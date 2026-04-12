La misión Artemis II ya terminó, pero las miradas seguirán fijas en el espacio gracias a la aparición de un fenómeno astronómico irrepetible. Ahora, podremos ser testigos del paso del cometa interestelar C/2025 R3 (Pan-STARRS), un visitante muy poco común que ofrecerá a la Tierra una oportunidad única de observación.

Este cometa fue detectado por el sistema Pan-STARRS en Hawái el 7 de septiembre de 2025. Según el portal Space.com, se trata de un objeto que tarda alrededor de 170.000 años en completar una órbita alrededor del Sol, por lo que su presencia en nuestro sistema solar es extremadamente rara.

En los próximos días, el cometa irá aumentando su brillo a medida que se acerca al interior del sistema solar, lo que facilitará su observación desde la Tierra, especialmente antes de que la luz del Sol comience a dificultar su visibilidad.

C/2025 R3 (Pan-STARRS) alcanzará su mayor brillo a medida que se acerque al Sol, con su punto máximo a finales de mes. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El punto más cercano al Sol, conocido como perihelio, ocurrirá el 19 de abril. Aun así, el cometa no se acercará demasiado, ya que estará a una distancia de aproximadamente 0,5 unidades astronómicas, es decir, la mitad de la distancia entre la Tierra y el Sol. Por esta razón, no se desintegrará como sucede con otros cometas que pasan muy cerca del astro.

En cuanto a su cercanía con la Tierra, el momento clave será el 27 de abril, cuando alcanzará su máximo brillo; sin embargo, en ese punto será difícil de observar desde el hemisferio norte.

Para quienes deseen verlo, el mejor periodo será entre el 10 y el 20 de abril. Durante esos días, el cometa será cada vez más visible, pero aún no estará oculto por el resplandor solar.

Los mejores días para observarlo serán entre el 10 y el 20 de abril, antes del amanecer. (Foto referencial: Freepik)

“Si quieres ver el cometa, tu mejor oportunidad es durante la próxima semana aproximadamente, cuando el cometa se vuelve más brillante, pero sigue siendo observable en un cielo relativamente oscuro”, explicó Nick James en un artículo publicado en el sitio web oficial de la British Astronomical Association.

“Necesitarás levantarte temprano, un par de horas antes del amanecer, y tener un horizonte oriental bajo y despejado”, agregó.

Expertos recomiendan buscarlo en la constelación de Pegaso y usar binoculares para una mejor experiencia. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Los observadores deberán dirigir la mirada hacia la constelación de Pegaso, cerca del conocido “Gran Cuadrado de Pegaso”.

El cometa podría verse como una nube tenue y difusa, posiblemente con una cola en formación. Aunque es visible a simple vista, el uso de binoculares puede mejorar considerablemente la experiencia.

Eventos astronómicos de 2026

Aquí tienes los eventos astronómicos más importantes programados para este 2026:

Eclipse Solar Total (12 de agosto): El evento reina del año. Será visible en su totalidad en el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España.

Lluvia de Estrellas Perseidas (12-13 de agosto): Una de las más intensas del año, coincidiendo casi con el eclipse total de agosto.

Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto): Visible en gran parte de América y Europa; la Luna cruzará la sombra de la Tierra adquiriendo tonos rojizos.

Cometa 15P/Finlay (Julio): Un visitante periódico que suele tener “estallidos” de brillo repentinos, ideal para observar con prismáticos.

Oposición de Marte (Diciembre): El planeta rojo alcanzará su mayor brillo del año a finales de 2026, siendo visible a simple vista como un punto anaranjado muy intenso.

Lluvia de Estrellas Gemínidas (13-14 de diciembre): El cierre del año con hasta 120 meteoros por hora, considerada la lluvia más confiable y brillante.

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