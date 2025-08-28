Cada vez más turistas se acercan a los tiburones para grabar videos y compartirlos en redes sociales, lo que está causando problemas. Un estudio reciente publicado en Frontiers in Conservation revela que el aumento de ataques de tiburones podría estar relacionado con esta tendencia peligrosa, impulsada por influencers que animan a la gente a tocarlos e incluso a nadar aferrados a su aleta dorsal.

Lejos de la imagen de “máquinas asesinas” que muestra el cine, los científicos explican que muchos de los ataques no son predatorios, sino defensivos. Es decir, ocurren cuando los tiburones se sienten acosados o molestados por las personas que intentan interactuar con ellos.

“No animo, como hacen muchos influencers en redes sociales, a que la gente se aferre a la aleta dorsal de un tiburón o lo acaricie para demostrar que son inofensivos”, declaró a The Times el profesor Eric Clua, líder de la investigación en la Universidad PSL de París.

Según el investigador Eric Clua, muchos de estos incidentes no son ataques predatorios, sino respuestas defensivas de los animales al sentirse molestados. (Foto referencial: Pixabay)

En TikTok e Instagram abundan los videos de creadores de contenido que nadan junto a tiburones y los tocan, como uno famoso de la fotógrafa Taylor Cunningham, quien acaricia el hocico de un tiburón tigre en Hawái y escribe: “Los tiburones aquí se sienten como familia”.

Sin embargo, estos gestos pueden provocar ataques, como sucedió recientemente con una turista canadiense que perdió ambas manos tras intentar tomarse una foto con un tiburón en Turks y Caicos. Además, este mismo mes un hombre murió en Israel mientras filmaba tiburones.

El estudio analizó encuentros en la Polinesia Francesa entre 2009 y 2023, registrando 74 mordeduras, la mayoría de tiburones pequeños y medianos. Aproximadamente el 5% de ellas fueron defensivas, sin previo aviso, y en general causaron heridas superficiales. Además, al revisar el archivo global de ataques, encontraron más de 300 casos similares desde el siglo XIX.

El análisis de registros reveló que el 5% de las mordeduras en la Polinesia Francesa fueron por defensa. En la base global hay más de 300 casos similares. (Foto referencial: Pixabay)

Clua advierte que el problema surge cuando la gente trata a los tiburones como mascotas sin diferenciar especies. “Sabemos distinguir entre un Yorkshire y un pit bull, pero no entre un tiburón de arrecife y un tiburón toro”, dijo.

Agregó que, pese a su mala reputación, los tiburones causan menos de 10 muertes al año en el mundo, frente a las más de 10.000 provocadas por perros, animales que en cambio tienen buena imagen.

El científico insiste en que hay que disfrutar de estos animales sin tocarlos: “Admira su belleza, pero recuerda que son salvajes y depredadores”, advirtió.

Los científicos piden admirar a los tiburones sin tocarlos, recordando que son depredadores salvajes. (Foto referencial: Pixabay)

“No es solo una cuestión de seguridad, sino también de respeto”, añadió.

Ataques de tiburones: ¿dónde y con qué frecuencia ocurren?

Anualmente se registran un promedio de 60 a 70 ataques de tiburones no provocados en todo el mundo. De esta cifra, alrededor de 10 incidentes suelen ser varían cada año, pero la tendencia general indica que el número de ataques de tiburones es bajo, especialmente en comparación con otros riesgos en el océano. A pesar de su reputación, la probabilidad de ser atacado por un tiburón es extremadamente baja.

La gran mayoría de los ataques de tiburones ocurren en Estados Unidos y Australia, países que lideran las estadísticas de manera consistente. En EE.UU., el estado de Florida es el que más incidentes registra, especialmente en la zona de la playa del condado de Volusia, conocida como la “capital mundial de las mordeduras de tiburón”. Otros lugares con un número significativo de ataques son Sudáfrica, Brasil y Nueva Zelanda. A nivel europeo, Grecia e Italia son los países con el mayor historial de ataques.

