CDMX (MÉXICO), 22/09/2025.- Te comparto los datos exactos sobre dónde y a qué hora fue el último temblor registrado este lunes 22 de septiembre en Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Colima, Chiapas y otros estados de México, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional. Foto de ssn.unam.mx
México se ubica entre las naciones con mayor actividad sísmica y volcánica a nivel global, principalmente por su localización dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicamente más dinámicas del planeta. El país se encuentra en la confluencia de cinco placas principales: Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe. Los procesos de subducción —especialmente de la Placa de Cocos bajo la Placa de Norteamérica—, junto con la interacción de las demás, generan una elevada concentración de deformaciones en la litosfera que explican la frecuente ocurrencia de sismos en el territorio.

Según información del , cada día se registran en México numerosos eventos sísmicos, generalmente de baja magnitud. En promedio, los reportes mensuales superan los miles, aunque solo una fracción alcanza magnitudes mayores a 3.0, perceptibles en algunas localidades. Este comportamiento refleja un proceso tectónico continuo en lugar de un fenómeno aislado.

Temblor en México hoy, lunes 22 de septiembre 2025

Para el lunes 22 de septiembre, los registros del SSN confirman actividad sísmica distribuida en varias regiones del país. Los estados con mayor incidencia son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima, zonas históricamente catalogadas como de alta recurrencia debido a su cercanía con bordes de placas y zonas de subducción.

La herramienta en línea “Últimos Sismos” del SSN permite consultar en tiempo real parámetros clave de cada evento, entre ellos localización del epicentro, magnitud, profundidad y hora de ocurrencia, lo que constituye un recurso fundamental para el monitoreo y análisis de la actividad sísmica nacional.

Temblor en MéxicoÚltimo sismo del lunes 22 de septiembre 2025
Fecha22/09/2025
Hora exacta17:18:52 (UTC-05:00)
Magnitud4.0
Lugar del epicentro42 km al oeste de Casimiro Castillo, Jalisco
Latitud19.586°
Longitud-104.838°
Profundidad5.8 km
FuenteServicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad Nacional Autónoma de México

Consulta las recomendaciones que ofrece el para estar preparados antes, durante y después de un fuerte sismo y el monitoreo del .

18:52

Reporte de últimos sismos en México hoy, 22 de septiembre, vía SSN

  • Magnitud: 4.2 | Epicentro: 121 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX. | Fecha y hora: 2025-09-22 15:21:22 | Latitud, Longitud: 15.254°, -94.60° | Profundidad: 16.7 KM
  • Magnitud: 4.2 | Epicentro: 50 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-22 11:01:20 | Latitud, Longitud: 16.987°, -94.083° | Profundidad: 148.4 KM
15:28

¿Cuál es la diferencia entre la magnitud y la intensidad de un sismo?

Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del interior de la Tierra. Para calcular esta energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos de diferentes estaciones. En estos registros o sismogramas se miden algunas características de las ondas y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Estos valores son introducidos a una fórmula, obteniendo así la magnitud.

Existen diferentes formas de medir la magnitud, esto quiere decir que existen diversas fórmulas matemáticas para calcularla. De hecho, actualmente ya no se usa la escala de Richter original, la cual es algo antigua y en su momento se hizo para ser utilizada con un tipo de sismómetro que ya no se usa y en otra región geográfica diferente a México.

Las magnitudes que usamos ahora son: La magnitud de coda Mc, la magnitud de energía Me, la magnitud de momento sísmico Mw, entre otras. Cada una de estas formas de calcular la magnitud tiene sus ventajas y sus limitaciones. Algunas son más rápidas de calcular pero menos precisas, otras son más precisas pero su cálculo necesita más tiempo; unas son más confiables para sismos pequeños, otras para sismos grandes. Esta es una de las razones por la cual, para algunos sismos, la magnitud preliminar -la primera que se reporta- a veces se cambia un tiempo después, cuando ya se pudieron realizar cálculos más precisos.

