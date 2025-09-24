CALIFORNIA (EE.UU.), 24/09/2025.- Te comparto los datos exactos sobre dónde y a qué hora fue el último temblor en Estados Unidos registrado hoy, miércoles 24 de septiembre en California, Nueva York, Texas, Hawái y otros estados de EE.UU., según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Foto de earthquake.usgs.gov | iShock / Getty Images
/ earthquake.usgs.gov
Noé Yactayo
Noé Yactayo

En Estados Unidos se presentan diversos fenómenos naturales, entre ellos incendios forestales, huracanes, inundaciones, olas de calor, tornados y tormentas invernales. No obstante, uno de los que más inquieta a la comunidad científica son los sismos o temblores, debido a su carácter impredecible y a que, en ocasiones, logran pasar inadvertidos incluso por los sistemas de alerta temprana.

Un estudio reciente del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) advierte que existe un 75% de probabilidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud en estados como Washington D.C., Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Pese a ello, las zonas con mayor actividad sísmica siguen siendo California, Alaska y Hawái, donde los movimientos telúricos suelen alcanzar intensidades significativas. En particular, ciudades californianas como San José, Vallejo y San Diego se destacan por su vulnerabilidad, debido a su ubicación en torno a la falla de San Andrés.

CALIFORNIA (EE.UU.), 04/02/2019.- Imagen del sismo de magnitud 7.1 que se registró el 4 de febrero de 2019 en el Sur de California. (Foto de Frederic J. BROWN para AFP)
/ FREDERIC J. BROWN

Reporte de últimos sismos en EE.UU. - miércoles 24 de septiembre

En ese contexto, en este artículo colocaremos el reporte actualizado de los últimos temblores ocurridos en los Estados Unidos en la jornada del miércoles 24 de septiembre.

Temblor en EE.UU.Último sismo del miércoles 24 de septiembre de 2025
Fecha2025-09-24
Hora exacta16:36:01 (UTC-05:00)
Magnitud2.9
Lugar del epicentro32 km al noroeste de Toyah, Texas
Latitud31.530°N
Longitud104.019°W
Profundidad7.6 km
FuenteUnited States Geological Survey (USGS)
17:04

Temblor en EE.UU. hoy, 24 de septiembre: sismo de 3.1 con epicentro en Alaska

  • Magnitud: 3.1
  • Epicentro: 37 km al sur-sureste de Denali National Park, Alaska
  • Fecha y hora: 2025-09-24 11:42:03 (UTC-05:00)
  • Latitud, Longitud: 63.214°N 151.559°W
  • Profundidad: 14.8 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
14:43

¿Puede el suelo abrirse durante un terremoto?

Las grietas superficiales pueden formarse durante deslizamientos de tierra provocados por terremotos, deslizamientos laterales u otros tipos de fallas del terreno, pero las fallas no se abren durante un terremoto. Un terremoto ocurre cuando dos bloques de la corteza terrestre se deslizan uno sobre el otro después de haber estado pegados en un mismo lugar durante mucho tiempo, debido a la fricción en la falla, mientras que el resto de la corteza, lejos de los bordes, se ha movido lentamente. Si una falla pudiera abrirse, no se produciría ningún terremoto, ya que no habría fricción que mantuviera unidos los dos bloques.

12:26

Temblor en EE.UU. hoy, 24 de septiembre: sismo de 2.6 con epicentro en Alaska

  • Magnitud: 2.6
  • Epicentro: 2 km al este-noreste de Gateway, Alaska
  • Intensidad: II
  • Fecha y hora: 2025-09-24 10:48:28 (UTC-05:00)
  • Latitud, Longitud: 61.577°N 149.201°W
  • Profundidad: 30.8 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
12:25

Temblor en EE.UU. hoy, 24 de septiembre: sismo de 3.0 con epicentro en Hawái

  • Magnitud: 3.0
  • Epicentro: 11 km al sureste de Hala‘ula, Hawaii
  • Intensidad: II
  • Fecha y hora: 2025-09-24 07:33:01 (UTC-05:00)
  • Latitud, Longitud: 20.160°N 155.712°W
  • Profundidad: 10.4 km
  • Fuente: United States Geological Survey (USGS)
09:48

