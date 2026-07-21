Los aficionados a la astronomía tendrán una cita imperdible el próximo 12 de agosto de 2026. Ese día coincidirán dos de los eventos celestes más esperados del año: un eclipse solar durante la tarde y el punto máximo de la lluvia de meteoros Perseidas al caer la noche. Se trata de un espectáculo irrepetible que nadie querrá dejar pasar.

El eclipse parcial que podrá observarse en gran parte del noreste de Norteamérica forma parte del eclipse solar total que recorrerá el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y el norte de España. Horas después, cuando el cielo esté completamente oscuro, alcanzará su punto máximo la lluvia de estrellas Perseidas, considerada una de las más intensas y populares del calendario astronómico.

El astrónomo y artista especializado en eclipses Tyler Nordgren destacó la importancia de este fenómeno.

“Lo interesante de observar un eclipse parcial, especialmente uno que es total en otro lugar, es que puedes formar parte de todo el evento que está ocurriendo”, explicó a Space.com. “Es un acontecimiento mundial y permite tener una idea de la naturaleza tridimensional del universo.”

Los expertos recomiendan buscar lugares con cielos oscuros y reservar alojamiento con anticipación debido a la gran afluencia de observadores. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los mejores lugares para disfrutar del espectáculo

Los expertos recomiendan aprovechar la coincidencia de ambos eventos para realizar una escapada a zonas con poca contaminación lumínica.

Parques nacionales, montañas, lagos y costas alejadas de las grandes ciudades ofrecen mejores condiciones para contemplar tanto el eclipse como las Perseidas.

Entre los lugares destacados de EE. UU. y Canadá aparecen el Parque Nacional Gros Morne (Terranova), el Parque Provincial Mount Carleton y el Parque Nacional Fundy (Nuevo Brunswick), el Parque Nacional Kejimkujik (Nueva Escocia), el Parque Nacional Acadia (Maine), la Reserva Internacional de Cielo Oscuro Mont-Mégantic (Quebec), las montañas Adirondack y Catskill (Nueva York), el Cherry Springs State Park (Pensilvania) y la Isla Assateague (Maryland).

Expertos recomiendan planificar el viaje con anticipación

Debido a que la noche del máximo de las Perseidas suele ser una de las más concurridas para acampar, los especialistas aconsejan reservar alojamiento o campamentos con suficiente antelación. Asimismo, recomiendan llevar una silla reclinable, ropa de abrigo para la noche y repelente de insectos para disfrutar cómodamente del espectáculo.

Además, es importante revisar el pronóstico meteorológico antes de viajar, ya que la presencia de nubes puede impedir la observación tanto del eclipse como de la lluvia de meteoros.

Nordgren, por su parte, recordó que un eclipse parcial nunca debe observarse directamente sin protección adecuada.

La combinación de ambos fenómenos convierte esa fecha en una de las más esperadas por los aficionados a la astronomía. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo observar el eclipse de forma segura

“No será seguro mirarlo a simple vista y tampoco será seguro fotografiarlo con una cámara que no tenga un filtro solar”, advirtió el especialista.

El astrónomo también recomendó revisar las gafas utilizadas en eclipses anteriores.

“Si todavía conservas unas gafas para eclipses de 2024, sácalas, apúntalas hacia una bombilla brillante y asegúrate de que no pase la luz a través de pequeños agujeros o arañazos”, explicó.

Los expertos insisten en utilizar únicamente gafas certificadas o filtros solares homologados para evitar daños permanentes en la vista.

Una oportunidad astronómica poco común

La coincidencia entre un eclipse solar y el máximo de las Perseidas no ocurre con frecuencia, por lo que los científicos consideran que el 12 de agosto de 2026 será una de las fechas más especiales para observar el cielo en los últimos años.

Si las condiciones meteorológicas acompañan, millones de personas podrán disfrutar de una jornada que comenzará con el Sol parcialmente oculto por la Luna y terminará con decenas de meteoros cruzando el firmamento.