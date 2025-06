Si bien dormir con tu pareja puede ser una experiencia muy especial para uno, también hay que tener en cuenta que ese accionar puede brindar beneficios claves (relacionados a la salud) a los involucrados. Esto te lo comento a raíz de un estudio que se ha realizado hace poco. Para que te enteres de todos los detalles al respecto, lee esta nota por completo.

Primero que nada voy a indicarte que la investigación en cuestión fue publicada en el Journal of Social and Personal Relationships. Si te preguntas cuál es el título de la misma, pues es ‘Cuddle buddies: Couples sleep position closeness at onset is indirectly related to lower insecure attachment through lower couple perceived stress’ (’Compañeros de abrazos: la cercanía en la posición de sueño de las parejas al inicio está indirectamente relacionada con un menor apego inseguro a través de un menor estrés percibido por la pareja’, en español). Según FOX News Digital, las personas encargadas del estudio son investigadores de la Universidad de Auburn (Alabama, Estados Unidos).

Factores que se consideraron en la investigación

Los investigadores, siempre de acuerdo a la citada fuente, examinaron datos de 143 parejas heterosexuales que comparten cama y analizaron las asociaciones entre la cercanía física a inicio del sueño, la inseguridad del apego, el estrés percibido y la alteración del sueño. Además, estuvieron en consideración otros factores, como si los niños o las mascotas duermen en la misma cama, la edad, los ingresos, la duración de la relación, la somnolencia diurna y los diagnósticos del sueño.

Eventualmente, los resultados del estudio indicaron que las parejas que asumían una posición físicamente más cercana a la hora de dormir estaban indirectamente vinculadas con un menor apego inseguro de pareja (cuando tienen problemas para conectarse a nivel emocional), así como también a un menor estrés.

Ojo que la investigación no determinó que los abrazos aumentaban la calidad del sueño, pero sí se descubrió que el estrés era menor entre quienes se abrazaban. Es por esa razón que las personas involucradas al estudio señalaron que la cercanía física al inicio del sueño “puede ser una vía prometedora y viable para mejorar el bienestar relacional y fisiológico”.

Cabe mencionar que Josh R. Novak, PhD, profesor asociado del Departamento de Desarrollo Humano y Ciencias Familiares de la Universidad de Auburn y coautor del estudio, informó a FOX News Digital que cuanto más cerca estaban físicamente las parejas, más sentimientos de “seguridad relacional” había debido al menor estrés. “El sueño es una de las formas más importantes en que podemos gestionar nuestra salud física, relacional y mental”, recalcó.

Las parejas que se abrazan antes de dormir están indirectamente vinculadas con un menor apego inseguro de pareja, así como también a un menor estrés, según la investigación que motivó esta nota. (Foto: Kampus Production / Pexels)

“Mi estudio sugiere que acurrucarse con una pareja puede ser tanto un barómetro de cómo va una relación como una forma de mantenerla o repararla, además de reducir los niveles de estrés”, agregó el docente.

“Lo que ocurre con más frecuencia es que los abrazos solo suceden por un rato”

Tengamos en cuenta que en la investigación se tomó en consideración cuánto tiempo se pasaba en posición abrazada, razón por la cual Josh R. Novak estuvo “escéptico” sobre si esto conduce a trastornos del sueño. “Lo que ocurre con más frecuencia es que los abrazos solo suceden por un rato hasta que ambos miembros de la pareja se quedan dormidos, pero puede haber algunos pocos que se acurruquen durante toda la noche”, precisó.

“El simple acto de acurrucarse antes de dormir probablemente desencadena poderosas respuestas psicológicas y fisiológicas”, expresó la experta en sueño Wendy Troxel. (Foto: Kampus Production / Pexels)

“Tengo la impresión de que la mayoría usa los abrazos para inducir el sueño y la sensación de seguridad, y para reducir el estrés y la ansiedad, y que después, o bien su temperatura corporal aumenta demasiado, o bien hay incomodidad y se hace necesario cambiar de lugar”, añadió después el investigador que animó a las parejas a abrazarse si es que los niveles de estrés son altos, pues ese accionar es una forma no verbal de sentirse “seguro y a salvo”.

Experta en sueño aconseja a las parejas a abrazarse antes de dormir

Los recientes hallazgos han impactado a muchas personas y, por consiguiente, han llegado a manos de varios especialistas en el tema. Precisamente, la experta en sueño Wendy Troxel, PhD, especialista conductual sénior de RAND Corporation y psicóloga clínica con licencia en Utah, también habló con el medio mencionado e indicó que es interesante que los abrazos no influyan en la calidad del sueño.

“Esto sugiere que son los momentos que pasan juntos antes de dormirse. No necesariamente compartir toda la noche. Los que tienen el mayor efecto positivo en una relación. El simple acto de acurrucarse antes de dormir probablemente desencadena poderosas respuestas psicológicas y fisiológicas, como una mayor seguridad emocional y la liberación de oxitocina, la ‘hormona del vínculo’ asociada con la intimidad. Estos efectos ayudan a reducir el estrés y profundizar la conexión, lo que hace que los abrazos antes de dormir sean un ‘ritual significativo para la salud emocional’”, expresó la experta en sueño. “Ya sea que tú y tu pareja duerman juntos o separados, no se salten los abrazos antes de acostarse. Incluso breves momentos de cercanía pueden mejorar su relación y su bienestar general”, aseveró la mujer, que es autora del ‘Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep’.