Reporte sísmico en EE.UU. hoy, 24 de septiembre, vía USGS

  • Magnitud: 2.5 | Epicentro: 2 km SW of Pāhala, Hawaii | Fecha y hora: 2025-09-24 04:21:26 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 19.187°N 155.498°W | Profundidad: 30.1 km
  • Magnitud: 4.6 | Epicentro: 114 km E of Chignik, Alaska | Intensidad: III-IV | Fecha y hora: 2025-09-24 02:05:04 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 56.354°N 156.562°W | Profundidad: 44.5 km
  • Magnitud:2.8 | Epicentro: 49 km ENE of Cantwell, Alaska | Fecha y hora: 2025-09-24 00:55:07 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 63.495°N 147.976°W | Profundidad: 3.4 km
  • Magnitud: 3.4 | Epicentro: 70 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | Fecha y hora: 2025-09-24 00:06:33 (UTC-05:00) | Latitud, Longitud: 18.871°N 64.443°W | Profundidad: 9.7 km
06:52

¿Cuánto dura un sismo?

La ruptura principal suele durar de pocos segundos a decenas de segundos; los más grandes (Mw 8–9) pueden durar varios minutos.

06:52

¿Cómo se mide la intensidad?

Con escalas como Mercalli Modificada (I–XII), basada en percepción, efectos en personas, objetos, estructuras y el entorno.

06:51

¿Aún se usa la escala de Richter?

Hoy se prefiere la magnitud de momento sísmico Mw, que es más fiable para sismos medianos a grandes; “Richter” persiste en el habla común.

06:50

¿Qué diferencia hay entre magnitud e intensidad?

Magnitud mide la energía liberada (un valor único del evento); intensidad describe los efectos y daños en un lugar concreto y varía con la distancia y condiciones locales.

06:50

¿Qué tipos de ondas sísmicas existen?

Ondas P (primarias, compresionales, más rápidas), ondas S (secundarias, de cizalla, no viajan en líquidos) y ondas superficiales (Love y Rayleigh), que suelen causar mayor daño cerca de la superficie.

06:43

¿Dónde se originan: hipocentro y epicentro?

El hipocentro o foco es el punto de ruptura en profundidad; el epicentro es la proyección vertical de ese punto en la superficie.

06:42

¿Qué es una falla geológica?

Es una fractura en la roca donde hubo desplazamiento relativo de los bloques; al superarse la fricción, la ruptura libera energía sísmica.

00:54

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad?

00:52

¿Se pueden predecir los sismos?

No es posible predecir fecha, hora y lugar con certeza; la gestión del riesgo se basa en monitoreo, mapas de peligro, reglamentos de construcción y preparación.

00:51

¿Por qué ocurren los sismos?

Se originan por el movimiento relativo de placas tectónicas, la reactivación de fallas geológicas y, en menor medida, por actividad volcánica o causas antropogénicas como inyección de fluidos.

00:50

¿Qué es un sismo?

Un sismo es la liberación súbita de energía acumulada en la corteza terrestre que genera ondas sísmicas y provoca el movimiento del suelo.

00:50

Buenos días a todos los ciudadanos de Estados Unidos. En esta oportunidad, te contamos el reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) en relación a los últimos temblores registrados en el país. Tendrás datos como la hora exacta, la magnitud, el lugar del epicentro y la profundidad.

¿Por qué suelen ocurrir sismos en el estado de California?

En California se encuentran dos gigantes del planeta: la placa tectónica del Pacífico y la de América del Norte. La primera se extiende a lo largo de la mayor parte del Océano Pacífico y la franja costera del estado, mientras que la segunda abarca gran parte del continente norteamericano y segmentos del fondo del Atlántico.

El punto de encuentro entre ambas es la famosa falla de San Andrés, una colosal fractura que se extiende por más de 650 millas y alcanza profundidades de hasta 10 millas. De esta falla principal derivan otras secundarias, como la de Hayward, en el norte, y la de San Jacinto, en el sur, que juntas conforman una red sísmica de enorme complejidad en toda la región californiana.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)
Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

En cambio, la Placa del Pacífico avanza hacia el noroeste más allá de la Placa de América del Norte a un ritmo de aproximadamente dos pulgadas por año. Partes del sistema de falla de San Andrés se adaptan a este movimiento mediante un “deslizamiento” constante que resulta en muchas sacudidas pequeñas y algunos temblores de tierra moderados.

¿Cómo recibir la alerta sísmica en California?

En California es fundamental contar con herramientas de alerta sísmica como , y el .

