El 12 de agosto de 2026 será una fecha muy especial para quienes disfrutan de observar el cielo. Ese día coincidirán tres de los eventos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar, el punto máximo de actividad de la lluvia de meteoros Perseidas y una espectacular aparición de Venus al atardecer. Además, quienes se encuentren en lugares con cielos oscuros también podrán contemplar la brillante franja de la Vía Láctea, convirtiendo la noche en una experiencia poco común.

La experiencia dependerá del lugar desde donde se observe. Un reducido corredor que atraviesa el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y el norte de España será el único donde podrá verse un eclipse solar total, con el Sol completamente cubierto por la Luna durante unos minutos. En cambio, millones de personas en el Reino Unido, gran parte de Europa, el noroeste de África y Norteamérica podrán disfrutar de un eclipse parcial con distintos porcentajes de cobertura.

España será uno de los mejores lugares para observar el espectáculo

Según el portal Space.com, España se perfila como uno de los destinos más privilegiados para seguir este fenómeno. En varias zonas del norte y este del país, el eclipse total ocurrirá cuando el Sol se encuentre muy cerca del horizonte, creando una escena que los expertos consideran una de las más fotogénicas del siglo.

Una vez que anochezca, las condiciones también favorecerán la observación de la lluvia de meteoros Perseidas y de la Vía Láctea, especialmente en áreas alejadas de las luces de las ciudades. En cielos rurales, incluso podrían observarse entre 30 y 50 meteoros por hora, con momentos de mayor intensidad.

España será uno de los mejores lugares para observar el espectáculo completo, mientras que en Estados Unidos el eclipse será visible de forma parcial en 26 estados. (Foto: AFP)

Estados Unidos también podrá disfrutar del eclipse

Aunque el eclipse total no cruzará Estados Unidos, parte del país sí podrá seguir el fenómeno de manera parcial. En total, 26 estados tendrán visibilidad del eclipse, siendo Alaska el lugar con el mayor porcentaje de ocultación del Sol.

En la costa noreste, estados como Maine tendrán una mejor vista que ciudades como Boston o Nueva York, donde la cobertura será menor. Los especialistas recuerdan que, incluso durante un eclipse parcial, es imprescindible utilizar gafas certificadas para proteger la vista.

Venus también será visible

Cuando el eclipse llegue a su fin, otro objeto captará la atención de los observadores. Venus brillará intensamente sobre el horizonte occidental y alcanzará un momento conocido como dicotomía, en el que el planeta aparece iluminado exactamente a la mitad cuando se observa con telescopio.

Además, estará muy cerca de uno de sus mejores momentos de visibilidad durante las tardes de 2026, por lo que será fácil identificarlo incluso a simple vista.

Los expertos recomiendan utilizar protección certificada para observar el eclipse y buscar lugares con cielos oscuros para disfrutar mejor del resto de los fenómenos. (Foto referencial: Pixabay)

Las Perseidas pondrán el broche de oro a la jornada

Durante la madrugada del 13 de agosto, la lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo de actividad. Este fenómeno, considerado uno de los más populares del año, ofrecerá las mejores vistas en lugares alejados de la contaminación lumínica y con cielos despejados.

Los astrónomos recomiendan esperar varias horas después del atardecer para aumentar las posibilidades de observar un mayor número de meteoros.

Cómo prepararse para disfrutar del evento

Para observar el eclipse de forma segura será indispensable utilizar gafas especiales certificadas para eclipses solares, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños permanentes en la vista.

En cambio, para disfrutar de Venus, las Perseidas y la Vía Láctea no será necesario ningún equipo especial, aunque unos binoculares o un telescopio pueden mejorar la experiencia.

Elegir un sitio con poca contaminación lumínica y revisar previamente el pronóstico del tiempo aumentará las posibilidades de contemplar este inusual espectáculo astronómico.