CDMX (MÉXICO), 24/09/2025.- Te comparto los datos exactos sobre dónde y a qué hora fue el último temblor registrado este miércoles 24 de septiembre en Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Colima, Chiapas y otros estados de México, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional. Foto de Keith Binns para iStock / Getty Images
/ Foto de Keith Binns para iStock / Getty Images
Noé Yactayo
Noé Yactayo

México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, debido a su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones tectónicas más activas del planeta. El territorio nacional está situado en la convergencia de cinco placas principales: Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe. La subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa de Norteamérica, junto con la interacción de las demás, provoca una intensa deformación en la litosfera, lo que explica la frecuente ocurrencia de sismos en el país.

De acuerdo con el , en México se registran diariamente numerosos movimientos telúricos, en su mayoría de baja magnitud. En promedio, los reportes mensuales superan varios miles de eventos, aunque solo una parte de ellos alcanza magnitudes superiores a 3.0, perceptibles en algunas regiones. Este patrón evidencia un proceso tectónico constante y no un fenómeno aislado.

Temblor en México hoy, miércoles 24 de septiembre 2025

Para el miércoles 24 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó actividad sísmica en distintas regiones del país. Los estados con mayor número de eventos fueron Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima, entidades reconocidas por su alta recurrencia sísmica debido a su cercanía con límites de placas y zonas de subducción.

El SSN ofrece la herramienta en línea “Últimos Sismos”, que permite consultar en tiempo real datos esenciales de cada evento, como ubicación del epicentro, magnitud, profundidad y hora de ocurrencia. Este recurso se ha consolidado como un instrumento clave para el monitoreo y análisis de la actividad sísmica a nivel nacional.

Temblor en MéxicoÚltimo sismo del miércoles 24 de septiembre 2025
Fecha2025-09-24
Hora exacta08:18:57
Magnitud4.1
Lugar del epicentro133 km al suroeste de Huixtla, Chiapas
Latitud14.311°
Longitud-93.363°
Profundidad10 km
FuenteServicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México

Consulta las recomendaciones que ofrece el para estar preparados antes, durante y después de un fuerte sismo y el monitoreo del .

17:01

¿Es normal que ocurran más sismos en el mismo lugar después de un sismo fuerte?

Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura están sujetas a un reacomodo. Durante este proceso se genera una serie de sismos en esta zona conocidos como Réplicas, las cuales son de menor magnitud y pueden ocurrir minutos, días y hasta años después del evento principal. El número de estas réplicas puede variar desde unos cuantos sismos hasta cientos de eventos

14:41

¿Qué es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)?

El sistema de alerta sísmica emite avisos en el Valle de México cuando una serie de estaciones sensoras localizadas a lo largo de la costa de Guerrero confirman la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en esta zona. La utilidad del SAS radica en el principio que la velocidad de propagación de las ondas de radio (por medio de las cuales se transmite la alerta) es mayor a la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. El aviso anticipado del inicio del sismo que ocurre en la costa de Guerrero a su arribo al Valle de México y Toluca es de aproximadamente 60 segundos, tiempo suficiente para llevar a cabo medidas que reduzcan la posibilidad de que se genere un desastre considerable.

El SASMEX se encuentra a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES). Más información en: www.cires.org.mx

12:21

Temblor en México hoy, 24 de septiembre: sismo de 2.1 con epicentro en Chiapas

  • Magnitud: 2.1
  • Epicentro: 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS.
  • Fecha y hora: 2025-09-24 04:53:51 
  • Latitud, Longitud: 17.362°, -93.219°
  • Profundidad: 5 KM
  • Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México
09:41

¿Todos los sismos pueden generar tsunamis?

Un Tsunami son olas de varios metros de altura producidas por un sismo cuyo hipocentro tiene lugar bajo el océano. Estos sismos hacen que el suelo marino se desplace en forma vertical, lo que genera un desplazamiento violento del volumen de agua que se encuentra por encima de éste.

Por el contrario, los temblores de baja magnitud y los que producen desplazamientos de tipo horizontal en el piso oceánico no generan tsunamis.

