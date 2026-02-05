Un meteorito de gran tamaño y brillo, conocido como bólido, explotó en lo alto de la atmósfera la noche del lunes sobre la región del Golfo de Florida, generando un fuerte destello visible a gran distancia. La oficina de Tallahassee del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que la explosión ocurrió alrededor de las 11:50 p.m. y que el fenómeno fue detectado por el GOES Lightning Mapper (GLM).

Este instrumento satelital, que normalmente se utiliza para rastrear la actividad eléctrica de tormentas, registró el intenso pulso de energía liberado cuando el bólido se fragmentó de forma repentina sobre el Golfo de América.

El primer aviso que recibió el NWS de Tallahassee provino de un residente del condado de Wakulla, quien llamó para reportar que había observado una explosión en el cielo.

It's a bird, it's a plane… it's a bolide meteor! A bolide is a large, bright meteor that explodes in the atmosphere. Around 11:50 pm ET last night, one streaked across the sky and exploded high above the Gulf—no harm reported. GLM even picked up the energy signal! #FLwx pic.twitter.com/4k2zWitVPo — NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) February 4, 2026

Según la NASA, tanto los llamados ‘fireballs’ como los bólidos son meteoros extremadamente luminosos que pueden verse a grandes distancias. Ambos términos suelen usarse como sinónimos; no obstante, un bólido se distingue porque explota al atravesar la atmósfera.

Las autoridades confirmaron que el evento no provocó daños materiales ni dejó personas heridas, por lo que el espectacular fenómeno quedó limitado a un impactante show natural en el cielo nocturno.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron daños ni personas heridas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Cuál es la diferencia entre un meteorito, un meteoro y un bolido

Es muy común confundirlos, pero la diferencia principal radica en dónde están y qué tan fuerte brillan.

Un meteoro es simplemente el destello de luz que vemos en el cielo (la estrella fugaz) cuando una partícula se quema en la atmósfera, mientras que un bólido es una versión mucho más llamativa: es una bola de fuego muy brillante que a menudo explota y puede causar estruendos sónicos debido a su gran tamaño.

Por otro lado, el término meteorito se usa exclusivamente para los fragmentos que logran sobrevivir al calor extremo de la caída y terminan impactando contra la superficie terrestre.

En resumen: el meteoro y el bólido son el espectáculo luminoso en el cielo y el meteorito es la roca espacial que finalmente puedes recoger del suelo.

Eclipses, superlunas y mucho más: los eventos astronómicos que marcarán el cielo en 2026

El año 2026 estará lleno de eventos lunares que atraerán a los aficionados a la astronomía, incluyendo superlunas, eclipses y una luna azul. La primera luna llena del año, la Luna del Lobo, ocurrió el sábado 3 de enero, siendo la última superluna hasta noviembre.

En mayo, habrá una luna azul el día 31, un fenómeno que ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes. A pesar del nombre, la luna no se verá de color azul; se trata de un evento poco común que sucede aproximadamente cada 2,5 años, según la NASA.

Además, en 2026 se esperan dos eclipses lunares visibles desde América. El primero será un eclipse total o “Luna de Sangre” el 3 de marzo, mientras que el segundo será un eclipse parcial el 28 de agosto.

El año 2026 estará lleno de eventos lunares que atraerán a los aficionados a la astronomía. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Durante el año también habrá otras superlunas, el 24 de noviembre y el 23 de diciembre, cuando la luna estará especialmente cerca de la Tierra y se verá más grande y luminosa.

Cada luna llena tendrá su nombre tradicional, incluyendo la Luna de Nieve en febrero, la Luna Rosa en abril, la Luna de las Flores en mayo, la Luna de la Cosecha en septiembre y la Luna Fría en diciembre, entre otras.

Algunos de estos eventos coincidirán con eclipses o superlunas, convirtiendo al 2026 en un año destacado para observar el cielo nocturno.

