El físico británico y divulgador científico Brian Cox compartió sus impresiones sobre el cometa 3I/ATLAS, el misterioso visitante interestelar que actualmente atraviesa el Sistema Solar y que ha llamado la atención de aficionados y astrónomos de todo el mundo.

El objeto fue detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema de monitoreo ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), que tiene como misión identificar cuerpos cercanos a la Tierra.

Lo que sorprendió a los expertos fue su extraordinaria velocidad y su excentricidad orbital (entre 6.1 y 6.2), características que confirmaron su origen interestelar.

Tras un seguimiento más detallado, los astrónomos determinaron que se trataba efectivamente de un cometa debido a la actividad de su núcleo y a su emisión de gases.

El cometa, detectado por el sistema ATLAS en julio de 2025, se mueve a una velocidad récord y fue observado por la Agencia Espacial Europea mientras pasaba cerca de Marte. (Foto: @NOIRLabAstroES / X)

Su hallazgo generó teorías de todo tipo, incluso algunas que sugerían que podría no ser un objeto natural; sin embargo, representantes de la NASA descartaron esa posibilidad, asegurando que no hay evidencia de origen artificial.

Aun así, el cometa sigue siendo un hallazgo fascinante, pues podría haber viajado solo por el espacio durante 10 mil millones de años, convirtiéndose en lo que los expertos denominan una auténtica “cápsula del tiempo”.

Durante parte de su trayecto, 3I/ATLAS se ocultó detrás del Sol, lo que dificultó su observación desde la Tierra. A pesar de ello, la Agencia Espacial Europea (ESA) logró capturar imágenes impresionantes del cometa mientras pasaba cerca de Marte gracias a la misión ExoMars Trace Gas Orbiter. Además, la misión JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) se prepara para fotografiarlo a medida que se acerque a la órbita de Júpiter.

El científico calificó el evento como un “logro extraordinario” que demuestra la capacidad humana para explorar los límites del universo. (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

En una entrevista con la BBC, Brian Cox, profesor de física de partículas en la Universidad de Mánchester, destacó lo asombroso que resulta tanto el descubrimiento.

“Hace un par de días se estimó que este objeto podría haberse formado hace siete mil quinientos millones de años”, explicó. “Eso significa que se creó antes de que existieran la Tierra y el Sol, y ha estado viajando a través de la galaxia durante todo ese tiempo.”

Cox también se refirió al increíble avance científico de la humanidad: “Lo que me resulta realmente notable es que hace solo 400 años aún debatíamos si la Tierra giraba alrededor del Sol. Y ahora hemos enviado naves espaciales a los planetas que Kepler observaba, y estamos tomando fotografías de cometas interestelares desde la superficie de otros planetas. Eso, para mí, es una historia extraordinaria.”

El científico calificó el evento como un “logro extraordinario” que demuestra la capacidad humana para explorar los límites del universo. (Foto: @RedCollie1 / X)

Cabe agregar que, aunque la NASA todavía no ha confirmado si el rover Perseverance logró tomar imágenes del cometa desde Marte, el simple hecho de haberlo observado desde las órbitas de dos planetas distintos ya es un logro impresionante.

No está nada mal para una especie que, como recuerdan algunos científicos con humor, hace poco más de un siglo todavía usaba ranas para detectar embarazos.

¿De dónde viene el 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS es un objeto de origen interestelar, lo que significa que proviene de fuera de nuestro Sistema Solar y no está ligado a la gravedad del Sol.

Los astrónomos lo consideran un viajero milenario, potencialmente una “cápsula del tiempo” de hasta 10 mil millones de años de antigüedad, que se habría originado en los albores de la Vía Láctea, posiblemente en el disco grueso galáctico donde residen las estrellas más antiguas.

Su estudio es clave porque ofrece una muestra de los materiales que forman otros sistemas planetarios distantes.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí