Un grupo de astrónomos de distintos países logró detectar dos planetas en proceso de formación alrededor de una estrella joven conocida como WISPIT 2. Este hallazgo sugiere que podría tratarse de un sistema similar al nuestro en sus primeras etapas. Hasta hace poco, solo se tenía registro de un planeta en esa zona; sin embargo, nuevas observaciones realizadas con instrumentos del Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile, permitieron confirmar la existencia de un segundo cuerpo en formación.

Chloe Lawlor, estudiante de doctorado en la Universidad de Galway y autora principal del estudio, destacó la importancia del descubrimiento al afirmar: “WISPIT 2 es la mejor mirada a nuestro propio pasado que tenemos hasta la fecha”. Los resultados fueron publicados en la revista The Astrophysical Journal Letters.

Este sistema es apenas el segundo caso en el que los científicos pueden observar directamente cómo se forman planetas alrededor de una estrella, después de lo visto en PDS 70; no obstante, WISPIT 2 presenta características distintas que lo hacen especialmente interesante para la investigación.

El hallazgo se logró gracias a telescopios del Observatorio Europeo Austral en Chile. (Foto: ESO/C. Lawlor, R. F. van Capelleveen et al.)

La estrella está rodeada por un gran disco de material donde nacen los planetas. En ese disco se observan anillos y espacios vacíos que indican que podrían seguir formándose más cuerpos celestes con el paso del tiempo.

“Estas estructuras sugieren que actualmente se están formando más planetas, que finalmente detectaremos”, señaló Lawlor.

En cuanto a los planetas ya identificados, el primero, llamado WISPIT 2b, fue descubierto en 2025. Tiene una masa casi cinco veces mayor que la de Júpiter y se encuentra muy lejos de su estrella, a una distancia unas 60 veces mayor que la que separa la Tierra del Sol.

Este tipo de observaciones ofrecen una oportunidad única para entender cómo se originan los sistemas planetarios como el nuestro. (Foto: JAMES WEBB SPACE TELESCOPE / NASA) / JAMES WEBB SPACE TELESCOPE/NASA

El segundo planeta, WISPIT 2c, fue identificado posteriormente gracias al Very Large Telescope ubicado en el desierto de Atacama. Este planeta está más cerca de la estrella (unas cuatro veces más cerca que el primero) y es incluso más masivo, aproximadamente el doble.

Las imágenes muestran que ambos planetas se encuentran dentro de zonas oscuras del disco, que en realidad son espacios generados durante su formación.

Además, los científicos creen que podría haber un tercer planeta en desarrollo.

“Sospechamos que podría haber un tercer planeta abriendo esta brecha. Potencialmente de la masa de Saturno, debido a que la brecha es mucho más estrecha y superficial”, concluye Lowler.

Por qué los astrónomos observan sistemas solares en formación

Observar sistemas solares en formación, conocidos como discos protoplanetarios, es fundamental para comprender nuestros propios orígenes. Al estudiar estas estructuras de gas y polvo, los astrónomos pueden observar en tiempo real los procesos físicos y químicos que dieron lugar a la Tierra y al resto de los planetas hace miles de millones de años.

Además, estas observaciones son piezas clave en la búsqueda de exoplanetas habitables. Identificar las condiciones iniciales en las que se forman los mundos rocosos ayuda a predecir la abundancia de agua y otros compuestos orgánicos esenciales para la vida en la galaxia.

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