09:41

Reporte sísmico en México hoy, 24 de septiembre, vía SSN

  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-09-24  04:42:21 | Epicentro: 108 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | Latitud, Longitud: 15.129°, -94.04° | Profundidad: 16.4 km
  • Magnitud: 2.8 | Fecha y hora: 2025-09-24  04:38:40 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.357°, -93.231° | Profundidad: 3.5 km
  • Magnitud: 3.0 | Fecha y hora: 2025-09-24  04:33:50 | Epicentro: 20 km al OESTE de ARCELIA, GRO | Latitud, Longitud: 18.283°, -100.474° | Profundidad: 57.7 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-09-24  04:25:18 | Epicentro: 10 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | Latitud, Longitud: 15.914°, -96.993° | Profundidad: 23.4 km
  • Magnitud: 2.0 | Fecha y hora: 2025-09-24  04:14:58 | Epicentro: 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.363°, -93.216° | Profundidad: 4 km
  • Magnitud: 2.5 | Fecha y hora: 2025-09-24  04:09:52 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.368°, -93.231° | Profundidad: 4 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-09-24  04:03:32 | Epicentro: 14 km al ESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.257°, -114.953° 16.8 km
  • Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2025-09-24  03:51:25 | Epicentro: 22 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL | Latitud, Longitud: 19.464°, -104.287° | Profundidad: 22.1 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-09-24  03:47:54 | Epicentro: 52 km al OESTE de OMETEPEC, GRO | Latitud, Longitud: 16.646°, -98.89° | Profundidad: 9.3 km
  • Magnitud: 2.9 | Fecha y hora: 2025-09-24  03:40:05 | Epicentro: 2 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | Latitud, Longitud: 23.06°, -109.723° | Profundidad: 19.2 km
  • Magnitud: 2.5 | Fecha y hora: 2025-09-24  03:03:28 | Epicentro: 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.368°, -93.215° | Profundidad: 5 km
  • Magnitud: 2.8 | Fecha y hora: 2025-09-24  03:02:48 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.353°, -93.232° | Profundidad: 2.8 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:58:42 | Epicentro: 69 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX | Latitud, Longitud: 16.736°, -95.87° | Profundidad: 92.5 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:56:39 | Epicentro: 61 km al SUROESTE de TONALA, CHIS | Latitud, Longitud: 15.586°, -94.002° | Profundidad: 75 km
  • Magnitud: 2.0 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:53:49 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.355°, -93.219° | Profundidad: 3 km
  • Magnitud: 3.2 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:48:55 | Epicentro: 36 km al NOROESTE de TECPAN, GRO | Latitud, Longitud: 17.413°, -100.898° | Profundidad: 40 km
  • Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:48:29 | Epicentro: 10 km al NORESTE de TECPAN, GRO | Latitud, Longitud: 17.273°, -100.551° | Profundidad: 45.1 km
  • Magnitud: 2.3 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:44:42 | Epicentro: 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.363°, -93.215° | Profundidad: 4 km
  • Magnitud: 2.9 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:38:47 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.349°, -93.227° | Profundidad: 3.3 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:28:49 | Epicentro: 17 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO | Latitud, Longitud: 17.009°, -99.831° | Profundidad: 5 km
  • Magnitud: 2.5 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:13:19 | Epicentro: 7 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | Latitud, Longitud: 16.744°, -99.432° | Profundidad: 24.5 km
  • Magnitud: 2.8 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:03:59 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.354°, -93.231° | Profundidad: 3.5 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-09-24  02:00:30 | Epicentro: 42 km al OESTE de ARRIAGA , CHIS | Latitud, Longitud: 16.309°, -94.285° | Profundidad: 4.3 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-09-24  01:55:19 | Epicentro: 55 km al OESTE de CD MANTE, TAMS | Latitud, Longitud: 22.622°, -99.495° | Profundidad: 5 km
  • Magnitud: 2.2 | Fecha y hora: 2025-09-24  01:31:15 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.351°, -93.208° | Profundidad: 3.8 km
  • Magnitud: 2.5 | Fecha y hora: 2025-09-24  01:30:44 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.354°, -93.231° | Profundidad: 3.4 km
  • Magnitud: 2.5 | Fecha y hora: 2025-09-24  01:21:53 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.355°, -93.232° | Profundidad: 3.8 km
  • Magnitud: 2.3 | Fecha y hora: 2025-09-24  01:18:58 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.358°, -93.219° | Profundidad: 3 km
  • Magnitud: 2.4 | Fecha y hora: 2025-09-24  01:08:02 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.356°, -93.22° | Profundidad: 3 km
  • Magnitud: 4.2 | Fecha y hora: 2025-09-24  00:46:59 | Epicentro: 12 km al ESTE de CD IXTEPEC, OAX | Latitud, Longitud: 16.554°, -94.992° | Profundidad: 88.1 km
  • Magnitud: 2.5 | Fecha y hora: 2025-09-24  00:46:38 | Epicentro: 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.361°, -93.216° | Profundidad: 3 km
  • Magnitud: 2.4 | Fecha y hora: 2025-09-24  00:43:12 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.357°, -93.232° | Profundidad: 3.8 km
07:10

