México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, debido a su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones tectónicas más activas del planeta. El territorio nacional está situado en la convergencia de cinco placas principales: Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe. La subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa de Norteamérica, junto con la interacción de las demás, provoca una intensa deformación en la litosfera, lo que explica la frecuente ocurrencia de sismos en el país.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), en México se registran diariamente numerosos movimientos telúricos, en su mayoría de baja magnitud. En promedio, los reportes mensuales superan varios miles de eventos, aunque solo una parte de ellos alcanza magnitudes superiores a 3.0, perceptibles en algunas regiones. Este patrón evidencia un proceso tectónico constante y no un fenómeno aislado.

Temblor en México hoy, miércoles 24 de septiembre 2025

Para el miércoles 24 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó actividad sísmica en distintas regiones del país. Los estados con mayor número de eventos fueron Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima, entidades reconocidas por su alta recurrencia sísmica debido a su cercanía con límites de placas y zonas de subducción.

El SSN ofrece la herramienta en línea “Últimos Sismos”, que permite consultar en tiempo real datos esenciales de cada evento, como ubicación del epicentro, magnitud, profundidad y hora de ocurrencia. Este recurso se ha consolidado como un instrumento clave para el monitoreo y análisis de la actividad sísmica a nivel nacional.

Temblor en México Último sismo del miércoles 24 de septiembre 2025 Fecha 2025-09-24 Hora exacta 08:18:57 Magnitud 4.1 Lugar del epicentro 133 km al suroeste de Huixtla, Chiapas Latitud 14.311° Longitud -93.363° Profundidad 10 km Fuente Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México

Consulta las recomendaciones que ofrece el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) para estar preparados antes, durante y después de un fuerte sismo y el monitoreo del sistema de alerta sísmica.

¿Cuáles son los estados donde tiembla más la tierra en México?

En este mapa del Cenapred podemos observar a los estados de México que están expuestos a fuertes temblores en tres niveles de riesgo de sismicidad: bajo, medio y alto.

Listas de estados con más registros sísmicos en México:

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California Norte

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

Según el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), entre 1900 y 2022, se han registrado 260,634 terremotos en la región, 86 de ellos con magnitudes superiores a 7.0. Sólo en 2022, se reportaron 29,872 temblores.

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Si llegaste a percibir un sismo fuerte en la Ciudad de México (CDMX) y no recibiste una notificación de alerta en tu dispositivo móvil, es posible que se tratara de un “microsismo”. Estos movimientos telúricos son de baja intensidad, generalmente no superan la magnitud 3.0 y suelen ser casi imperceptibles en la superficie. Es importante considerar que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) únicamente se activa bajo los siguientes escenarios:

1) Cuando la magnitud del sismo es mayor a 5 grados y ocurre a 170 kilómetros

2) Cuando la magnitud es de 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 km de la capital

3) Cuando la magnitud supera los 5.5 grados a menos de 350 km.

¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?

“Estamos buscando más sismos lentos, como los de mayo y diciembre de 2023 en las fallas Barranca del Muerto y Mixcoac, quizás ocurridos en otras fallas más al norte y que estén relacionados con los microsismo recientes”, explicó Víctor Manuel Cruz Atienza, sismólogo de la UNAM, para la Agencia EFE.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?

Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:

Antes del sismo

Revisa la estructura e instalaciones de la vivienda; corrige grietas, fija estanterías y asegura objetos pesados o frágiles.

Organiza un plan familiar: zonas seguras, rutas de evacuación, punto de reunión y roles para cada integrante.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio con pilas, botiquín y copias de documentos.

Aprende a cerrar llaves de gas y agua, y el interruptor de luz; mantén a la mano un directorio de números de emergencia.

Participa en simulacros y considera necesidades especiales de niñas y niños, personas mayores o con discapacidad.

Durante el sismo o terremoto

Conserva la calma y aplica “agáchate, cúbrete y sujétate” en una zona de menor riesgo; aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Si es posible, protégete bajo una mesa resistente; evita marcos de puerta si no son estructurales.

No uses elevadores; no corras ni empujes. Espera a que termine el movimiento para evacuar por rutas señalizadas.

En la calle, aléjate de fachadas, cables, postes y árboles; busca un área abierta. En vehículo, detente lejos de puentes y estructuras.

Si suena la alerta sísmica y hay tiempo, evacúa con orden; si no es seguro salir, repliega a una zona segura dentro del inmueble.

Después del sismo

Revisa posibles fugas de gas, daños eléctricos o de agua; si hay riesgo, corta suministros y desocupa el inmueble.

Atiende heridos con primeros auxilios y solicita ayuda médica; brinda apoyo emocional y prioriza a personas vulnerables.

Evita encender cerillos, velas o aparatos que puedan provocar chispas; no uses el elevador.

Usa el celular solo para lo indispensable y mantente informado por fuentes oficiales; sigue instrucciones de protección civil.

Documenta daños cuando sea seguro y coordina con autoridades y aseguradora; no reingreses a estructuras con daño visible sin evaluación técnica.

