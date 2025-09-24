En Estados Unidos se presentan diversos fenómenos naturales, entre ellos incendios forestales, huracanes, inundaciones, olas de calor, tornados y tormentas invernales. No obstante, uno de los que más inquieta a la comunidad científica son los sismos o temblores, debido a su carácter impredecible y a que, en ocasiones, logran pasar inadvertidos incluso por los sistemas de alerta temprana.

Un estudio reciente del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) advierte que existe un 75% de probabilidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud en estados como Washington D.C., Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Pese a ello, las zonas con mayor actividad sísmica siguen siendo California, Alaska y Hawái, donde los movimientos telúricos suelen alcanzar intensidades significativas. En particular, ciudades californianas como San José, Vallejo y San Diego se destacan por su vulnerabilidad, debido a su ubicación en torno a la falla de San Andrés.

CALIFORNIA (EE.UU.), 04/02/2019.- Imagen del sismo de magnitud 7.1 que se registró el 4 de febrero de 2019 en el Sur de California. (Foto de Frederic J. BROWN para AFP) / FREDERIC J. BROWN

Reporte de últimos sismos en EE.UU. - miércoles 24 de septiembre

En ese contexto, en este artículo colocaremos el reporte actualizado de los últimos temblores ocurridos en los Estados Unidos en la jornada del miércoles 24 de septiembre.

Temblor en EE.UU. Último sismo del miércoles 24 de septiembre de 2025 Fecha 2025-09-24 Hora exacta 16:36:01 (UTC-05:00) Magnitud 2.9 Lugar del epicentro 32 km al noroeste de Toyah, Texas Latitud 31.530°N Longitud 104.019°W Profundidad 7.6 km Fuente United States Geological Survey (USGS)

¿Por qué suelen ocurrir sismos en el estado de California?

En California se encuentran dos gigantes del planeta: la placa tectónica del Pacífico y la de América del Norte. La primera se extiende a lo largo de la mayor parte del Océano Pacífico y la franja costera del estado, mientras que la segunda abarca gran parte del continente norteamericano y segmentos del fondo del Atlántico.

El punto de encuentro entre ambas es la famosa falla de San Andrés, una colosal fractura que se extiende por más de 650 millas y alcanza profundidades de hasta 10 millas. De esta falla principal derivan otras secundarias, como la de Hayward, en el norte, y la de San Jacinto, en el sur, que juntas conforman una red sísmica de enorme complejidad en toda la región californiana.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

En cambio, la Placa del Pacífico avanza hacia el noroeste más allá de la Placa de América del Norte a un ritmo de aproximadamente dos pulgadas por año. Partes del sistema de falla de San Andrés se adaptan a este movimiento mediante un “deslizamiento” constante que resulta en muchas sacudidas pequeñas y algunos temblores de tierra moderados.

¿Cómo recibir la alerta sísmica en California?

En California es fundamental contar con herramientas de alerta sísmica como MyShake,Earthquake Warning California y el Sistema de Alertas Inalámbricas (WEA).

CALIFORNIA (EE.UU.), 24/09/2025.- Una persona revisa la aplicación "MyShake" en su teléfono inteligente, recuerda "agacharste, cubrirte y agarrarte" durante un fuerte sismo. Foto de Chris Delmas para AFP / CHRIS DELMAS

Estas aplicaciones están diseñadas para enviar notificaciones algunos segundos antes de que se perciba un sismo fuerte, específicamente cuando supera los 4.5 grados de magnitud en la escala de Richter.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿Cuáles son los estados de Estados Unidos donde hay más sismos?

Los estados con mayor probabilidad de registrar temblores son Texas, California, Alaska, Utah, Islas Vírgenes, Hawái, entre otros, debido a que se encuentran a lo largo de la Falla de San Andrés, una de las principales fallas geológicas del país.

El geofísico del USGS Mark Petersen considera que el nuevo modelo es “un logro fundamental para mejorar la seguridad pública”.

El USGS afirmó que el último modelo sísmico podría ser útil para la industria de la construcción al brindar información crítica para arquitectos e ingenieros. Los modelos sísmicos también pueden ayudar a los responsables de las políticas en todo el país.

California, por ejemplo, está ofreciendo subvenciones de 3.000 dólares para modernización contra terremotos.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, las recomendaciones para actuar antes, durante y después de un sismo son bastante similares a las de otros países, pero con algunas consideraciones adicionales relacionadas con la infraestructura y los protocolos específicos del lugar. Aquí te detallo las acciones que se deben seguir en cada fase del sismo:

El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor. (Foto: USGS)

Medidas antes de un sismo

Verificar que la edificación cumpla con criterios de diseño sismorresistente.

Asegurar mobiliario y objetos que representen riesgo de caída.

Diseñar un plan de evacuación familiar con rutas seguras y puntos de encuentro.

Preparar un kit de emergencia (agua, alimentos, linterna, botiquín, documentos esenciales).

Capacitar a la familia mediante simulacros y protocolos de autoprotección.

Acciones durante un sismo

Mantener la calma para preservar la capacidad de respuesta.

Bajo techo: aplicar “agacharse, cubrirse y protegerse” en zonas alejadas de ventanas y muros externos.

En exteriores: ubicarse en áreas abiertas, alejadas de estructuras y tendidos eléctricos.

Conduciendo: detenerse en un lugar seguro, lejos de infraestructuras elevadas, y mantener las luces de emergencia.

Recomendaciones después de un sismo

Evaluar la integridad estructural de edificaciones y comprobar posibles fugas de gas, agua o electricidad.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y evitar el uso innecesario de líneas telefónicas.

Evitar desplazamientos hasta que las autoridades confirmen la seguridad del entorno.

Prepararse ante réplicas y aplicar nuevamente protocolos de autoprotección.

Colaborar en la asistencia a personas afectadas, siempre que no implique riesgos adicionales.

Mantener vigilancia sobre peligros derivados como deslizamientos o tsunamis en áreas costeras.

Consejos de seguridad en caso de sismo en Estados Unidos

Para mantenerse a salvo durante un terremoto en Estados Unidos, puede:

Agáchate, cúbrete y agárrate: Si estás dentro, ponte debajo de una mesa o escritorio resistente, o junto a una pared interior. Cúbrase la cabeza y el cuello con los brazos.

Aléjate de ventanas y puertas: Evita las puertas, que no te protegen de la caída de objetos.

Permanezca en el interior: No corras al exterior durante un terremoto.

Si vas en coche Aparca en un lugar despejado y detente. Quédate dentro con el cinturón abrochado hasta que deje de temblar.

Si estás en el exterior: Desplácese a una zona abierta lejos de edificios, árboles, farolas y líneas eléctricas.

Evite puentes y pasos elevados: Si es posible, evite puentes, pasos elevados y líneas eléctricas.

Practique «agáchese, cúbrase y agárrese»: Practique con toda la familia para que todos sepan qué hacer.

También puede prepararse para un terremoto

Asegurar su espacio identificando los peligros y asegurando los objetos móviles.

Organizar los suministros en caso de catástrofe

Desarrollar un plan de comunicación

Establecer un lugar de reunión

Identificar un refugio alternativo

Conocer el riesgo de terremoto en su zona

La peligrosidad sísmica es el riesgo asociado a los terremotos potenciales en una zona determinada, y un mapa de peligrosidad sísmica muestra los riesgos relativos en diferentes zonas.