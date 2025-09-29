México se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan las placas de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, lo que explica su alta sismicidad y vulcanismo recurrentes. La subducción de la placa de Cocos bajo la de Norteamérica, junto con otras zonas de contacto, concentra esfuerzos en la litosfera que se liberan en forma de sismos frecuentes. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registra a diario múltiples eventos de baja magnitud y miles al mes, de los cuales solo una fracción supera 3.0 y llega a percibirse en ciertas localidades.

Reporte de últimos sismos en México hoy, 29/09/2025

El SSN informa actividad continua en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima, regiones asociadas a límites de placas y zonas de subducción con alta recurrencia sísmica.

La plataforma “Últimos Sismos” ofrece datos en tiempo real sobre epicentro, magnitud, profundidad y hora de cada evento, facilitando el seguimiento público y técnico de la actividad sísmica nacional.

En ese sentido, aquí te compartimos el reporte sísmico del Servicio Sismológico Nacional (SSN) del lunes 29 de septiembre de 2025:

CENAPRED recomienda prepararse antes, durante y después de un sismo, revisar la vivienda, contar con mochila de emergencia y participar en simulacros, además de seguir fuentes oficiales y el sistema de alerta sísmica.

¿En qué estados tiembla más la tierra en México?

Zonas del Pacífico y regiones con interacción de placas concentran gran parte de los registros, destacando estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y áreas de Baja California, entre otros, conforme a listados informativos y mapas de exposición a sismos.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

Estados sísmicos en México

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California Norte

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

Estas clasificaciones por riesgo consideran niveles bajo, medio y alto de sismicidad, útiles para orientar medidas preventivas y de preparación ciudadana. El enfoque territorial permite priorizar acciones de protección civil en entidades con mayor frecuencia e intensidad de eventos.

¿Por qué a veces no se activa la alerta sísmica en México?

El SASMEX no se activa para todos los sismos: responde a umbrales de magnitud y distancia, por lo que algunos microsismos en CDMX no generan alerta en dispositivos móviles. Estos microsismos suelen ser de baja magnitud, poco profundos y, por lo general, imperceptibles o de percepción limitada en superficie.

1) Cuando la magnitud del sismo es mayor a 5 grados y ocurre a 170 kilómetros

2) Cuando la magnitud es de 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 km de la capital

3) Cuando la magnitud supera los 5.5 grados a menos de 350 km.

Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?

Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:

Antes del sismo

Revisa la estructura e instalaciones de la vivienda; corrige grietas, fija estanterías y asegura objetos pesados o frágiles.

Organiza un plan familiar: zonas seguras, rutas de evacuación, punto de reunión y roles para cada integrante.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio con pilas, botiquín y copias de documentos.

Aprende a cerrar llaves de gas y agua, y el interruptor de luz; mantén a la mano un directorio de números de emergencia.

Participa en simulacros y considera necesidades especiales de niñas y niños, personas mayores o con discapacidad.

Durante el sismo o terremoto

Conserva la calma y aplica “agáchate, cúbrete y sujétate” en una zona de menor riesgo; aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Si es posible, protégete bajo una mesa resistente; evita marcos de puerta si no son estructurales.

No uses elevadores; no corras ni empujes. Espera a que termine el movimiento para evacuar por rutas señalizadas.

En la calle, aléjate de fachadas, cables, postes y árboles; busca un área abierta. En vehículo, detente lejos de puentes y estructuras.

Si suena la alerta sísmica y hay tiempo, evacúa con orden; si no es seguro salir, repliega a una zona segura dentro del inmueble.

Después del sismo

Revisa posibles fugas de gas, daños eléctricos o de agua; si hay riesgo, corta suministros y desocupa el inmueble.

Atiende heridos con primeros auxilios y solicita ayuda médica; brinda apoyo emocional y prioriza a personas vulnerables.

Evita encender cerillos, velas o aparatos que puedan provocar chispas; no uses el elevador.

Usa el celular solo para lo indispensable y mantente informado por fuentes oficiales; sigue instrucciones de protección civil.

Documenta daños cuando sea seguro y coordina con autoridades y aseguradora; no reingreses a estructuras con daño visible sin evaluación técnica.

¿Qué es el SSN y su misión?

El SSN, dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, opera una red de más de 300 estaciones que registran los movimientos del suelo y alimentan reportes oficiales de magnitud, localización e intensidad. Su misión es monitorear y difundir información sísmica con estándares de calidad, herramienta clave para la prevención y mitigación de riesgos en México. La consulta de sus reportes y la integración con sistemas de alerta fortalecen la toma de decisiones de autoridades y ciudadanía ante sismos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Se pueden predecir los sismos?

No. La ciencia no puede anticipar con precisión la fecha, lugar y magnitud de un sismo; solo se pueden identificar zonas con mayor probabilidad por su contexto tectónico.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide la energía liberada en la fuente del sismo (único valor para cada evento). La intensidad describe cómo se percibe y qué daños provoca en distintos lugares.

¿Por qué México tiene tantos sismos?

Porque se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan las placas de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Caribe, con subducción activa que genera sismicidad frecuente.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud y poca profundidad, generalmente menor a 3–3.5, que suele ser imperceptible o apenas perceptible y no activa sistemas de alerta.

¿Por qué a veces no suena la alerta sísmica en CDMX?

Porque el sistema se activa según umbrales de magnitud y distancia; si el evento es pequeño, cercano, o no cumple los criterios predefinidos, no se emite alerta.

¿Qué debo hacer durante un sismo?

Aplicar “agáchate, cúbrete y sujétate”, alejarse de ventanas y objetos que caigan, no usar elevadores, conservar la calma y evacuar solo cuando termine el movimiento y sea seguro.

¿Cómo prepararse antes de un sismo?

Revisar la vivienda, asegurar muebles pesados, preparar una mochila de emergencia, definir un plan familiar, practicar simulacros y conocer cierres de gas, agua y electricidad.

¿Dónde consultar los últimos sismos en tiempo real?

En los portales oficiales del monitoreo sismológico nacional y plataformas de reporte en tiempo real, que muestran epicentro, magnitud, profundidad y hora local.

¿Qué estados registran mayor actividad sísmica?

Principalmente entidades del Pacífico y zonas de subducción, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán; también se registran eventos en Baja California y Colima.

¿Qué es el Servicio Sismológico Nacional (SSN)?

Es la institución responsable de monitorear, analizar y difundir la actividad sísmica en México mediante una red de estaciones que registran los movimientos del suelo.