Después de cinco años de espera, el cometa 10P/Tempel 2 vuelve a acercarse al Sistema Solar y ya comenzó a captar la atención de astrónomos en todo el mundo. Su punto de mayor brillo está previsto para los primeros días de agosto de 2026, cuando ofrecerá una de las mejores oportunidades de observación de las últimas décadas, especialmente para quienes viven en el hemisferio sur.

Aunque no será un cometa visible a simple vista, los expertos indican que podrá observarse con binoculares de gran tamaño, telescopios pequeños o cámaras astronómicas, siempre que las condiciones del cielo sean favorables.

Aunque no podrá verse a simple vista, 10P/Tempel 2 podrá observarse con binoculares potentes o telescopios pequeños desde lugares con cielos oscuros. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Las fechas clave para observar el cometa Tempel 2

Según Star Walk, los especialistas recomiendan prestar atención a varios momentos importantes durante julio y agosto, ya que el cometa aumentará progresivamente su brillo a medida que se acerque al Sol.

Las fechas más destacadas son:

10 al 16 de julio: cielos más oscuros por la Luna Nueva, ideales para las primeras observaciones.

cielos más oscuros por la Luna Nueva, ideales para las primeras observaciones. 29 de julio: el cometa pasará muy cerca del cúmulo globular M30 , una excelente oportunidad para fotografiarlo.

el cometa pasará muy cerca del cúmulo globular , una excelente oportunidad para fotografiarlo. 2 de agosto: alcanzará el perihelio , el punto más cercano al Sol.

alcanzará el , el punto más cercano al Sol. 3 de agosto: estará en su punto más cercano a la Tierra y alcanzaría su máximo brillo.

estará en su punto más cercano a la Tierra y alcanzaría su máximo brillo. 12 de agosto: otra ventana favorable gracias a la Luna Nueva, especialmente para observadores del hemisferio sur.

¿Qué tan brillante será el cometa?

Actualmente, el 10P/Tempel 2 continúa aumentando su luminosidad. Entre mayo y mediados de julio pasó de una magnitud cercana a 15 a alrededor de 9,6, lo que significa que se volvió más de 150 veces más brillante.

Las proyecciones indican que durante su mejor momento alcanzará una magnitud de entre 8 y 10. Aun así, los astrónomos coinciden en que no será visible a simple vista, por lo que será necesario utilizar algún instrumento óptico para apreciarlo.

El hemisferio sur tendrá las mejores condiciones para seguir su recorrido, mientras que en el hemisferio norte julio será el mejor momento para observarlo. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Dónde será más fácil verlo

La ubicación del cometa favorecerá a quienes se encuentran en los países del hemisferio sur, donde aparecerá más alto sobre el horizonte durante los primeros días de agosto.

En el hemisferio norte también podrá observarse, aunque será más fácil hacerlo durante julio, cuando todavía se encuentre a mayor altura sobre el horizonte sur. A medida que avance agosto, el cometa estará cada vez más bajo y será más difícil distinguirlo desde esas latitudes.

Cómo encontrar el cometa en el cielo

Durante julio, Tempel 2 recorrerá la constelación de Capricornio antes de desplazarse hacia Piscis Austrinus en agosto. Uno de los momentos más esperados será el 29 de julio, cuando pase a solo 0,5 grados del cúmulo globular M30, una referencia muy útil para localizarlo.

Los expertos recomiendan elegir un lugar alejado de la contaminación lumínica, con un horizonte despejado hacia el sur y consultar aplicaciones de astronomía para conocer la posición exacta del cometa antes de iniciar la observación.

Tras este regreso, el cometa volverá a acercarse al Sistema Solar a comienzos de la década de 2030. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Qué equipo necesitas para observar Tempel 2

Aunque algunos binoculares de gran potencia, como los modelos 10x50 o 15x70, podrían permitir observar el cometa bajo cielos muy oscuros, un telescopio de entre 80 y 100 milímetros ofrecerá mejores resultados.

Los telescopios de mayor tamaño permitirán apreciar con más claridad la tenue nube de gas que rodea al núcleo del cometa e incluso una pequeña cola, especialmente si se utilizan desde lugares con poca contaminación lumínica.

Un cometa que regresa cada poco más de cinco años

El 10P/Tempel 2 fue descubierto el 4 de julio de 1873 por el astrónomo alemán Wilhelm Tempel. Se trata de un cometa periódico perteneciente a la familia de Júpiter, con un período orbital de aproximadamente 5,36 años, por lo que visita regularmente el interior del Sistema Solar.

Después de su paso en 2026, el cometa volverá a acercarse al Sol nuevamente a comienzos de la década de 2030, cuando los astrónomos tendrán una nueva oportunidad para seguir estudiando su evolución.