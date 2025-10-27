La presencia del objeto interestelar 3I/ATLAS continúa generando intriga entre expertos y fanáticos de la astronomía. A medida que avanza por el Sistema Solar, su comportamiento inusual desata nuevas teorías, especialmente por parte del reconocido astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien plantea que no se trataría de un cometa convencional, sino de una posible tecnología de origen no humano.

Loeb retomó el tema con nuevas advertencias relacionadas a un posible acercamiento a la Tierra en las próximas semanas. Según sus declaraciones, el 29 de octubre se convertiría en una fecha decisiva para determinar el verdadero origen del objeto.

El experto afirma que ninguna agencia espacial, incluida la NASA o la ESA, está informando adecuadamente al público sobre lo que él describe como una situación potencialmente trascendental.

Loeb asegura que el objeto podría modificar su trayectoria y dirigirse hacia nuestro planeta, en lugar de desintegrarse al acercarse al Sol como se pronosticó oficialmente.

Avi Loeb afirma que, llegado el 29 de octubre, el cometa podría cambiar su trayectoria y dirigirse hacia la Tierra. (Foto: NASA / ESA)

Si bien previamente había mencionado que el 29 de octubre sería el momento clave para observar si el cometa se deshace por la radiación solar o lanza sondas tecnológicas, Loeb ahora sostiene que existe otra posibilidad: “el cometa podría cambiar de rumbo y dirigirse hacia nosotros”.

Recientemente, Loeb declaró que existe un ocultamiento de información por parte de entidades gubernamentales. “Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”, dijo, advirtiendo que podrían ocurrir eventos que cambien nuestra percepción del universo y de la posibilidad de que existan otras civilizaciones.

“No sé si el dinero tendrá sentido si este objeto resulta ser tecnológico después del 29 de octubre. Si quieren tomarse unas vacaciones, tómenlas antes de esta fecha porque quién sabe qué pasará”, agregó.

🚨 HARVARD PROFESSOR WARNS OF INTERSTELLAR OBJECT HEADED TOWARD EARTH: “TAKE YOUR VACATION BEFORE OCTOBER 29TH, 2025”



Professor Avi Loeb says 3I/ATLAS, an interstellar object from beyond our solar system, is closing in fast.



“I don’t know if there will be meaning to money if… pic.twitter.com/8zzK0ly7An — HustleBitch (@HustleBitch_) October 20, 2025

Loeb también mencionó que el retraso del gobierno en publicar imágenes del Mars Orbiter, que habrían captado el paso del objeto cerca de Marte, incrementa las sospechas de encubrimiento.

Además, exige que se revelen datos científicos auténticos y cuestiona las anomalías del cuerpo celeste, alegando que el chorro de gas apunta hacia el Sol en lugar de alejarse, algo contrario al comportamiento normal de los cometas.

El astrofísico insiste en que todas estas características no son simple azar, pues afirma que la órbita del objeto está alineada a solo cinco grados del plano eclíptico, algo que calcula como “una coincidencia de una entre 500”, sugiriendo un posible diseño intencional.

Las declaraciones del experto generaron alarma, teorías y un creciente interés mundial. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Desde su descubrimiento el 1 de julio de 2025, Loeb es de los pocos expertos que pide no descartar la existencia de “una nave hecha con tecnología no humana que se acerca a nosotros para investigarnos”.

Por su parte, la NASA descartó que el cometa tenga algún origen artificial, pero su postura parece no disipar las dudas. Por el contrario, el misterio y la expectativa mundial aumentan en torno a lo que podría suceder el 29 de octubre de 2025.

Las características inusuales del cometa 3I/ATLAS que desconciertan a los científicos

El cometa interestelar 3I/ATLAS presenta varias características que lo alejan del comportamiento habitual de los cometas conocidos de nuestro Sistema Solar.

Algunas de ellas son:

Chorro de material inusual (Anticola): el cometa sorprendió a los expertos al mostrar un chorro de gas y material extendido dirigido hacia el Sol. Lo “normal” sería que este vaya en dirección opuesta.

Composición química atípica: El material que expulsa contiene níquel puro, pero casi nada de hierro. Este desequilibrio elemental nunca se ha registrado en cometas naturales.

Emisión de agua a baja distancia: Se detectó una gran liberación de vapor de agua a una distancia del Sol donde se esperaba que el hielo permaneciera sólido, lo que sugiere una especia de mecanismo de calentamiento interno o una composición superficial diferente.

Origen y antigüedad extrema: Se cree que el 3I/ATLAS tiene hasta 10.000 millones de años, lo que lo convierte en el cometa más antiguo observado y sugiere que se formó en los orígenes de la Vía Láctea, en un entorno químico muy distinto al nuestro.

