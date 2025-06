Muchas personas, con el fin de ganarse la vida, trabajan bastantes horas al día, sin imaginar que así están dañando un órgano muy importante. Eso lo digo porque un estudio realizado por investigadores de Corea del Sur ha permitido conocer que laborar demasiado puede alterar físicamente el cerebro de uno. Sí, no es broma.

La investigación en cuestión lleva por título ‘Overwork and changes in brain structure: a pilot study’ (‘Exceso de trabajo y cambios en la estructura cerebral: un estudio piloto’, en español) y fue publicada en la revista Occupational & Environmental Medicine.

Según indicó Fox News Digital, en aquel estudio se evaluó el volumen cerebral de 100 trabajadores de la salud que fueron clasificados en las categorías de personas con sobrecarga laboral (que trabajan más de o igual a 52 horas por semana) y sin sobrecarga laboral. Eventualmente, los resultados arrojaron que quienes tenían exceso de trabajo exhibieron “cambios significativos” en regiones del cerebro asociadas con la función ejecutiva y la regulación emocional.

En diálogo con el citado medio, El Dr. Wanhyung Lee, quien es coautor del estudio. MD, Ph.D. y profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad Chung-Ang en Seúl, señaló que esta es una de las primeras investigaciones que examina la relación entre las horas de trabajo prolongadas y los cambios estructurales en el cerebro. “Al principio no teníamos expectativas claras sobre lo que podríamos descubrir. Por lo tanto, los resultados nos parecieron particularmente intrigantes”, dijo.

El estrés laboral es un mal que aqueja a bastantes personas en la actualidad. (Foto: Kampus Production / Pexels)

“Estos hallazgos abren nuevos interrogantes y subrayan la complejidad de cómo el estrés laboral crónico podría afectar la salud cerebral, lo que pone de relieve la necesidad de realizar investigaciones más detalladas”, indicó después el doctor.

El estrés crónico es capaz de provocar cambios físicos en el cerebro y no solo complicaciones psicológicas. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

En qué partes del cerebro se encontró el aumento del volumen

Con respecto al aumento del volumen cerebral, debo decirte que este se encontró en regiones asociadas con las funciones ejecutivas, según manifestó Lee, refiriéndose a la memoria, la atención, la toma de decisiones. Además, se halló en regiones asociadas a la regulación emocional, como la estabilidad emocional y el manejo de estrés.

“Aunque nuestro estudio actual no puede determinar de manera concluyente los impactos a largo plazo, la exposición continua sin una recuperación suficiente puede afectar negativamente la salud cognitiva y emocional”, aseveró.

La recomendación del Dr. Wanhyung Lee

Debido a todo lo mencionado, el Dr. Wanhyung Lee se animó a decir que los empleados que trabajan durante muchas horas deben reconocer que el estrés crónico es capaz de provocar cambios físicos en el cerebro y no solo complicaciones psicológicas. Además, instó a los trabajadores a “establecer límites activos, garantizar descansos y recuperación regulares, practicar la gestión del estrés y promover políticas laborales que definan y respeten claramente los límites saludables de la jornada laboral”.

“Al mismo tiempo, los esfuerzos individuales por sí solos no son suficientes. El apoyo organizacional y la gestión proactiva por parte de las empresas para crear condiciones de trabajo saludables son esenciales para proteger la salud cerebral de los empleados”, subrayó también.

Su preocupación relacionada a los avances tecnológicos

“Con el rápido avance de los teléfonos inteligentes y la tecnología digital, el trabajo se extiende cada vez más allá del horario de oficina tradicional y se extiende al tiempo personal, lo que hace que el exceso de trabajo crónico sea más común y menos visible. Los empleadores y los legisladores también deben reconocer y abordar estos patrones de trabajo en evolución para promover entornos laborales sostenibles”, sentenció.

