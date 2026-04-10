Tras varios días sobrevolando alrededor de la Luna en más de 50 años, la tripulación de la misión Artemis II de la NASA finalmente pudo retornar a salvo a la Tierra logrando un exitoso amerizaje; esto pone en evidencia los años de preparación y el cumplimiento de una de las etapas más exigentes fuera de nuestro planeta. En esta nota, te revelaré los detalles completos sobre el descenso de la cápsula Orion y cómo este logro astronómico nos brinda más respuestas sobre el acercamiento hacia la superficie lunar.

Esta travesía del retorno inició cuando la cápsula Orion se separó de su módulo de servicio y utilizó sus propios propulsores para que ingrese por la densa capa interior de la atmósfera terrestre . El encendido también ajustó la cargas térmicas sobre el escudo térmico.

La situación estuvo marcada por una gran tensión debido a que, en pruebas anteriores, el escudo térmico de la cápsula había manifestado fallas técnicas. A pesar de ello, todo funcionó en orden para que se ejecute el plan de regreso a la Tierra.

Los astronautas Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen fueron los artífices de la exitosa misión Artemis II. (Crédito: HANDOUT / NASA / AFP) / HANDOUT

Entró en un apagón de 6 minutos

La etapa de reingreso se inició en el momento en que la tripulación llegó a una altitud aproximada de 122,000 metros, marcando su primer contacto con las capas más densas de la atmósfera terrestre; sin embargo, una violenta onda de comprensión desgarró las moléculas de aire y creó una acumulación de plasma en el exterior del vehículo.

A causa de esta plasma, ocurrió un apagón en las transmisiones de radio de aproximadamente 6 minutos, tiempo en que la cápsula enfrentará temperaturas extremas en su superficie. Es más, la tripulación tuvo que resistir fuerzas de hasta casi 4G, las cuales generaron una fuerte presión sobre sus pechos.

Afortunadamente, los astronautas de Artemis II superaron el calor más intenso del reingreso y pudieron restablecer comunicación con el Control de la Misión.

Un exitoso amerizaje

Al descender una altitud de 7,600 metros, la cápsula Orion inicio su secuencia de aterrizaje con la apertura del primero de una serie de paracaídas . En una secuencia sumamente rápida, se activaron los paracaídas de frenado, piloto y principales con el propósito de disminuir su velocidad a menos de 32 km/h.

Fue así que los astronautas finalmente llegaron oficialmente a la Tierra este viernes a las 20:07 EDT. La nave espacial entró en contacto con el Océano Pacífico , lo que representaba un alivio para la tripulación.

“Vaya viaje; estamos estables, los cuatro estamos bien”, fueron las palabras del comandante de Artemis II, Reid Wiseman.

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, también manifestó su alegría por el retorno de la tripulación y el éxito de la misión lunar que tuvo una duración aproximada de 10 días.

“Esto no es solo un logro para la NASA; esto es un logro para la humanidad, de nuevo, una misión histórica a la Luna y de regreso. No puedo imaginar una tripulación mejor que la de Artemis II, que acaba de completar una misión perfecta ahora mismo”, declaró.

La tripulación de Artemis II esperó en la cápsula Orion

Tras este exitoso amerizaje, los astronautas Victor Glover, Chirstina Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen permanecieron en el interior de la cápsula Orion como parte del protocolo espacial, así lo detalló la directora de aterrizaje y recuperación de Artemis II, Liliana Villarreal.

Los equipos de recuperación confirmaron que era seguro acercarse a la cápsula y permitieron que los buzos entren con la finalidad de inspeccionar a cada astronauta. A parte, un grupo de embarcaciones ya alistaron para realizar el despliegue de dispositivos de flotación en la zona.

Estos dispositivos inflables desempeñan una función clave en la operación: uno rodeará la cápsula Orion para darle estabilidad , mientras que la otra plataforma de mayor tamaño (Front Porch) se desplegará en el exterior para que los astronautas aguarden antes de ser trasladados por aire hacia el buque de rescate .

El momento en que los buzos se dirigen hacia la ubicación de la cápsula Orion para ayudar a salir a los astronautas. (Crédito: Bill Ingalls/NASA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / BILL INGALLS/NASA

Los astronautas lograron salir de la cápsula Orion

Tras abordar la plataforma inflable conocida como ‘front porch’ desde la cápsula Orion, los astronautas fueron trasladados por aire hacia el buque de recuperación USS Martha, donde serán sometidos a las evaluaciones médicas correspondientes. El último en abandonar el vehículo que llevó a cabo la misión Artemis II fue el comandante Reid Wiseman.

La tripulación de Artemis II ahora pasará las evaluaciones médicas correspondientes. (Crédito: NASA) / NASA

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