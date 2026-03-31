Con la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II se mantiene, los equipos de trabajo en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, siguen completando una secuencia de pasos para preparar al Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave Orion para el viaje de astronautas alrededor de la Luna.

Condiciones climáticas: 80% de a favor

La NASA mantuvo este martes en un 20% la probabilidad de que el clima impida el lanzamiento este miércoles 1 de abril de Artemis II. Las principales preocupaciones para la NASA son las nubes cúmulos, los vientos en tierra y la actividad solar.

De izquierda a derecha, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, comandante de Artemis II; Victor Glover, piloto de Artemis II; Christina Koch, especialista de la misión Artemis II; y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis II, posan para una fotografía grupal mientras visitan el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) Artemis II de la NASA y la nave espacial Orion en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Foto: NASA/Bill Ingalls)

La preparación del cohete SLS y la nave Orion

Los ingenieros hoy empezaron la jornada finalizando comprobaciones críticas del estado de los cuatro motores RS-25 del cohete. Se confirmó que los sensores, las conexiones y los sistemas de diagnóstico funcionaban correctamente.

Asimismo, la NASA informó en su sitio oficial que la etapa superior del SLS, la etapa de propulsión criogénica provisional, tras haber completado sus actividades previas de encendido y verificación, se apagó hasta alcanzar una configuración segura y estable.

Los equipos de la NASA también cargaron por completo las baterías de vuelo de la nave espacial Orion. De esta forma, se garantiza un suministro eléctrico fiable para la aviónica, soporte vital y las comunicaciones durante el lanzamiento de Artemis II y las primeras fases del histórico vuelo.

Los ingenieros también comenzaron a cargar las baterías de la etapa central del cohete. Este es otro paso fundamental para el funcionamiento de los sensores y los sistemas de control durante el ascenso de Artemis II.

El cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA y la nave espacial Orion, que enviarán a cuatro astronautas alrededor de la Luna. (Foto: NASA/Frank Michaux)

Los trajes de los astronautas

La NASA también reportó que se realizaron comprobaciones de fugas en los reguladores de los trajes presurizados de los astronautas dentro de la cápsula Orion. De esta forma se garantiza la seguridad de los trajes para proteger a la tripulación en el caso de una despresurización de la cabina.