Tras pasar varios meses oculto detrás del Sol, el cometa interestelar 3I/ATLAS volvió a hacerse visible en el cielo nocturno para quienes cuenten con un telescopio. Su reaparición permite que incluso astrónomos aficionados puedan observarlo con relativa facilidad.

3I/ATLAS es un cometa interestelar, lo que significa que proviene de las afueras de nuestro Sistema Solar y solo está de paso por nuestro vecindario cósmico

Si bien este cuerpo celeste ya ha sido registrado por algunos de los observatorios y misiones más avanzados, como el Telescopio Espacial Hubble, el Telescopio Espacial James Webb y diferentes misiones solares de NASA, una de las capturas más llamativas proviene de la Tierra.

Según el portal Sky at Night Magazine de la BBC, el fotógrafo Osama Fathi logró capturar una imagen del cometa desde el Desierto Negro de Egipto.

El fotógrafo Osama Fathi captó una imagen detallada del cometa desde el Desierto Negro de Egipto. (Foto: @osama.fathi.nsw / Instagram)

“Desde el corazón del Desierto Negro de Egipto, donde las colinas volcánicas se alzan como centinelas silenciosos y los árboles de acacia permanecen solos frente a la noche, un objeto de otro sistema estelar cruza nuestro cielo: el cometa interestelar 3I/ATLAS”, escribió Fathi en su cuenta de Instagram, donde compartió el material.

Para él, el entorno silencioso y oscuro permitió apreciar mejor el paso de este visitante interestelar.

En sus palabras, “en este encuadre, el tenue resplandor verde de 3I/ATLAS se desliza entre los árboles del desierto, un visitante más antiguo que nuestro Sol, que atraviesa el Sistema Solar solo una vez antes de regresar al espacio interestelar. El sutil tono cian del cometa proviene de la débil emisión del radical cianuro en su coma; una huella química que comparte con cometas distantes, pero que llega hasta aquí desde un sistema planetario que nunca veremos”.

Quienes deseen fotografiar al cometa también pueden seguir las recomendaciones de Fathi o revisar una guía especializada del medio citado sobre cómo capturar este tipo de objetos astronómicos.

Su fotografía muestra el resplandor verdoso del objeto y destaca su origen fuera del Sistema Solar. (Foto: @osama.fathi.nsw / Instagram)

“Esta imagen fue tomada con una cámara Nikon Z6 modificada para astrofotografía, junto a un lente telescópico RedCat, llevados a un zoom óptico de 3× para alcanzar una distancia focal efectiva de unos 750 mm. Eso fue suficiente para aislar a este raro viajero sobre el horizonte del desierto”, reveló el fotógrafo.

Detalló además que la escena fue construida con largas exposiciones para resaltar la estructura del coma.

“Para revelar la estructura del cometa y su tenue halo de gas, la imagen se apiló a partir de 60 exposiciones de 60 segundos a ISO 1500, y luego 60 exposiciones adicionales de 30 segundos. Estas largas integraciones permitieron que la delicada coma del cometa y su movimiento frente a las estrellas de fondo emergieran con claridad, incluso bajo los extremadamente oscuros cielos del Sahara”, agregó.

Los científicos confirmaron que este objeto, descubierto en julio, proviene de otro sistema estelar y viaja a gran velocidad tras millones de años en el espacio interestelar. (Foto: NASA)

Finalmente, Fathi señala que la fotografía fue tomada el 29 de noviembre de 2025: “este encuadre fue planificado y capturado desde el Desierto Negro de Egipto en la noche del 29 de noviembre de 2025. Comencé la sesión alrededor de las 03:00, en completo silencio desértico. Sin luces de ciudad, solo las siluetas oscuras de los árboles y el cielo puro sobre mí. En esa escena quieta y hermosa, 3I/ATLAS apareció en el campo de visión: un visitante tenue de otro sistema estelar, cruzando nuestro cielo una vez en la vida mientras el desierto dormía”.

Para conocer más sobre su trabajo, puedes visitar su cuenta de Instagram: @osama.fathi.nsw.

Qué pasará el 19 de diciembre, fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS

El 19 de diciembre de 2025 será la fecha del máximo acercamiento a la Tierra del cometa interestelar 3I/ATLAS.

La importancia de este día radica en que será el mejor momento para intentar la observación de este viajero cósmico. Se espera que el cometa sea visible en el cielo matutino, moviéndose cerca de constelaciones como Virgo y Leo.

Una vez que pase este punto, 3I/ATLAS continuará su camino hacia los confines del Sistema Solar, abandonándolo de forma permanente.

