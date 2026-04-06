El objeto interestelar 3I/ATLAS sigue llamando la atención de la comunidad científica por una razón sorprendente: su posible antigüedad extrema. Se trata del tercer visitante de este tipo detectado atravesando el Sistema Solar, con algunos estudios sugieriendo que podría haberse formado hace miles de millones de años, en etapas muy tempranas de la historia galáctica. Este dato, además de sorprendente, abre la puerta a nuevas preguntas sobre su origen.

Los investigadores plantean que el sistema estelar en el que nació podría haber desaparecido hace mucho tiempo. De ser así, el cometa funcionaría como una especie de cápsula del tiempo que conserva pistas sobre los orígenes de la Vía Láctea.

Las primeras estimaciones sobre su edad eran bastante amplias. Basándose en su velocidad, cercana a los 58 kilómetros por segundo, los científicos calcularon inicialmente que podría tener entre 3.000 y 10.000 millones de años; sin embargo, análisis posteriores apuntaron a una cifra aún mayor, situando su antigüedad en torno a los 12.000 millones de años, lo que significa que este objeto habría nacido poco después del Big Bang, coincidiendo con el origen mismo de nuestra galaxia.

Un estudio más reciente, liderado por el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y publicado en arXiv, reforzó esta hipótesis. En la investigación también participó el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra (NEOCC) de la Agencia Espacial Europea, lo que permitió afinar los cálculos hacia el rango más alto de edad estimada.

Los estudios indican que 3I/ATLAS se habría formado poco después del Big Bang y en los primeros momentos de la Vía Láctea. (Foto: ESA / Juice / JANUS)

Para lograr mayor precisión, los científicos analizaron la composición química del cometa. En particular, estudiaron los isótopos de carbono e hidrógeno, ya que estos elementos permiten reconstruir las condiciones en las que se formó el objeto.

Gran parte de estos datos proviene del Telescopio Espacial James Webb, desarrollado por la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense. Las observaciones sugieren que 3I/ATLAS se originó en una región lejana de la galaxia, posiblemente durante una etapa muy temprana de formación de la Vía Láctea.

La misión Juice, impulsada por la Agencia Espacial Europea, también contribuyó al seguimiento de este cometa. Lanzada en abril de 2023 con destino a Júpiter y sus lunas principales, la nave sirvió como plataforma adicional de observación durante su trayecto.

A pesar de su origen lejano, su comportamiento es similar al de los cometas del Sistema Solar. (Foto: NASA)

En noviembre de 2025, tras el paso del cometa cerca del Sol, varios instrumentos de la misión fueron utilizados para estudiarlo. Los datos recogidos, enviados posteriormente a la Tierra, revelaron una intensa actividad, incluyendo la liberación de unos 2.000 kilogramos de vapor de agua por segundo, una cifra elevada pero coherente con el comportamiento de otros cometas.

Además, se detectó que este material se expulsaba principalmente desde la zona iluminada por el Sol y que parte de él provenía de partículas de polvo congelado alrededor del núcleo. También se observó una enorme nube de gas y polvo que supera los 5 millones de kilómetros de extensión, compuesta por hidrógeno, oxígeno y carbono.

A pesar de su origen interestelar, 3I/ATLAS muestra características típicas de los cometas conocidos, lo que ha permitido mejorar el cálculo de su trayectoria y resalta su valor para futuras investigaciones y la defensa planetaria.

Qué dicen los más recientes estudios sobre 3I/ATLAS

Los estudios más recientes coinciden en que 3I/ATLAS es un objeto extremadamente antiguo y químicamente distinto a cualquier cometa del sistema solar. Observaciones con telescopios como James Webb y Hubble indican que podría tener entre 10.000 y 12.000 millones de años, lo que lo convertiría en uno de los cuerpos más antiguos jamás detectados. Su composición isotópica sugiere que se formó en una etapa muy temprana de la Vía Láctea, en un entorno frío y primitivo.

Otro hallazgo clave es la detección de grandes cantidades de metanol y moléculas orgánicas en proporciones mucho más altas que en cometas locales, lo que refuerza la idea de que 3I/ATLAS proviene de un entorno químico distinto y podría ayudar a entender cómo se formaron los primeros sistemas planetarios de la galaxia.

En conjunto, los científicos lo ven como una especie de “cápsula del tiempo” que es capaz de revelar cómo era la química del universo hace miles de millones de años.

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