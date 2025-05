Tomar gaseosa sin azúcar puede hacer que sientas más hambre: lo que recomiendan beber los expertos en salud

Cuando sentimos hambre, la solución parece sencilla: comemos algo y listo, pero en la práctica, no siempre funciona así. A veces, incluso después de una comida completa, volvemos a tener apetito en poco tiempo. Esta es una experiencia bastante común: terminas de almorzar o cenar y poco después ya estás de nuevo frente a la nevera. Esto puede deberse no solo a lo que ingerimos, sino también a lo que bebemos para acompañar los platos.

Un estudio publicado en la revista Nature Metabolism sugiere que los edulcorantes no calóricos, presentes en bebidas como las gaseosas de dieta, pueden afectar la forma en que el cerebro responde al hambre y la saciedad. En lugar de ayudarnos a sentirnos satisfechos, pueden hacernos sentir más ganas de saborear platillos. Para entender mejor este fenómeno, el medio HuffPost conversó con la autora principal del estudio y varios especialistas en salud.

Los edulcorantes como el aspartamo, la sucralosa, la stevia y el eritritol son populares porque no tienen calorías. Por eso están presentes en muchos productos etiquetados como “bajo en calorías” o “cero calorías”; sin embargo, este tipo de sustitutos del azúcar puede confundir al cerebro.

“El cerebro está percibiendo que debería haber calorías, pero no las hay. Dado que no hay calorías, el cerebro aumenta el apetito por el consumo de otras calorías”, explicó el Dr. Nicholas Pennings, médico de medicina familiar y director del Centro de Salud de la Universidad de Campbell.

En lugar de ayudarnos a sentirnos satisfechos, estos productos pueden hacernos sentir más hambre. (Foto referencial: Freepik)

El Dr. Hector Perez, cirujano bariátrico en Renew Bariatrics, lo resumió así: “En pocas palabras, parece que los edulcorantes no calóricos confunden su cerebro. Estás programado para esperar algunas calorías adicionales cuando comes algo dulce y los edulcorantes no calóricos no cumplen esa expectativa. Este gancho. Estimula las señales de hambre de su cerebro y terminas comiendo más de lo que normalmente lo harías”.

La Dra. Kathleen Page, directora del Instituto de Investigación de Diabetes y Obesidad de la USC y autora principal del estudio, explicó que no todos responden igual a estos edulcorantes. “Las personas con obesidad tuvieron una respuesta realmente fuerte en el hipotálamo, que es la parte del cerebro que regula el hambre”, dijo. Su estudio encontró que tanto las mujeres como las personas con obesidad mostraron una reacción mayor a los edulcorantes. Esto significa que las personas con obesidad que consumen refrescos de dieta podrían tener más probabilidades de comer en exceso que quienes no tienen obesidad.

¿Por qué ocurre esto? No está del todo claro. “Es como una situación de pollo o huevo”, dijo Page. “Podría ser una causa o consecuencia de la obesidad. Realmente no lo sabemos”.

El Dr. Perez añadió: “Como cirujano bariátrico que trata con personas obesas crónicamente, siempre enfatizo el hecho de que tener sobrepeso es solo la punta del iceberg cuando se trata de obesidad. Muchas funciones corporales se ven afectadas y no es lo mismo que una persona con un peso sano. Esto incluye su cerebro y cómo responde a los alimentos”.

Los expertos coinciden en que muchos de los sustitutos del azúcar pueden confundir al cerebro. (Foto referencial: Freepik)

¿Cómo controlar las ganas de comer más?

Si constantemente tienes hambre o quieres evitar comer en exceso, los expertos recomiendan reducir el consumo de refrescos de dieta y productos con edulcorantes no calóricos. El Dr. Pennings aconseja evitar tanto el azúcar como los edulcorantes artificiales, ya que el azúcar se asocia al aumento de peso y los otros pueden incrementar el apetito. Además, hay otros factores que pueden confundir tus señales de hambre.

“Nuestros cuerpos a veces envían las mismas señales para el hambre y la sed porque los mecanismos se superponen y reconocen que pueden evitar bocadillos innecesarios”, explicó Perez. Por eso, mantenerse bien hidratado también ayuda.

Otra razón por la que podrías sentir hambre todo el tiempo es por la falta de nutrientes saciantes, como proteínas, fibra, carbohidratos complejos y grasas saludables. Dormir poco, tener mucho estrés o comer mientras estás distraído también puede afectar tus señales de saciedad. “Practique la alimentación consciente: mastique lentamente, saboree cada bocado y consulte con usted mismo periódicamente durante las comidas. Con el tiempo, esto lo ayuda a reconstruir la confianza en sus señales naturales de hambre y desarrolla hábitos más saludables”, aconsejó Perez.

Para mantenerte hidratado, lo más recomendable es beber agua natural. (Foto referencial: Freepik)

Si sospechas que hay algo más detrás de tu hambre constante, consulta a un médico. Algunos medicamentos, como antidepresivos o los que controlan la presión arterial, pueden alterar la sensación de hambre.

Recuerda: sentir hambre no siempre significa que realmente necesites comer. El cerebro puede enviar señales confusas, especialmente si estás consumiendo edulcorantes no calóricos.

Entonces, ¿qué bebida debería acompañar a la comida?

Las mejores bebidas para acompañar un almuerzo saludable y ayudar a calmar el hambre son aquellas que hidratan sin interferir con las señales naturales del apetito. El agua es la opción más recomendada, ya que no contiene calorías ni aditivos que puedan confundir al cerebro. Además, un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition concluyó que beber agua antes y durante las comidas puede aumentar la sensación de saciedad y ayudar a reducir el consumo total de alimentos.

Otras buenas opciones son las infusiones sin azúcar, como el té verde o el té de hierbas. Estas bebidas no solo hidratan, sino que pueden tener efectos beneficiosos en la digestión y el metabolismo.