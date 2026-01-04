Un profesor de Harvard que sostiene que el cometa 3I/ATLAS podría ser en realidad una nave extraterrestre presentó nuevos argumentos para respaldar su hipótesis sobre el objeto interestelar. Aunque el consenso dentro de la comunidad científica es que se trata de un cometa ordinario, el debate volvió a encenderse tras sus más recientes declaraciones.

El astrofísico Avi Loeb asegura que 3I/ATLAS muestra características que no encajan del todo con las de un cometa natural. Según explicó, el objeto pasó cerca de la Tierra a mediados de diciembre y podría haber sido enviado para explorar nuestro sistema solar.

Aunque el supuesto “vehículo alienígena” no estableció ningún tipo de contacto con la Tierra, Loeb insiste en que podría tratarse de una sonda controlada por una civilización extraterrestre.

Aunque la mayoría de los científicos lo considera un cometa, Loeb afirma que ciertas características de su anti-cola no encajan con un origen natural. (Foto: Alfons Diepvens)

En particular, cuestiona el comportamiento de la llamada anti-cola del objeto, que, según él, no debería contener “gas en flujo continuo más allá de una distancia de 5.000 kilómetros desde el núcleo”.

El científico explicó que la composición de esa anti-cola puede analizarse mediante un rastreador molecular, lo que permitiría determinar si el objeto es realmente un cometa.

En su blog, Loeb escribió: “Curiosamente, esta distancia coincide aproximadamente con el radio transversal del halo luminoso (coma) alrededor del núcleo de 3I/ATLAS en las imágenes del objeto, incluidas las del telescopio espacial Hubble”.

Avi Loeb es un físico teórico y astrofísico israelí-estadounidense de la Universidad de Harvard. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

“A medida que el viento solar arrastra el gas, lo transporta junto con partículas de polvo submicrométricas alejándolas del Sol a lo largo de la cola de 3I/ATLAS; sin embargo, las partículas grandes de polvo, de más de 10 micrones, continúan desplazándose por la anti-cola hacia el Sol en una escala que es unas 10 veces mayor”, agregó el astrofísico.

Loeb fue más allá y señaló: “En esa escala, se espera que el chorro esté libre de gas si 3I/ATLAS es un cometa natural, donde el gas se libera a una velocidad determinada por la sublimación del hielo de CO₂ en la superficie de una roca natural y limitada a unos 200 metros por segundo”.

“Este resultado ofrece una prueba clara sobre la naturaleza de 3I/ATLAS”, añadió.

El astrofísico propuso observaciones con telescopios terrestres y espaciales de última generación. (Foto: NOIRLab)

Finalmente, el profesor propuso cómo verificar su hipótesis mediante observaciones astronómicas.

“La existencia de gas en flujo continuo a lo largo de la anti-cola puede comprobarse marcando un trazador molecular como CO₂ o CO a lo largo del eje del chorro y comparando su perfil espacial con la luz solar dispersada por el polvo”, explicó.

“Ojalá estos datos puedan ser recogidos por telescopios terrestres como Keck, VLT o ALMA, o por observatorios espaciales como SPHEREx o el telescopio Webb”, concluyó.

Quién es Avi Loeb, una de las figuras más destacadas y controversiales de la astrofísica moderna

Avi Loeb es un físico teórico, astrofísico y cosmólogo israelí-estadounidense, reconocido por su destacada trayectoria académica en la Universidad de Harvard. Nació en Israel en 1962 y obtuvo su doctorado en física a los 24 años.

Ha publicado cientos de artículos científicos, fue director del Departamento de Astronomía de Harvard (2011-2020) y es el director fundador de la Iniciativa de Agujeros Negros (Black Hole Initiative) de Harvard.

Entre sus contribuciones más importantes se encuentra el estudio de los primeros objetos luminosos del universo, la física detrás de los agujeros negros y la predicción de fenómenos astrofísicos; sin embargo, su mayor reconocimiento y controversia vino por su papel en el debate sobre ‘Oumuamua’, el primer objeto interestelar detectado pasando por nuestro sistema solar en 2017.

Loeb se hizo famoso por proponer que las anomalías en la trayectoria y forma de ‘Oumuamua sugieren que podría no ser un cometa o asteroide natural, sino una pieza de tecnología extraterrestre o una “vela solar” artificial.

A diferencia de otros expertos, Loeb promueve la idea de que los científicos deben mantener una “mente abierta” ante la posibilidad de encuentros con artefactos alienígenas.