12:23

Reporte de últimos sismos en México hoy, 22 de septiembre, vía SSN

  • Magnitud: 4.5 | Epicentro: 116 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-22 09:18:14 | Latitud, Longitud: 14.176°, -93.094° | Profundidad: 9.6 KM
  • Magnitud: 5.4 | Epicentro: 223 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL. | Fecha y hora: 2025-09-22 08:24:06 | Latitud, Longitud: 18.603°, -106.578° | Profundidad: 13.8 KM
  • Magnitud: 3.3 | Epicentro: 38 km al SUROESTE de CD DE HUITZUCO, GRO. | Fecha y hora: 2025-09-22 04:26:08 | Latitud, Longitud: 18.002°, -99.499° | Profundidad: 53.1 KM
  • Magnitud: 3.2 | Epicentro: 35 km al ESTE de OMETEPEC, GRO. | Fecha y hora: 2025-09-22 03:30:47 | Latitud, Longitud: 16.716°, -98.082° | Profundidad: 13.4 KM
  • Magnitud: 2.0 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-22 02:18:22 | Latitud, Longitud: 17.355°, -93.233° | Profundidad: 3.6 KM
  • Magnitud: 2.9 | Epicentro: 6 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL. | Fecha y hora: 2025-09-22 02:08:30 | Latitud, Longitud: 19.244°, -103.842° | Profundidad: 26.7 KM
  • Magnitud: 3.5 | Epicentro: 59 km al SURESTE de TECOMAN, COL. | Fecha y hora: 2025-09-22 01:43:58 | Latitud, Longitud: 18.395°, -103.721° | Profundidad: 31.9 KM
  • Magnitud: 3.7 | Epicentro: 109 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX. | Fecha y hora: 2025-09-22 01:42:10 | Latitud, Longitud: 15.233°, -94.933° | Profundidad: 15 KM
  • Magnitud: 3.4 | Epicentro: 74 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER. | Fecha y hora: 2025-09-22 01:27:13 | Latitud, Longitud: 17.313°, -94.418° | Profundidad: 144.9 KM
  • Magnitud: 2.3 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-22 01:26:25 | Latitud, Longitud: 17.339°, -93.21° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 3.4 | Epicentro: 11 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX. | Fecha y hora: 2025-09-22 00:59:29 | Latitud, Longitud: 16.073°, -97.514° | Profundidad: 29.9 KM
09:34

Reporte de últimos sismos en México hoy, 22 de septiembre, vía SSN

15:55

Temblor en México hoy, 21 de septiembre: sismo de 3.0 con epicentro en Baja California Sur

  • Magnitud : 3.0
  • Epicentro : 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS.
  • Fecha y hora : 2025-09-21 08:04:06 (Tiempo del Centro)
  • Latitud : 23.036º, Longitud : -109.741º
  • Profundidad : 15.4 km
  • Fuente : Servicio Sismológico Nacional (SSN)
12:56

