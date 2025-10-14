Asociado a un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca y muerte cardiovascular, el sedentarismo es uno de los grandes males que ataca especialmente a las personas que trabajan en oficinas, incluso si hacen ejercicios regularmente. Sin embargo, no todo está perdido. Un nuevo estudio de la Universidad de Turku (Finlandia) señala que reducir tan solo 30 minutos al día el tiempo sentado puede mejorar la capacidad del cuerpo para utilizar grasas y carbohidratos como fuentes de energía. Este cambio en los hábitos diarios puede ser especialmente relevante para las personas inactivas y con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2.

La flexibilidad metabólica

Como resultado de pasar demasiado tiempo sentado y una dieta poco saludable, la ingesta energética puede superar el gasto energético del cuerpo. Este desbalance contribuye al aumento de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Pequeños hábitos diarios pueden tener un impacto significativo en personas en riesgo de enfermedades cardiovasculares. (Foto referencial: canart7/iStock)

Asimismo, los hábitos de vida también afectan la capacidad del cuerpo para alternar entre grasas y carbohidratos como fuente de energía en diferentes situaciones. Esto es a lo que se denomina flexibilidad metabólica.

“Un cuerpo sano quema más grasa en reposo, pero después de las comidas y durante el ejercicio intenso, la principal fuente de energía se convierte en carbohidratos”, explica el investigador postdoctoral Taru Garthwaite de la Universidad de Turku. “Si la flexibilidad metabólica se ve afectada, los niveles de azúcar y lípidos en sangre pueden aumentar y, en lugar de utilizarse para la producción de energía, el exceso de grasa y azúcares puede almacenarse”, advierte.

Pequeños cambios, beneficios reales

La investigación de la Universidad de Turku midió el tiempo sedentario y la flexibilidad metabólica de los participantes durante seis meses. Se trató de 64 adultos sedentarios con múltiples factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

El grupo de intervención recibió instrucciones de reducir el tiempo que pasaba sentado una hora al día, aumentando la actividad física y la permanencia en pie en su vida diaria, sin iniciar entrenamiento físico intencional. El grupo de control recibió instrucciones de mantener su estilo de vida sedentario habitual.

Los participantes que lograron reducir su tiempo de sedentarismo en al menos media hora mostraron mejoras en la flexibilidad metabólica y la quema de grasa durante el ejercicio de intensidad baja, en comparación con quienes mantuvieron un nivel alto de sedentarismo. Además, cuanto más aumentaba el tiempo de pie, mayor era la mejora en su flexibilidad metabólica.

“Nuestros resultados sugieren de manera alentadora que reducir el sedentarismo e incluso aumentar la actividad física diaria ligera (por ejemplo, ponerse de pie para una llamada telefónica o realizar caminatas cortas) puede favorecer la salud metabólica y potencialmente ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el estilo de vida en grupos de riesgo”, consideró Garthwaite.

Mantenerse activo en la oficina es uno de los pequeños cambios que podemos hacer para luchar contra el sedentarismo. (Foto referencial: RealPeopleGroup/iStock)

El investigador, no obstante, consideró que probablemente los efectos positivos se dieron debido a que estas personas eran físicamente inactivos, y ya tenían sobrepeso así como un riesgo elevado de enfermedades metabólicas. “Se pueden obtener beneficios aún mayores siguiendo la recomendación de actividad física de 2,5 horas de actividad moderada a la semana, pero incluso un pequeño aumento de la actividad física es beneficioso, especialmente para quienes son físicamente inactivos”, recalcó Garthwaite.