Temblor en México: último sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Guerrero

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo de magnitud 4.0 ocurrió a las 02:48:29 (hora centro) del 24 de septiembre de 2025, con epicentro ubicado 10 km al noreste de Técpan, Guerrero, en las coordenadas 17.273° de latitud y -100.551° de longitud, a una profundidad de 45.1 km.

Magnitud: 4.0.

Fecha y hora: 2025-09-24 02:48:29 (hora centro).

Localización: 10 km al NORESTE de Técpan, Guerrero.

Coordenadas: Latitud 17.273°, Longitud -100.551°.

Profundidad: 45.1 km.

Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)

07:03

Temblor en México: último sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo de magnitud 4.2 ocurrió a las 00:46:59 (hora centro) del 24 de septiembre de 2025, con epicentro 12 km al este de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ubicado en las coordenadas 16.554° de latitud y -94.992° de longitud, a una profundidad de 88.1 km.

  • Magnitud : 4.2.
  • Fecha y hora : 2025-09-24 00:46:59 (hora centro).
  • Localización : 12 km al ESTE de Ciudad Ixtepec, Oaxaca.
  • Coordenadas : Latitud 16.554°, Longitud -94.992°.
  • Profundidad : 88.1 km.
  • Fuente : Servicio Sismológico Nacional (UNAM)

Foto de OpenStreetMap contributors creada en Perpelixity.AI

06:52

¿Cuánto dura un sismo?

La ruptura principal suele durar de pocos segundos a decenas de segundos; los más grandes (Mw 8–9) pueden durar varios minutos.

06:52

¿Cómo se mide la intensidad?

Con escalas como Mercalli Modificada (I–XII), basada en percepción, efectos en personas, objetos, estructuras y el entorno.

06:51

¿Aún se usa la escala de Richter?

Hoy se prefiere la magnitud de momento sísmico Mw, que es más fiable para sismos medianos a grandes; “Richter” persiste en el habla común.

06:51

¿Qué diferencia hay entre magnitud e intensidad?

Magnitud mide la energía liberada (un valor único del evento); intensidad describe los efectos y daños en un lugar concreto y varía con la distancia y condiciones locales.

06:50

¿Qué tipos de ondas sísmicas existen?

Ondas P (primarias, compresionales, más rápidas), ondas S (secundarias, de cizalla, no viajan en líquidos) y ondas superficiales (Love y Rayleigh), que suelen causar mayor daño cerca de la superficie.

06:42

¿Dónde se originan: hipocentro y epicentro?

El hipocentro o foco es el punto de ruptura en profundidad; el epicentro es la proyección vertical de ese punto en la superficie.

06:42

¿Qué es una falla geológica?

Es una fractura en la roca donde hubo desplazamiento relativo de los bloques; al superarse la fricción, la ruptura libera energía sísmica.

00:52

¿Por qué ocurren los sismos?

Se originan por el movimiento relativo de placas tectónicas, la reactivación de fallas geológicas y, en menor medida, por actividad volcánica o causas antropogénicas como inyección de fluidos.

00:51

¿Qué es un sismo?

Un sismo es la liberación súbita de energía acumulada en la corteza terrestre que genera ondas sísmicas y provoca el movimiento del suelo.

00:49

Buenos días a todos los ciudadanos de México. En esta oportunidad, te contamos el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en relación a los últimos temblores registrados en el país. Tendrás datos como la hora exacta, la magnitud, el lugar del epicentro y la profundidad.

¿Cuáles son los estados donde tiembla más la tierra en México?

