La NASA se prepara para publicar en los próximos días las esperadas imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS, según confirmó una fuente de la agencia al New York Post.

Las fotografías fueron captadas por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter mientras el objeto pasaba cerca de Marte entre el 1 y el 7 de octubre.

El material no se difundió antes debido al cierre temporal del gobierno estadounidense, que terminó a mediados de semana. Ahora, la fuente señala que las imágenes, que serían las de mayor resolución obtenidas hasta el momento, podrían hacerse públicas tan pronto como la próxima semana.

El astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien planteó la posibilidad de que el objeto pueda ser una nave de origen no humano, criticó la demora y la atribuyó a problemas burocráticos.

Las fotografías fueron captadas por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, pero su publicación se retrasó por el cierre de gobierno. (Foto referencial: R. Naves Observatory)

“La ciencia debería haberse priorizado por encima de la burocracia”, declaró Loeb en conversación con el citado medio.

“La verdad sobre la naturaleza de 3I/ATLAS se revelará mediante el intercambio de datos, no a través de la narrativa de los guardianes de la información”, agregó.

Las imágenes de HiRISE superarán en claridad a las tomadas por el telescopio espacial Hubble el 21 de julio, que hasta ahora eran las más detalladas disponibles.

Loeb explicó que estas nuevas fotografías representan una de las mejores oportunidades para estudiar el núcleo del objeto y obtener pistas claras sobre su origen.

El astrofísico Avi Loeb calificó la demora como un fallo burocrático y afirma que los datos ayudarán a entender la verdadera naturaleza del objeto. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El científico también advirtió anteriormente sobre la extraña “anti-cola” de 3I/ATLAS, una prolongación en dirección al Sol poco común en cometas habituales.

Respecto a las imágenes, señaló: “La imagen de HiRISE nos daría una vista lateral y una resolución espacial tres veces mejor que la del Hubble”.

“Aunque es poco probable que la imagen resuelva el núcleo sólido en sí, puede establecer una restricción precisa sobre su diámetro basándose en el píxel más brillante. Una imagen vale más que mil palabras”, agregó.

La foto del cometa 3I/ATLAS obtenida gracias al Telescopio Espacial Hubble de la NASA y ESA. (Foto: NASA/ESA)

La comunidad astronómica celebró luego de que se confirmara que 3I/ATLAS permanecía intacto tras su acercamiento al Sol, luego de rumores que sugerían que podría haberse fragmentado. Siendo este el caso, las observaciones podrán continuar sin interrupciones.

Ahora, el objeto se dirige a gran velocidad hacia Júpiter, donde será monitoreado por la sonda Juno de la NASA y la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea.

Después de su paso por la región, 3I/ATLAS continuará su viaje hasta abandonar definitivamente el sistema solar en marzo.

El cometa 3I/ATLAS, uno de los eventos astronómicos más intrigantes e importantes de los últimos años

El 3I/ATLAS es el tercer objeto confirmado que proviene de fuera de nuestro sistema solar, lo que ya lo convierte en un descubrimiento astronómico de gran importancia. Su acercamiento al Sol llamó la atención de expertos y fanáticos de la astronomía debido a su gran tamaño y a una serie de comportamientos anómalos e inesperados.

Sus características inusuales provocaron que el cometa pase de ser un simple objeto de estudio a un fenómeno de debate. Aunque la mayoría de los astrónomos lo consideran un cometa natural con una química inusual, las anomalías hicieron que algunos físicos consideren la posibilidad de un origen artificial.

Lo que sí es cierto es que este objeto interestelar ofrece una oportunidad invaluable para estudiar material de otros sistemas estelares, lo que podría modificar lo que creíamos saber sobre la formación y la evolución de los planetas y de la vida misma.