Reporte de últimos sismos en México hoy, 21 de septiembre, vía SSN

  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-09-21 04:57:47 | Epicentro: 26 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO. | Latitud, Longitud: 17.849°, -101.679° | Profundidad: 48.1 KM
  • Magnitud: 2.2 | Fecha y hora: 2025-09-21 04:49:33 | Epicentro: 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Latitud, Longitud: 17.363°, -93.22° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 3.9 | Fecha y hora: 2025-09-21 04:31:58 | Epicentro: 51 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS. | Latitud, Longitud: 17.003°, -94.084° | Profundidad: 146.1 KM
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-09-21 04:12:37 | Epicentro: 32 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS. | Latitud, Longitud: 15.675°, -93.504° | Profundidad: 92.1 KM
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-09-21 04:05:26 | Epicentro: 24 km al NORTE de CRUCECITA, OAX. | Latitud, Longitud: 15.979°, -96.182° | Profundidad: 70.1 KM
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-09-21 03:53:32 | Epicentro: 9 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX. | Latitud, Longitud: 16.266°, -98.025° | Profundidad: 5 KM
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-09-21 03:40:54 | Epicentro: 24 km al OESTE de TLAPA, GRO. | Latitud, Longitud: 17.513°, -98.796° | Profundidad: 53.9 KM
  • Magnitud: 2.2 | Fecha y hora: 2025-09-21 03:31:04 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Latitud, Longitud: 17.361°, -93.233° | Profundidad: 3.5 KM
  • Magnitud: 3.9 | Fecha y hora: 2025-09-21 03:06:03 | Epicentro: 54 km al NORESTE de JUAN ALDAMA, ZAC. | Latitud, Longitud: 24.663°, -103.046° | Profundidad: 10 KM
  • Magnitud: 2.2 | Fecha y hora: 2025-09-21 03:03:36 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Latitud, Longitud: 17.362°, -93.229° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 4.0 | Fecha y hora: 2025-09-21 02:57:56 | Epicentro: 132 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS. | Latitud, Longitud: 14.168°, -93.258° | Profundidad: 9.8 KM
  • Magnitud: 2.6 | Fecha y hora: 2025-09-21 02:53:41 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Latitud, Longitud: 17.357°, -93.231° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 2.7 | Fecha y hora: 2025-09-21 02:41:15 | Epicentro: 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Latitud, Longitud: 17.364°, -93.223° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-09-21 02:39:26 | Epicentro: 10 km al NORESTE de MANZANILLO, COL. | Latitud, Longitud: 19.093°, -104.234° | Profundidad: 24.2 KM
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-09-21 02:31:10 | Epicentro: 65 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX. | Latitud, Longitud: 17.356°, -95.394° | Profundidad: 113.7 KM
  • Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-09-21 02:31:09 | Epicentro: 34 km al NORTE de TECPAN, GRO. | Latitud, Longitud: 17.523°, -100.567° | Profundidad: 8.1 KM
  • Magnitud: 2.8 | Fecha y hora: 2025-09-21 02:24:43 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Latitud, Longitud: 17.356°, -93.221° | Profundidad: 2.4 KM
  • Magnitud: 2.0 | Fecha y hora: 2025-09-21 02:24:31 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Latitud, Longitud: 17.359°, -93.226° | Profundidad: 2.5 KM
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-09-21 02:21:15 | Epicentro: 36 km al SUR de TONALA, CHIS. | Latitud, Longitud: 15.763°, -93.80° | Profundidad: 91.3 KM
  • Magnitud: 3.1 | Fecha y hora: 2025-09-21 01:57:29 | Epicentro: 32 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO | Latitud, Longitud: 16.99°, -99.621° | Profundidad: 34.4 km
  • Magnitud: 3.5 | Fecha y hora: 2025-09-21 01:50:31 | Epicentro: 60 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO | Latitud, Longitud: 18.183°, -101.647° | Profundidad: 71 km
  • Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-09-21 01:30:37 | Epicentro: 10 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | Latitud, Longitud: 16.947°, -100.163° | Profundidad: 20 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-09-21 01:11:54 | Epicentro: 88 km al SUROESTE de TECPAN, GRO | Latitud, Longitud: 16.59°, -101.14° | Profundidad: 2.5 km
  • Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-09-21 01:07:54 | Epicentro: 51 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC | Latitud, Longitud: 31.506°, -116.10° | Profundidad: 20 km
  • Magnitud: 3.4 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:55:41 | Epicentro: 19 km al ESTE de ENSENADA, BC | Latitud, Longitud: 31.881°, -116.41° | Profundidad: 20 km
  • Magnitud: 3.7 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:52:19 | Epicentro: 158 km al SUROESTE de TONALA, CHIS | Latitud, Longitud: 14.831°, -94.465° | Profundidad: 17.4 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:50:38 | Epicentro: 55 km al SUR de CARDENAS, SLP | Latitud, Longitud: 21.512°, -99.533° | Profundidad: 3 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:48:35 | Epicentro: 18 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS | Latitud, Longitud: 15.275°, -92.905° | Profundidad: 91.6 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:42:27 | Epicentro: 21 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX | Latitud, Longitud: 16.492°, -95.328° | Profundidad: 16.1 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:32:52 | Epicentro: 8 km al NOROESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS | Latitud, Longitud: 15.703°, -92.201° | Profundidad: 183.6 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:31:55 | Epicentro: 48 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | Latitud, Longitud: 15.189°, -93.255° | Profundidad: 86.7 km
  • Magnitud: 3.3 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:30:57 | Epicentro: 28 km al SUR de ACATLAN DE OSORIO, PUE | Latitud, Longitud: 17.95°, -98.067° | Profundidad: 57.1 km
  • Magnitud: 3.8 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:24:50 | Epicentro: 51 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER | Latitud, Longitud: 17.426°, -94.917° | Profundidad: 127.9 km
  • Magnitud: 2.6 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:20:51 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | Latitud, Longitud: 17.356°, -93.228° | Profundidad: 3.1 km
  • Magnitud: 3.6 | Fecha y hora: 2025-09-21 00:16:08 | Epicentro: 113 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | Latitud, Longitud: 15.329°, -94.616° | Profundidad: 16.2 km
08:28

