Nuestro planeta se prepara para recibir a uno de los visitantes más raros y fascinantes de nuestra era. Se trata del cometa C/2025 R2 (SWAN), un cuerpo celeste que solo pasa una vez cada 20 mil años. Su aproximación a la Tierra no solo representa un fenómeno excepcional, sino una oportunidad irrepetible para la humanidad, pues el próximo encuentro ocurrirá cuando nuestra civilización, tal como la conocemos, ya no exista.

Descubierto recientemente por el astrónomo aficionado Vladimir Bezugly utilizando el instrumento SWAN del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), este cometa sorprendió a la comunidad científica por su rápido brillo y su enorme cola de gas ionizado.

Ningún ser humano vivo tendrá la oportunidad de verlo nuevamente, lo que provocó una ola de interés entre observadores del cielo en todo el mundo.

El cometa SWAN alcanzará su punto de máxima visibilidad entre el 18 y 21 de octubre, cuando podrá observarse a simple vista. (Foto referencial: Franco Tognarini / iStock)

Según el portal Gizmodo, la característica más impresionante del cometa SWAN es su cola iónica. Durante su paso, esta estela puede llegar a abarcar hasta cinco grados del cielo, lo mismo que ocuparían diez lunas llenas una al lado de la otra. A diferencia de muchos cometas que requieren telescopios para apreciarse, este podrá observarse a simple vista en lugares sin contaminación lumínica.

El cometa alcanzó su punto más cercano al Sol el 12 de septiembre de 2025, pero el momento ideal para observarlo será entre el 18 y el 21 de octubre, cuando pase a solo 0,261 unidades astronómicas de la Tierra, es decir, alrededor de 39 millones de kilómetros.

Los expertos señalan que durante esas noches será visible a simple vista desde el hemisferio norte, con México y gran parte de Latinoamérica en una posición privilegiada.

Su cola iónica podría cubrir un sector del cielo equivalente a diez lunas llenas alineadas. (Foto referencial: Nazarii Neshcherenskyi / iStock)

Lo que hace diferente al cometa SWAN frente a otros cometas famosos, como el Halley, es que no es periódico. El Halley regresa cada 76 años, lo que permite que una persona pueda verlo dos veces en su vida. En cambio, el SWAN necesita cerca de 20 mil años para completar una vuelta alrededor del Sol.

Tener la oportunidad de verlo no es solo apreciar un evento único: es presenciar historia cósmica. Cada generación humana tiene momentos que marcan su paso por el tiempo y el cometa SWAN será uno de ellos.

Los científicos afirman que este cometa no regresará jamás, convirtiéndolo en un evento único para la humanidad. (Foto creada con IA de Perplexity)

Cometas observables recientes y futuros

En los últimos años, varios cometas captaron la atención de astrónomos y aficionados por su brillo y cercanía a la Tierra. El cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) se perfila como uno de los más espectaculares de la década, con visibilidad a simple vista desde finales de septiembre de 2024, e incluso con un brillo comparable al de las estrellas más luminosas. Otro protagonista reciente fue el 12P/Pons-Brooks, que alcanzó su máximo esplendor en abril de 2024 y pudo observarse sin instrumentos en ambos hemisferios.

Ya hacia el 2025, el cometa C/2025 A6 (Lemmon) podría ser visible con binoculares o incluso a simple vista entre finales de octubre y comienzos de noviembre, cuando pasará a su distancia mínima de la Tierra el 21 de octubre. También destacan el C/2025 R2 (SWAN), observable con pequeños telescopios entre septiembre y octubre de 2025, y el C/2025 K1 (ATLAS), visible desde el hemisferio norte en octubre del mismo año.

Finalmente, el cometa 3I/ATLAS, descubierto en julio de 2025, es especialmente interesante por su origen interestelar. Aunque no podrá verse a simple vista, será observable con telescopios terrestres hasta diciembre de 2025, convirtiéndose en una oportunidad única para estudiar un visitante que proviene de más allá de nuestro Sistema Solar.

