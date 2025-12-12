A pocos días del acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS a la Tierra, científicos de todo el mundo siguen debatiendo sobre su origen. Uno de los más insistentes es Avi Loeb, investigador de Harvard, quien considera que, si este objeto fuera artificial, no sería extraño pensar que proviene de una civilización avanzada. Incluso compara la situación con la posibilidad de que un “emprendedor espacial al estilo Elon Musk” haya enviado naves al cosmos, quizá sin buenas intenciones.

En una entrevista con el New York Post, Loeb ilustró su idea con un ejemplo: “Solo imagina que existe un imperio que, al igual que España o el Reino Unido, envía barcos para encontrar nuevos territorios. Y al principio mandan pequeñas embarcaciones, pero luego envían naves mucho más capaces”.

En un artículo publicado en Medium, donde retomó lo dicho en varias entrevistas, el astrofísico señaló que es “arrogante” negar la posibilidad de que 3I/ATLAS sea un objeto fabricado, mencionando varios puntos que le resultan llamativos, como su trayectoria “extraña”, la composición rica en níquel de su estela y una aceleración que no parece explicarse solo por la gravedad, lo que podría sugerir “un sistema de propulsión”.

La NASA, por su parte, continúa afirmando que el visitante interestelar es únicamente un cometa; sin embargo, Loeb sostiene que no sería raro que otras civilizaciones hayan estado antes en esta zona del universo.

El astrofísico Avi Loeb afirma que ciertos rasgos del objeto podrían indicar que no es natural, sino tecnológico. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

“Mi argumento es simple: la humanidad lanzó objetos tecnológicos al espacio, así que debemos concluir que formas de vida alienígenas podrían hacer lo mismo”, escribió.

El experto recordó también el caso ocurrido en enero, cuando se anunció el descubrimiento de un “asteroide” que resultó ser un auto Tesla lanzado por Elon Musk como un truco publicitario.

Para Loeb, asumir que Musk es el mayor pionero espacial de toda la galaxia no tiene lógica. “Musk, estadísticamente, no es el emprendedor espacial más exitoso de la Vía Láctea en los últimos 13.800 millones de años”, afirmó, destacando que existen cerca de cien mil millones de estrellas como el Sol y muchas podrían tener planetas habitables.

Según explica, es muy probable que en alguno de esos sistemas haya surgido un “emprendedor espacial” que haya lanzado algo como 3I/ATLAS. Añadió además que incluso naves tan antiguas como las Voyager podrían cruzar la galaxia en un tiempo suficiente.

Para Avi Loeb, asumir que Musk es el mayor pionero espacial de toda la galaxia no tiene lógica. (Brendan SMIALOWSKI / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

El científico también planteó un escenario más inquietante: que exista una “selección darwiniana” entre civilizaciones de la galaxia y que las más fuertes o peligrosas sean las que lleguen primero.

“Si desarrollaron sondas autorreplicantes, estas pueden llenar eventualmente la Vía Láctea y dominarla”, advirtió. Por eso insiste en reforzar la vigilancia espacial: “si 3I/ATLAS es tecnológico, podría representar una amenaza para la humanidad”.

Loeb cree que, si algún día confirmamos la existencia de tecnología extraterrestre, los países tendrían que asignar parte de sus presupuestos militares a proteger a todo el planeta.

El astrofísico pide reforzar la vigilancia espacial ante la posibilidad de que civilizaciones avanzadas envíen sondas hacia nuestro sistema. (Foto: NASA)

“La mayor parte del territorio real está allá afuera en la Vía Láctea y no en la roca que todos ocupamos”, dijo al New York Post. Es por ello que propone crear una red de defensa planetaria con naves capaces de monitorear e interceptar objetos tecnológicos que se dirijan hacia la Tierra.

Para cerrar, recordó que el acercamiento máximo de 3I/ATLAS será el 19 de diciembre de 2025, haciendo un comentario tan irónico como inquietante: “Esperemos no recibir regalos no deseados en estas fiestas”.

Qué pasará el 19 de diciembre, fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS

El 19 de diciembre de 2025 será la fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS.

La importancia de este día radica en que será el mejor momento para intentar la observación de este viajero cósmico. Se espera que el cometa sea visible en el cielo matutino, moviéndose cerca de constelaciones como Virgo y Leo.

Una vez que pase este punto, 3I/ATLAS continuará su camino hacia los confines del Sistema Solar, abandonándolo de forma permanente.

