En los Estados Unidos se producen diferentes tipos de fenómenos naturales como son los incendios forestales, huracanes, inundaciones, olas de calor, tornados, tormentas invernales, entre otros. No obstante, uno de los que más preocupa a la comunidad científica son los denominados “sismos” o “temblores” ya que suelen ser impredecibles para los científicos y, en muchos casos, pasan desapercibidos por los sistemas de alerta.

De acuerdo a un reciente estudio de los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), existe un 75% de probabilidades de que suceda un fuerte terremoto en los estados de Washington DC, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Sin embargo, California, Alaska y Hawái continúan siendo las áreas que suelen experimentar sismos de altas magnitudes, sobre todo, en las ciudades californianas de San José, Vallejo y San Diego debido a la ubicación geográfica que tienen en la falla de San Andrés.

Reporte de últimos sismos en EE.UU. - lunes 22 de septiembre

En ese contexto, en este artículo colocaremos el reporte actualizado de los últimos temblores ocurridos en los Estados Unidos en la jornada del lunes 22 de septiembre.

Temblor en EE.UU. Último sismo del lunes 22 de septiembre de 2025 Fecha 22/09/2025 Hora exacta 14:55:46 (UTC-05:00) Magnitud 3.6 (Intensidad: IV) Lugar del epicentro 61 km al noreste de Valmy, Nevada Latitud 41.245°N Longitud 116.700°W Profundidad 8.4 km Fuente United States Geological Survey (USGS)

¿Por qué suelen ocurrir sismos en el estado de California?

En California convergen dos grandes placas tectónicas: la del Pacífico y la de América del Norte. La primera abarca la mayor parte del suelo del Océano Pacífico y la franja costera californiana, mientras que la segunda incluye la mayor parte del continente norteamericano y sectores del fondo del Atlántico.

El punto de contacto principal entre ambas es la falla de San Andrés, una enorme fractura de más de 650 millas de extensión que alcanza profundidades menores a 10 millas. A ella se conectan numerosas fallas secundarias, como la de Hayward, en el norte de California, y la de San Jacinto, en el sur, que refuerzan la compleja red sísmica de la región.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

En cambio, la Placa del Pacífico avanza hacia el noroeste más allá de la Placa de América del Norte a un ritmo de aproximadamente dos pulgadas por año. Partes del sistema de falla de San Andrés se adaptan a este movimiento mediante un “deslizamiento” constante que resulta en muchas sacudidas pequeñas y algunos temblores de tierra moderados.

¿Cómo recibir la alerta sísmica en California?

Debes contar con las siguientes aplicaciones disponibles en California: MyShake, Earthquake Warning California y el Sistema de Emergencia Inalámbricas (WEA). Todas las apps mencionadas están configuradas para emitir una alerta segundos antes de un fuerte sismo que tenga magnitudes superiores a 4.5 grados en la escala de Richter.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿Cuáles son los estados de Estados Unidos donde hay más sismos?

Los estados con mayor probabilidad de registrar temblores son Texas, California, Alaska, Utah, Islas Vírgenes, Hawái, entre otros, debido a que se encuentran a lo largo de la Falla de San Andrés, una de las principales fallas geológicas del país.

El geofísico del USGS Mark Petersen considera que el nuevo modelo es “un logro fundamental para mejorar la seguridad pública”.

El USGS afirmó que el último modelo sísmico podría ser útil para la industria de la construcción al brindar información crítica para arquitectos e ingenieros. Los modelos sísmicos también pueden ayudar a los responsables de las políticas en todo el país.

California, por ejemplo, está ofreciendo subvenciones de 3.000 dólares para modernización contra terremotos.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, las recomendaciones para actuar antes, durante y después de un sismo son bastante similares a las de otros países, pero con algunas consideraciones adicionales relacionadas con la infraestructura y los protocolos específicos del lugar. Aquí te detallo las acciones que se deben seguir en cada fase del sismo:

El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor. (Foto: USGS)

Medidas antes de un sismo

Verificar que la edificación cumpla con criterios de diseño sismorresistente.

Asegurar mobiliario y objetos que representen riesgo de caída.

Diseñar un plan de evacuación familiar con rutas seguras y puntos de encuentro.

Preparar un kit de emergencia (agua, alimentos, linterna, botiquín, documentos esenciales).

Capacitar a la familia mediante simulacros y protocolos de autoprotección.

Acciones durante un sismo

Mantener la calma para preservar la capacidad de respuesta.

Bajo techo: aplicar “agacharse, cubrirse y protegerse” en zonas alejadas de ventanas y muros externos.

En exteriores: ubicarse en áreas abiertas, alejadas de estructuras y tendidos eléctricos.

Conduciendo: detenerse en un lugar seguro, lejos de infraestructuras elevadas, y mantener las luces de emergencia.

Recomendaciones después de un sismo

Evaluar la integridad estructural de edificaciones y comprobar posibles fugas de gas, agua o electricidad.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y evitar el uso innecesario de líneas telefónicas.

Evitar desplazamientos hasta que las autoridades confirmen la seguridad del entorno.

Prepararse ante réplicas y aplicar nuevamente protocolos de autoprotección.

Colaborar en la asistencia a personas afectadas, siempre que no implique riesgos adicionales.

Mantener vigilancia sobre peligros derivados como deslizamientos o tsunamis en áreas costeras.

Consejos de seguridad en caso de sismo en Estados Unidos

Para mantenerse a salvo durante un terremoto en Estados Unidos, puede:

Agáchate, cúbrete y agárrate: Si estás dentro, ponte debajo de una mesa o escritorio resistente, o junto a una pared interior. Cúbrase la cabeza y el cuello con los brazos.

Aléjate de ventanas y puertas: Evita las puertas, que no te protegen de la caída de objetos.

Permanezca en el interior: No corras al exterior durante un terremoto.

Si vas en coche Aparca en un lugar despejado y detente. Quédate dentro con el cinturón abrochado hasta que deje de temblar.

Si estás en el exterior: Desplácese a una zona abierta lejos de edificios, árboles, farolas y líneas eléctricas.

Evite puentes y pasos elevados: Si es posible, evite puentes, pasos elevados y líneas eléctricas.

Practique «agáchese, cúbrase y agárrese»: Practique con toda la familia para que todos sepan qué hacer.

También puede prepararse para un terremoto

Asegurar su espacio identificando los peligros y asegurando los objetos móviles.

Organizar los suministros en caso de catástrofe

Desarrollar un plan de comunicación

Establecer un lugar de reunión

Identificar un refugio alternativo

Conocer el riesgo de terremoto en su zona

La peligrosidad sísmica es el riesgo asociado a los terremotos potenciales en una zona determinada, y un mapa de peligrosidad sísmica muestra los riesgos relativos en diferentes zonas.