CALIFORNIA (EE.UU.), 24/09/2025.- Una persona revisa la aplicación "MyShake" en su teléfono inteligente, recuerda "agacharste, cubrirte y agarrarte" durante un fuerte sismo. Foto de Chris Delmas para AFP
/ CHRIS DELMAS

Estas aplicaciones están diseñadas para enviar notificaciones algunos segundos antes de que se perciba un sismo fuerte, específicamente cuando supera los 4.5 grados de magnitud en la escala de Richter.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)
Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿Cuáles son los estados de Estados Unidos donde hay más sismos?

Los estados con mayor probabilidad de registrar temblores son Texas, California, Alaska, Utah, Islas Vírgenes, Hawái, entre otros, debido a que se encuentran a lo largo de la Falla de San Andrés, una de las principales fallas geológicas del país.

El geofísico del USGS Mark Petersen considera que el nuevo modelo es “un logro fundamental para mejorar la seguridad pública”.

El USGS afirmó que el último modelo sísmico podría ser útil para la industria de la construcción al brindar información crítica para arquitectos e ingenieros. Los modelos sísmicos también pueden ayudar a los responsables de las políticas en todo el país.

California, por ejemplo, está ofreciendo subvenciones de 3.000 dólares para modernización contra terremotos.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, las recomendaciones para actuar antes, durante y después de un sismo son bastante similares a las de otros países, pero con algunas consideraciones adicionales relacionadas con la infraestructura y los protocolos específicos del lugar. Aquí te detallo las acciones que se deben seguir en cada fase del sismo:

El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor. (Foto: USGS)
El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor. (Foto: USGS)

Medidas antes de un sismo

  • Verificar que la edificación cumpla con criterios de diseño sismorresistente.
  • Asegurar mobiliario y objetos que representen riesgo de caída.
  • Diseñar un plan de evacuación familiar con rutas seguras y puntos de encuentro.
  • Preparar un kit de emergencia (agua, alimentos, linterna, botiquín, documentos esenciales).
  • Capacitar a la familia mediante simulacros y protocolos de autoprotección.

Acciones durante un sismo

  • Mantener la calma para preservar la capacidad de respuesta.
  • Bajo techo: aplicar “agacharse, cubrirse y protegerse” en zonas alejadas de ventanas y muros externos.
  • En exteriores: ubicarse en áreas abiertas, alejadas de estructuras y tendidos eléctricos.
  • Conduciendo: detenerse en un lugar seguro, lejos de infraestructuras elevadas, y mantener las luces de emergencia.

Recomendaciones después de un sismo

  • Evaluar la integridad estructural de edificaciones y comprobar posibles fugas de gas, agua o electricidad.
  • Mantenerse informado a través de medios oficiales y evitar el uso innecesario de líneas telefónicas.
  • Evitar desplazamientos hasta que las autoridades confirmen la seguridad del entorno.
  • Prepararse ante réplicas y aplicar nuevamente protocolos de autoprotección.
  • Colaborar en la asistencia a personas afectadas, siempre que no implique riesgos adicionales.
  • Mantener vigilancia sobre peligros derivados como deslizamientos o tsunamis en áreas costeras.

Consejos de seguridad en caso de sismo en Estados Unidos

Para mantenerse a salvo durante un terremoto en Estados Unidos, puede:

  • Agáchate, cúbrete y agárrate: Si estás dentro, ponte debajo de una mesa o escritorio resistente, o junto a una pared interior. Cúbrase la cabeza y el cuello con los brazos.
  • Aléjate de ventanas y puertas: Evita las puertas, que no te protegen de la caída de objetos.
  • Permanezca en el interior: No corras al exterior durante un terremoto.
  • Si vas en coche Aparca en un lugar despejado y detente. Quédate dentro con el cinturón abrochado hasta que deje de temblar.
  • Si estás en el exterior: Desplácese a una zona abierta lejos de edificios, árboles, farolas y líneas eléctricas.
  • Evite puentes y pasos elevados: Si es posible, evite puentes, pasos elevados y líneas eléctricas.
  • Practique «agáchese, cúbrase y agárrese»: Practique con toda la familia para que todos sepan qué hacer.

También puede prepararse para un terremoto

  • Asegurar su espacio identificando los peligros y asegurando los objetos móviles.
  • Organizar los suministros en caso de catástrofe
  • Desarrollar un plan de comunicación
  • Establecer un lugar de reunión
  • Identificar un refugio alternativo
  • Conocer el riesgo de terremoto en su zona
Explicación de los mapas de peligro sísmico del USGS
La peligrosidad sísmica es el riesgo asociado a los terremotos potenciales en una zona determinada, y un mapa de peligrosidad sísmica muestra los riesgos relativos en diferentes zonas.
