El espacio volvió a sorprender a los astrónomos con un visitante inesperado. En julio, los telescopios del sistema de detección ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) identificaron un nuevo cometa que, desde el primer momento, llamó la atención de la comunidad científica: 3I/ATLAS. Su origen, ajeno a nuestro Sistema Solar, lo convierte en un objeto único y en apenas el tercer visitante interestelar del que se tiene registro.

Lo que más asombra a los expertos no es solo su procedencia, sino también sus características físicas y su velocidad. El cometa viaja a más de 221.000 kilómetros por hora, una cifra récord jamás observada en un cuerpo de este tipo.

Además, su trayectoria hiperbólica (una curva que indica que no está ligado al Sol, lo que significa que solo está de pasopor nuestro vecindario cósmico) confirma su condición interestelar. Cada nuevo dato sobre el objeto despierta aún más preguntas sobre su naturaleza y su verdadero origen.

El astrofísico Avi Loeb advirtió que, si el cometa procede de una civilización más avanzada, la humanidad no podría hacerle frente. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Fue así como la aparición del 3I/ATLAS empezó a generar todo tipo de teorías. Para algunos, su comportamiento inusual parece sacado de una historia de ciencia ficción. No faltan quienes se preguntan si podría haber algo más detrás de su presencia. Aunque la mayoría de los científicos mantiene una postura prudente, hay voces que prefieren no descartar ninguna posibilidad, incluso la de que se trate de un objeto vinculado a una civilización tecnológicamente más avanzada.

Uno de los que se ha pronunciado al respecto es el reconocido físico teórico y astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard. En una entrevista con la cadena estadounidense Fox 10, Loeb fue consultado sobre las observaciones más recientes del cometa y sobre un tema que despierta curiosidad y temor a partes iguales: ¿podría representar algún tipo de peligro para la humanidad?

Fiel a su estilo, Loeb no eludió la pregunta: “Sí, si nos visita una civilización tecnológicamente más avanzada que la nuestra. 3I/ATLAS se mueve tres veces más rápido que nuestro cohete más veloz y es cincuenta veces más grande que Starship. No podemos hacerle frente”.

Por ahora, los científicos continúan estudiando su trayectoria para descubrir qué secretos esconde este visitante del espacio profundo. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Aunque su respuesta puede sonar inquietante, el científico quiso dejar claro que en la investigación espacial es necesario considerar todas las posibilidades, incluso las más improbables.

Loeb, sin embargo, también vio algo positivo en un eventual encuentro con civilizaciones más avanzadas: “Si sobrevivimos a semejante encuentro, debería llenarnos de humildad. Significa que tenemos hermanos en la familia de civilizaciones inteligentes más avanzadas que nosotros. Eso debería inspirarnos a superarnos, no a sentir envidia”.

Para cerrar, el astrofísico adoptó un tono más relajado, consciente de la alarma que podrían generar sus palabras.

El científico quiso dejar claro que en la investigación espacial es necesario considerar todas las posibilidades, incluso las más improbables. (Foto referencial: Ye Aung Thu / AFP)

Con una sonrisa, concluyó su reflexión con humor: “Esperemos no encontrarnos con un asesino en serie en esta cita a ciegas”.

Avi Loeb no descarta que el 3I/ATLAS sea “mucho más” que un simple cometa

Las afirmaciones de Avi Loeb, sobre un posible origen artificial del cometa interestelar 3I/ATLAS, no son nuevas. Desde hace varios meses, el astrofísico sostiene que el cuerpo celeste podría ser “mucho más” que un cometa común.

Según el experto, el comportamiento del objeto no coincide con ningún cuerpo natural observado hasta ahora en el espacio, lo que abre la posibilidad de que tenga un origen tecnológico.

Mediante su blog, Loeb reportó que el 3I/ATLAS está expulsando una aleación de níquel puro sin rastros de hierro, un material que no se encuentra de forma natural en cometas de nuestro sistema solar. Este metal se utiliza en la industria moderna para la fabricación de componentes de alta tecnología, lo que levantó sospechas sobre su procedencia.

Además, el objeto mostró un fenómeno conocido como “anti-cola”, un chorro de partículas que, en lugar de alejarse del Sol como en cualquier cometa, apunta directamente hacia él.

El astrofísico Avi Loeb sostiene que el cuerpo celeste podría ser “mucho más” que un cometa común. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Loeb afirma que este comportamiento podría tratarse de una especie de mecanismo de propulsión o maniobra controlada.

Otro dato que alimenta el misterio es su trayectoria hiperbólica. A diferencia de los cometas tradicionales, que orbitan alrededor del Sol, 3I/ATLAS viene desde el espacio interestelar y abandonará el sistema solar para no regresar jamás.

Lo anterior indica que el cuerpo celeste no forma parte de nuestro vecindario cósmico y podría ser un visitante artificial “enviado” desde otra civilización.

Para el experto, ignorar las anomalías de este objeto sería un error científico. Por eso, insiste en que es fundamental observarlo con el máximo detalle posible antes de que se aleje definitivamente y perdamos la oportunidad de descubrir si realmente estamos ante una señal de otra civilización.

