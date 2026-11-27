Durante décadas, el índice de masa corporal (IMC) se ha utilizado para determinar quién tiene obesidad, a partir de dos datos: el peso y la estatura. Un nuevo estudio indica que este método simplificado podría pasar por alto a personas con riesgo para la salud cerebral.

Lo que el IMC no ve

El IMC no diferencia entre grasa y músculo ni refleja el impacto de otras afecciones vinculadas a la obesidad, como la hipertensión. Por este motivo, el estudio publicado en Neurology, revista de la Academia Estadounidense de Neurología, comparó el método tradicional con un marco más reciente de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad.

La actividad física en los adultos mayores es necesaria a fin de controlar el peso y evitar enfermedades metabólicas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Este marco combina tres elementos:

El IMC.

La distribución de la grasa corporal, medida con el cociente cintura-estatura.

La presencia de condiciones asociadas, como hipertensión o diabetes.

¿Qué encontraron?

Los investigadores analizaron datos de dos grandes estudios. Uno es británico, con 6.542 participantes de 65 años en promedio, seguidos unos 12 años. El otro es chino, con 12.402 participantes de 58 años en promedio, seguidos unos ocho años.

Con la nueva definición, más del 80% de las personas que el IMC clasificaba con sobrepeso pasaron a ser consideradas obesas. En el grupo británico, la proporción de personas con obesidad aumentó del 29% según el IMC al 67% con el nuevo marco. En el grupo chino, pasó del 12% al 37%.

Al sumar la cintura y otras condiciones de salud al IMC, el porcentaje de adultos mayores clasificados con obesidad pasó de 29% a 67% en el Reino Unido y de 12% a 37% en China. (Fuente: estudio publicado en Neurology)

Al comparar a las personas con obesidad con las de peso normal y sin otras condiciones de salud, y tras ajustar por edad, sexo y actividad física, los resultados fueron:

Quienes tenían obesidad tuvieron un 93% más de probabilidad de desarrollar demencia, con los dos grupos combinados.

En el grupo chino, tuvieron un 30% más de probabilidad de morir durante el estudio.

Más allá del IMC, la hipertensión y otras enfermedades como diabetes pueden dar una imagen más completa del riesgo de demencia en adultos mayores. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Una advertencia importante

El estudio muestra una asociación, no una relación de causa y efecto. No prueba que la obesidad cause demencia. Tampoco prueba que el sobrepeso proteja contra ella. Además, la obesidad se midió solo al inicio, así que no se registraron los cambios de peso con el tiempo.

Por qué importa

“Estos hallazgos subrayan lo inadecuado de usar solo el IMC para definir la obesidad”, afirmó el autor Rui Zhou, de la Universidad Farmacéutica de Guangdong (China). Según el investigador, confiar solo en el IMC puede pasar por alto a personas que se beneficiarían de una evaluación y una intervención más tempranas.

La conclusión práctica es que mirar más allá de la balanza, por ejemplo la cintura y la presión arterial, podría dar una imagen más completa del riesgo. Ante cualquier duda sobre tu salud, consulta con un profesional médico.

(Este contenido fue elaborado por un redactor de EL COMERCIO/MAG con la asistencia de la IA Perplexity).