varias direcciones y generan sismogramas.

¿Qué es el hipocentro y el epicentro?

El hipocentro es el punto en el interior de la Tierra donde inicia la ruptura; el epicentro es su proyección en la superficie.

23:58

¿Qué origina los sismos?

Principalmente la interacción de placas tectónicas (subducción, desplazamiento lateral), que acumula esfuerzos hasta romper y liberar energía.

23:57

¿Sismo y terremoto son lo mismo?

Sí; en uso técnico son sinónimos, aunque en lenguaje popular algunos reservan “terremoto” para eventos con daños.

23:56

¿Qué es un sismo?

Es el movimiento del suelo causado por la liberación súbita de energía acumulada en rocas, normalmente por deslizamiento en una falla tectónica

23:55

Buenos días a todos los ciudadanos de Estados Unidos. En esta oportunidad, te contamos el reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) en relación a los últimos temblores registrados en el país. Tendrás datos como la hora exacta, la magnitud, el lugar del epicentro y la profundidad.

¿Por qué suelen ocurrir sismos en el estado de California?

En California convergen dos grandes placas tectónicas: la del Pacífico y la de América del Norte. La primera abarca la mayor parte del suelo del Océano Pacífico y la franja costera californiana, mientras que la segunda incluye la mayor parte del continente norteamericano y sectores del fondo del Atlántico.

El punto de contacto principal entre ambas es la falla de San Andrés, una enorme fractura de más de 650 millas de extensión que alcanza profundidades menores a 10 millas. A ella se conectan numerosas fallas secundarias, como la de Hayward, en el norte de California, y la de San Jacinto, en el sur, que refuerzan la compleja red sísmica de la región.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos.
Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

En cambio, la Placa del Pacífico avanza hacia el noroeste más allá de la Placa de América del Norte a un ritmo de aproximadamente dos pulgadas por año. Partes del sistema de falla de San Andrés se adaptan a este movimiento mediante un “deslizamiento” constante que resulta en muchas sacudidas pequeñas y algunos temblores de tierra moderados.

¿Cómo recibir la alerta sísmica en California?

Debes contar con las siguientes aplicaciones disponibles en California: , y el . Todas las apps mencionadas están configuradas para emitir una alerta segundos antes de un fuerte sismo que tenga magnitudes superiores a 4.5 grados en la escala de Richter.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC.
Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿Cuáles son los estados de Estados Unidos donde hay más sismos?

Los estados con mayor probabilidad de registrar temblores son Texas, California, Alaska, Utah, Islas Vírgenes, Hawái, entre otros, debido a que se encuentran a lo largo de la Falla de San Andrés, una de las principales fallas geológicas del país.

El geofísico del USGS Mark Petersen considera que el nuevo modelo es “un logro fundamental para mejorar la seguridad pública”.

El USGS afirmó que el último modelo sísmico podría ser útil para la industria de la construcción al brindar información crítica para arquitectos e ingenieros. Los modelos sísmicos también pueden ayudar a los responsables de las políticas en todo el país.

California, por ejemplo, está ofreciendo subvenciones de 3.000 dólares para modernización contra terremotos.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, las recomendaciones para actuar antes, durante y después de un sismo son bastante similares a las de otros países, pero con algunas consideraciones adicionales relacionadas con la infraestructura y los protocolos específicos del lugar. Aquí te detallo las acciones que se deben seguir en cada fase del sismo:

El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor.
El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor. (Foto: USGS)

Medidas antes de un sismo

  • Verificar que la edificación cumpla con criterios de diseño sismorresistente.
  • Asegurar mobiliario y objetos que representen riesgo de caída.
  • Diseñar un plan de evacuación familiar con rutas seguras y puntos de encuentro.
  • Preparar un kit de emergencia (agua, alimentos, linterna, botiquín, documentos esenciales).
  • Capacitar a la familia mediante simulacros y protocolos de autoprotección.

Acciones durante un sismo

  • Mantener la calma para preservar la capacidad de respuesta.
  • Bajo techo: aplicar “agacharse, cubrirse y protegerse” en zonas alejadas de ventanas y muros externos.
  • En exteriores: ubicarse en áreas abiertas, alejadas de estructuras y tendidos eléctricos.
  • Conduciendo: detenerse en un lugar seguro, lejos de infraestructuras elevadas, y mantener las luces de emergencia.

Recomendaciones después de un sismo

  • Evaluar la integridad estructural de edificaciones y comprobar posibles fugas de gas, agua o electricidad.
  • Mantenerse informado a través de medios oficiales y evitar el uso innecesario de líneas telefónicas.
  • Evitar desplazamientos hasta que las autoridades confirmen la seguridad del entorno.
  • Prepararse ante réplicas y aplicar nuevamente protocolos de autoprotección.
  • Colaborar en la asistencia a personas afectadas, siempre que no implique riesgos adicionales.
  • Mantener vigilancia sobre peligros derivados como deslizamientos o tsunamis en áreas costeras.

Consejos de seguridad en caso de sismo en Estados Unidos

Para mantenerse a salvo durante un terremoto en Estados Unidos, puede:

  • Agáchate, cúbrete y agárrate: Si estás dentro, ponte debajo de una mesa o escritorio resistente, o junto a una pared interior. Cúbrase la cabeza y el cuello con los brazos.
  • Aléjate de ventanas y puertas: Evita las puertas, que no te protegen de la caída de objetos.
  • Permanezca en el interior: No corras al exterior durante un terremoto.
  • Si vas en coche Aparca en un lugar despejado y detente. Quédate dentro con el cinturón abrochado hasta que deje de temblar.
  • Si estás en el exterior: Desplácese a una zona abierta lejos de edificios, árboles, farolas y líneas eléctricas.
  • Evite puentes y pasos elevados: Si es posible, evite puentes, pasos elevados y líneas eléctricas.
  • Practique «agáchese, cúbrase y agárrese»: Practique con toda la familia para que todos sepan qué hacer.

También puede prepararse para un terremoto

  • Asegurar su espacio identificando los peligros y asegurando los objetos móviles.
  • Organizar los suministros en caso de catástrofe
  • Desarrollar un plan de comunicación
  • Establecer un lugar de reunión
  • Identificar un refugio alternativo
  • Conocer el riesgo de terremoto en su zona
Explicación de los mapas de peligro sísmico del USGS
La peligrosidad sísmica es el riesgo asociado a los terremotos potenciales en una zona determinada, y un mapa de peligrosidad sísmica muestra los riesgos relativos en diferentes zonas.
