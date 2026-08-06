Una parte de un cohete Falcon 9 de SpaceX chocó contra la superficie de la Luna después de permanecer más de un año viajando por el espacio. Se trata de la etapa superior del vehículo, que había quedado sin uso tras una misión lanzada en enero de 2025. De acuerdo con los reportes, el impacto ocurrió el miércoles 5 de agosto cerca del cráter Einstein, ubicado en la cara norte de la Luna.

CBS News informa que el objeto viajaba a unas 5,400 millas por hora, una velocidad equivalente a más de siete veces la del sonido. Días antes de la colisión, USA Today indicó que los expertos anticipaban la creación de un nuevo cráter en la Luna. Asimismo, estimaban que el impacto levantaría una gran cantidad de polvo, suficiente para ser detectado por algunos instrumentos desde la Tierra.

A diferencia de lo que ocurre con los objetos que entran en la atmósfera terrestre, esta pieza del cohete no se desintegró antes de llegar a la Luna. Esto se debe a que el satélite natural carece de una atmósfera que provoque el calentamiento y la destrucción del objeto durante su descenso.

El Falcon 9 es un cohete de dos etapas reutilizable diseñado y fabricado por la empresa estadounidense SpaceX. (Foto de EFE/EPA/SpaceX vía Ministerio de Defensa surcoreano)

La Tierra no corre ningún peligro

Mediante su página web oficial, la NASA confirmó que este impacto no representa ningún riesgo para la Tierra y destacó que el suceso servirá para recolectar datos lunares y perfeccionar las técnicas de rastreo de objetos espaciales. El choque forma parte del comportamiento esperado de un objeto que permanecía en órbita inestable tras finalizar su misión.

La jefa de exploración espacial del Science Museum de Londres, Libby Jackson, explicó a Sky News que las imágenes del lugar del impacto probablemente se conocerán “en unos días” y añadió que “no hay ninguna razón” para pensar que la colisión no ocurrió.

Además, un operador de telescopios en Chile informó a la BBC que detectó cambios en el brillo de la zona durante la hora prevista del impacto.

Los científicos creen que el impacto creó un nuevo cráter y una nube de polvo visible con instrumentos desde la Tierra. (Foto: EFE/ NASA)

Así fue la misión del Falcon 9

El investigador posdoctoral del Laboratorio Nacional de Los Álamos, Benjamin Fernando, había explicado previamente a ABC News que, además de formar un nuevo cráter, el choque produciría “un destello de luz” y “una nube de material expulsado: polvo, regolito y otros materiales mezclados”.

La etapa superior del Falcon 9 pertenecía a un lanzamiento realizado en enero de 2025 para enviar un módulo de aterrizaje a la Luna.

Desde entonces, permaneció orbitando alrededor de la Tierra, completando una vuelta aproximadamente cada 26 días sin regresar a la atmósfera.

La NASA aseguró que el evento no representa ningún peligro para nuestro planeta. (Foto: EFE/EPA/NASA)

El Falcon 9 es uno de los cohetes más utilizados por SpaceX

Según SpaceX, el Falcon 9 es un cohete reutilizable de casi 230 pies de altura, diseñado para transportar personas y carga tanto a la órbita terrestre como a misiones más lejanas.

Desde su primer lanzamiento en 2010, este modelo ha sido utilizado cientos de veces desde California y Florida para poner en órbita satélites, incluidas múltiples misiones de la red Starlink.