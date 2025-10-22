La tormenta tropical Melissa, actualmente activa sobre el mar Caribe, podría intensificarse y alcanzar categoría de huracán el jueves, según informó el miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El fenómeno meteorológico representa una posible amenaza significativa para Haití.

¿Cuál sería el impacto de la tormenta tropical Melissa en el Caribe?

De acuerdo con un boletín emitido por el NHC a las 09H00 GMT, Melissa ocasionará lluvias intensas en diversas regiones de República Dominicana, Haití y Jamaica durante el fin de semana. Estas precipitaciones conllevan un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

En Santo Domingo, capital de República Dominicana, las precipitaciones ya están afectando el tráfico vehicular y han obligado a suspender los encuentros de la liga profesional de béisbol.

EL CARIBE. La tormenta tropical Melissa se encuentra actualmente activa en el Caribe, moviéndose lentamente hacia el noroeste y generando preocupación en países como Haití, República Dominicana y Jamaica por la posibilidad de fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra. Foto de nhc.noaa.gov

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Melissa?

Al mediodía del miércoles, la tormenta se ubicaba aproximadamente a 495 kilómetros al sur-suroeste de Haití y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban los 80 kilómetros por hora.

¿Cuál es la trayectoria prevista de Melissa para los próximos días?

La trayectoria prevista de la tormenta tropical Melissa para los próximos cinco días indica que el sistema se desplazará lentamente por el mar Caribe, rumbo noroeste y acercándose principalmente a Jamaica, Haití y posiblemente el oriente de Cuba hacia el fin de semana.​

El consenso de los modelos indica que Melissa podría girar gradualmente, intensificarse y convertirse en huracán alrededor del sábado, afectando principalmente la península de Haití, Jamaica y el oriente de Cuba. Las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones y deslizamientos persistirán en estas zonas a lo largo de la semana. La trayectoria sigue siendo incierta debido a la interacción con sistemas atmosféricos al norte y este del Caribe.​

EL CARIBE. Melissa se fortalece en el Caribe: Florida observa de cerca su posible trayectoria. Foto de windy.com / windy.com

En resumen:

Melissa avanza hacia el noroeste, aumentando su intensidad y acercándose a Jamaica, Haití y Cuba.​

Se espera que alcance categoría de huracán el sábado.​

El riesgo principal estará en el Caribe durante los próximos cinco días, sin previsión de impacto directo sobre Florida o México en este periodo.​

¿Qué dice la NHC sobre su trayectoria?

El NHC advirtió que la trayectoria de la tormenta tropical Melissa aún presenta un alto grado de incertidumbre, aunque se prevé que las condiciones favorables para un huracán podrían manifestarse en los próximos días en la península haitiana, una región particularmente vulnerable debido a su prolongada crisis humanitaria y los estragos causados por desastres naturales previos.

Asimismo, la agencia meteorológica estadounidense mantiene activa una alerta por tormenta tropical para Jamaica.

EL CARIBE. Meteorólogos alertan sobre posibles efectos indirectos de Melissa en el clima del sur de Florida, principalmente por incrementos en la humedad y la actividad marítima durante el fin de semana. Foto de nhc.noaa.gov / nhc.noaa.gov

¿Existe riesgo para Florida (EE.UU.)?

Actualmente, la tormenta tropical Melissa no representa una amenaza directa para Florida en Estados Unidos. Las previsiones del Centro Nacional de Huracanes indican que la trayectoria más probable del sistema se mantiene sobre el mar Caribe, con impactos principales en Haití, Jamaica y República Dominicana. Si bien la trayectoria presenta un alto grado de incertidumbre, los expertos señalan que es poco probable que afecte directamente a territorio estadounidense, incluyendo Florida, donde no se han emitido alertas ni avisos relacionados con Melissa.​

Por el momento, el riesgo se concentra en el Caribe y no en el sureste de Estados Unidos. Sin embargo, como la evolución de los ciclones tropicales puede ser errática, se recomienda estar atentos a futuros boletines oficiales si viajas o resides en zonas potencialmente expuestas a fenómenos meteorológicos adversos en la región.​