Últimos sismos en México reportados por el SSN

  • Magnitud: 4.2 | Epicentro: 25 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO. | Fecha y hora: 2025-09-20 20:31:26 | Latitud, Longitud: 16.796°, -99.675° | Profundidad: 18.8 KM
  • Magnitud: 4.4 | Epicentro: 104 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 19:59:42 14.352°, -93.053° | Profundidad: 11.9 KM
  • Magnitud: 2.0 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:58:50 | Latitud, Longitud: 17.351°, -93.229° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 1.9 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:56:05 | Latitud, Longitud: 17.348°, -93.209° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 2.0 | Epicentro: 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:51:18 | Latitud, Longitud: 17.352°, -93.226° | Profundidad: 3.5 KM
  • Magnitud: 1.7 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:51:07 | Latitud, Longitud: 17.355°, -93.227° | Profundidad: 4.9 KM
  • Magnitud: 3.1 | Epicentro: 70 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:47:23 | Latitud, Longitud: 15.248°, -93.677° | Profundidad: 57.2 KM
  • Magnitud: 2.0 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:45:00 17.356°, -93.225° | Profundidad: 5.4 KM
  • Magnitud: 2.0 | Epicentro: 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:42:35 | Latitud, Longitud: 17.36°, -93.205° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 3.0 | Epicentro: 35 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:38:54 | Latitud, Longitud: 16.897°, -100.407° | Profundidad: 9.2 KM
  • Magnitud: 2.9 | Epicentro: 2 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:34:51 23.065°, -109.725° | Profundidad: 15.8 KM
  • Magnitud: 3.4 | Epicentro: 29 km al NORTE de PETATLAN, GRO. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:28:08 | Latitud, Longitud: 17.801°, -101.299° | Profundidad: 56.3 KM
  • Magnitud: 1.7 | Epicentro: 21 km al NOROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:22:51 | Latitud, Longitud: 23.166°, -109.884° | Profundidad: 10 KM
  • Magnitud: 2.6 | Epicentro: 25 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:17:46 | Latitud, Longitud: 16.768°, -99.156° | Profundidad: 24.5 KM
  • Magnitud: 1.4 | Epicentro: 9 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:14:53 | Latitud, Longitud: 23.123°, -109.655° | Profundidad: 12 KM
  • Magnitud: 1.4 | Epicentro: 11 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:07:22 | Latitud, Longitud: 23.106°, -109.614° | Profundidad: 10 KM
  • Magnitud: 1.8 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 16:04:31 | Latitud, Longitud: 17.362°, -93.222° | Profundidad: 3 KM
  • Magnitud: 3.3 | Epicentro: 8 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX. | Fecha y hora: 2025-09-20 15:49:26 | Latitud, Longitud: 16.266°, -98.057° | Profundidad: 8.8 KM
  • Magnitud: 1.7 | Epicentro: 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS. | Fecha y hora: 2025-09-20 15:48:38 | Latitud, Longitud: 17.362°, -93.225° | Profundidad: 3 KM
07:16

Temblor en México: último sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Chiapas

Se reportó un sismo de magnitud 4.1 con epicentro localizado 60 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas, ocurrido el 20/09/2025 a las 03:23:07 (tiempo del centro de México), con coordenadas epicentrales aproximadas Lat 17.03 y Lon -94.16 y una profundidad focal de 144 km; por su profundidad intermedia, suele percibirse ligeramente y rara vez causa daños.

  • Magnitud: 4.1
  • Fecha: 20/09/2025
  • Hora: 03:23:07 (TCM)
  • Localización: 60 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas
  • Latitud: 17.03
  • Longitud: -94.16
  • Profundidad: 144 km
  • Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN)
00:00

¿Qué es la magnitud sísmica?

Es una medida única de la energía liberada por el sismo, expresada con números arábigos (p. ej., escala de Richter u otras).

00:00

¿Cómo se detectan los sismos?

Con sismógrafos y acelerógrafos que registran el movimiento del suelo en varias direcciones y generan sismogramas.

23:59

¿Qué es el hipocentro y el epicentro?

El hipocentro es el punto en el interior de la Tierra donde inicia la ruptura; el epicentro es su proyección en la superficie.

23:58

¿Qué origina los sismos?

Principalmente la interacción de placas tectónicas (subducción, desplazamiento lateral), que acumula esfuerzos hasta romper y liberar energía.

23:57

¿Sismo y terremoto son lo mismo?

Sí; en uso técnico son sinónimos, aunque en lenguaje popular algunos reservan “terremoto” para eventos con daños.

23:56

¿Qué es un sismo?

Es el movimiento del suelo causado por la liberación súbita de energía acumulada en rocas, normalmente por deslizamiento en una falla tectónica

23:55

Buenos días a todos los ciudadanos de México. En esta oportunidad, te contamos el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en relación a los últimos temblores registrados en el país. Tendrás datos como la hora exacta, la magnitud, el lugar del epicentro y la profundidad.