En este mapa del Cenapred podemos observar a los estados de México que están expuestos a fuertes temblores en tres niveles de riesgo de sismicidad: bajo, medio y alto.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)
Listas de estados con más registros sísmicos en México:

  • Ciudad de México
  • Baja California Sur
  • Baja California Norte
  • Sonora
  • Puebla
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Guanajuato
  • Aguascalientes
  • Zacatecas
  • Sinaloa
  • Quintana Roo
  • Yucatán
  • Campeche
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Nuevo León
  • Coahuila
  • Durango
  • Chihuahua

Según el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), entre 1900 y 2022, se han registrado 260,634 terremotos en la región, 86 de ellos con magnitudes superiores a 7.0. Sólo en 2022, se reportaron 29,872 temblores.

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Si llegaste a percibir un sismo fuerte en la Ciudad de México (CDMX) y no recibiste una notificación de alerta en tu dispositivo móvil, es posible que se tratara de un “microsismo”. Estos movimientos telúricos son de baja intensidad, generalmente no superan la magnitud 3.0 y suelen ser casi imperceptibles en la superficie. Es importante considerar que el únicamente se activa bajo los siguientes escenarios:

  • 1) Cuando la magnitud del sismo es mayor a 5 grados y ocurre a 170 kilómetros
  • 2) Cuando la magnitud es de 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 km de la capital
  • 3) Cuando la magnitud supera los 5.5 grados a menos de 350 km.
Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx
Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?

“Estamos buscando más sismos lentos, como los de mayo y diciembre de 2023 en las fallas Barranca del Muerto y Mixcoac, quizás ocurridos en otras fallas más al norte y que estén relacionados con los microsismo recientes”, explicó , sismólogo de la UNAM, para la Agencia EFE.

La SSN y la UNAM estudian la causa de la fractura que atraviesa Benito Juárez y Álvaro Obregón donde suelen producirse los microsismos. (Foto: Instituto de Ingeniería UNAM)
La SSN y la UNAM estudian la causa de la fractura que atraviesa Benito Juárez y Álvaro Obregón donde suelen producirse los microsismos. (Foto: Instituto de Ingeniería UNAM)

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?

Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:

Antes del sismo

  • Revisa la estructura e instalaciones de la vivienda; corrige grietas, fija estanterías y asegura objetos pesados o frágiles.
  • Organiza un plan familiar: zonas seguras, rutas de evacuación, punto de reunión y roles para cada integrante.
  • Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio con pilas, botiquín y copias de documentos.
  • Aprende a cerrar llaves de gas y agua, y el interruptor de luz; mantén a la mano un directorio de números de emergencia.
  • Participa en simulacros y considera necesidades especiales de niñas y niños, personas mayores o con discapacidad.

Durante el sismo o terremoto

  • Conserva la calma y aplica “agáchate, cúbrete y sujétate” en una zona de menor riesgo; aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Si es posible, protégete bajo una mesa resistente; evita marcos de puerta si no son estructurales.
  • No uses elevadores; no corras ni empujes. Espera a que termine el movimiento para evacuar por rutas señalizadas.
  • En la calle, aléjate de fachadas, cables, postes y árboles; busca un área abierta. En vehículo, detente lejos de puentes y estructuras.
  • Si suena la alerta sísmica y hay tiempo, evacúa con orden; si no es seguro salir, repliega a una zona segura dentro del inmueble.

Después del sismo

  • Revisa posibles fugas de gas, daños eléctricos o de agua; si hay riesgo, corta suministros y desocupa el inmueble.
  • Atiende heridos con primeros auxilios y solicita ayuda médica; brinda apoyo emocional y prioriza a personas vulnerables.
  • Evita encender cerillos, velas o aparatos que puedan provocar chispas; no uses el elevador.
  • Usa el celular solo para lo indispensable y mantente informado por fuentes oficiales; sigue instrucciones de protección civil.
  • Documenta daños cuando sea seguro y coordina con autoridades y aseguradora; no reingreses a estructuras con daño visible sin evaluación técnica.
Sigue los consejos del Cenapred para saber como debes actuar antes, durantes y después de un fuerte sismo en México (Foto: gob.mx/cenapred)
Temblor en México: ¿Qué debe tener una mochila de emergencia, según el Servicio Sismológico Nacional?
Los fenómenos naturales son eventos imprevistos y, a menudo, repentinos. Por ese motivo, en este video te explicaremos la importancia de contar con una mochila de emergencia para enfrentar emergencias ocasionadas por un sismo en México.