¿Cuáles son los estados donde tiembla más la tierra en México?

En este mapa del Cenapred podemos observar a los estados de México que están expuestos a fuertes temblores en tres niveles de riesgo de sismicidad: bajo, medio y alto.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

Listas de estados con más registros sísmicos en México:

  • Ciudad de México
  • Baja California Sur
  • Baja California Norte
  • Sonora
  • Puebla
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Guanajuato
  • Aguascalientes
  • Zacatecas
  • Sinaloa
  • Quintana Roo
  • Yucatán
  • Campeche
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Nuevo León
  • Coahuila
  • Durango
  • Chihuahua

Según el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), entre 1900 y 2022, se han registrado 260,634 terremotos en la región, 86 de ellos con magnitudes superiores a 7.0. Sólo en 2022, se reportaron 29,872 temblores.

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Si en caso sentiste un fuerte sismo, sobre todo, en Ciudad de México (CDMX) y no recibiste algún mensaje de alerta en tu móvil esto puede tratarse de los llamados “microsismos”, temblores de baja intensidad que no superan las magnitudes de 3 grados y que son casi imperceptible en la Tierra. Recuerda que el solo se activa en los siguientes escenarios:

  • 1) Cuando la magnitud del sismo es mayor a 5 grados y ocurre a 170 kilómetros
  • 2) Cuando la magnitud es de 6 grados y el epicentro se ubica a más de 350 km de la capital
  • 3) Cuando la magnitud supera los 5.5 grados a menos de 350 km.
Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

¿Qué son los microsismos que se producen en la CDMX?

“Estamos buscando más sismos lentos, como los de mayo y diciembre de 2023 en las fallas Barranca del Muerto y Mixcoac, quizás ocurridos en otras fallas más al norte y que estén relacionados con los microsismo recientes”, explicó , sismólogo de la UNAM, para la Agencia EFE.

La SSN y la UNAM estudian la causa de la fractura que atraviesa Benito Juárez y Álvaro Obregón donde suelen producirse los microsismos. (Foto: Instituto de Ingeniería UNAM)

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?

Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:

Antes del sismo

  • Revisa la estructura e instalaciones de la vivienda; corrige grietas, fija estanterías y asegura objetos pesados o frágiles.
  • Organiza un plan familiar: zonas seguras, rutas de evacuación, punto de reunión y roles para cada integrante.
  • Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio con pilas, botiquín y copias de documentos.
  • Aprende a cerrar llaves de gas y agua, y el interruptor de luz; mantén a la mano un directorio de números de emergencia.
  • Participa en simulacros y considera necesidades especiales de niñas y niños, personas mayores o con discapacidad.

Durante el sismo o terremoto

  • Conserva la calma y aplica “agáchate, cúbrete y sujétate” en una zona de menor riesgo; aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Si es posible, protégete bajo una mesa resistente; evita marcos de puerta si no son estructurales.
  • No uses elevadores; no corras ni empujes. Espera a que termine el movimiento para evacuar por rutas señalizadas.
  • En la calle, aléjate de fachadas, cables, postes y árboles; busca un área abierta. En vehículo, detente lejos de puentes y estructuras.
  • Si suena la alerta sísmica y hay tiempo, evacúa con orden; si no es seguro salir, repliega a una zona segura dentro del inmueble.

Después del sismo

  • Revisa posibles fugas de gas, daños eléctricos o de agua; si hay riesgo, corta suministros y desocupa el inmueble.
  • Atiende heridos con primeros auxilios y solicita ayuda médica; brinda apoyo emocional y prioriza a personas vulnerables.
  • Evita encender cerillos, velas o aparatos que puedan provocar chispas; no uses el elevador.
  • Usa el celular solo para lo indispensable y mantente informado por fuentes oficiales; sigue instrucciones de protección civil.
  • Documenta daños cuando sea seguro y coordina con autoridades y aseguradora; no reingreses a estructuras con daño visible sin evaluación técnica.
Sigue los consejos del Cenapred para saber como debes actuar antes, durantes y después de un fuerte sismo en México (Foto: gob.mx/cenapred)
Temblor en México: ¿Qué debe tener una mochila de emergencia, según el Servicio Sismológico Nacional?
Los fenómenos naturales son eventos imprevistos y, a menudo, repentinos. Por ese motivo, en este video te explicaremos la importancia de contar con una mochila de emergencia para enfrentar emergencias ocasionadas por un sismo en México.
