Astrónomos detectaron un planeta errante con una masa similar a la de Saturno y, por primera vez, lograron medir tanto su tamaño como su distancia a la Tierra al combinar observaciones desde el espacio y desde la superficie terrestre. Este avance permitió obtener información precisa sobre un tipo de mundo que resulta muy difícil de estudiar. A diferencia de la mayoría de los planetas, que giran alrededor de una estrella como la Tierra alrededor del Sol, este planeta no orbita ningún astro.

Se trata de un planeta errante, también conocido como planeta libre, que viaja solo por el espacio interestelar después de haber sido expulsado de su sistema original o de haberse formado sin una estrella cercana.

Como estos planetas no producen luz propia y no reflejan la de una estrella cercana, su detección resulta extremadamente compleja. En general, los astrónomos solo pueden identificarlos mediante un fenómeno llamado microlente gravitacional, que ocurre cuando la gravedad del planeta desvía brevemente la luz de una estrella distante, permitiendo revelar su presencia.

El planeta se encuentra a unos 3.000 pársecs del centro de la Vía Láctea y habría sido expulsado de su sistema original por interacciones gravitacionales. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El problema es que, en la mayoría de los casos, la microlente no permite saber con exactitud qué tan lejos está el planeta ni cuál es su masa real, ya que el evento suele observarse desde un solo punto. Esto limitó durante mucho tiempo el conocimiento que se tiene sobre estos mundos solitarios.

El portal ScienceDaily señala que un equipo de astrónomos liderado por Subo Dong, de la Universidad de Pekín y de la Academia China de Ciencias, logró superar esa dificultad. El planeta fue detectado gracias a un breve evento de microlente que pudo observarse de manera independiente desde la Tierra y desde el telescopio espacial Gaia, ubicado a unos 930.000 millas del planeta.

Al analizar datos de varios estudios terrestres junto con las observaciones de Gaia, los investigadores notaron pequeñas diferencias en el momento en que la luz llegó a cada punto de observación. Esa variación les permitió calcular tanto la masa del planeta como su distancia.

El hallazgo fue posible gracias a la combinación de observaciones desde la Tierra y desde el espacio. (Foto referencial: HO / NASA / AFP)

Según las estimaciones, el objeto tiene alrededor del 22% de la masa de Júpiter y se encuentra a unos 3.000 pársecs del centro de la Vía Láctea.

Debido a que su masa es comparable a la de Saturno, los científicos creen que este planeta no se formó de manera aislada, como una estrella pequeña, sino que originalmente nació dentro de un sistema planetario. Con el tiempo, habría sido expulsado por alteraciones gravitacionales, como interacciones con otros planetas o con una estrella compañera inestable.

El descubrimiento abre nuevas posibilidades para comprender cómo se forman y evolucionan los planetas libres en el espacio interestelar. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Aunque ya se habían identificado algunos planetas errantes en el pasado, nunca antes se había logrado medir de forma independiente su masa y su distancia.

Por eso, gran parte de lo que se sabe sobre estos objetos sigue siendo teórico; sin embargo, los astrónomos esperan que en los próximos años aumenten este tipo de descubrimientos, especialmente con el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, previsto para 2027.

Planetas errantes encontrados anteriormente

Los planetas errantes, mundos que no orbitan ninguna estrella, comenzaron a confirmarse en la última década, aunque durante años solo fueron una hipótesis. Los primeros indicios sólidos surgieron gracias a observaciones de microlente gravitacional, técnica que permite detectar estos objetos cuando su gravedad distorsiona la luz de una estrella lejana por unos instantes.

Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en 2011, cuando astrónomos detectaron una población inesperadamente grande de planetas errantes con masas similares a la de Júpiter. El estudio sugirió que estos mundos solitarios podrían ser tan comunes como las estrellas, lo que cambió por completo la visión que se tenía sobre la formación y evolución de los sistemas planetarios.

En años posteriores se identificaron planetas errantes más pequeños, incluso con masas comparables a la Tierra, aunque con mayor incertidumbre. También se descubrieron objetos aislados en regiones de formación estelar, lo que reforzó la idea de que algunos planetas pueden formarse sin una estrella o ser expulsados violentamente de su sistema original.

A pesar de estos avances, la mayoría de los planetas errantes detectados hasta ahora siguen siendo poco conocidos: en muchos casos no se pudo medir con precisión su masa ni su distancia. Por eso, cada nuevo descubrimiento que logra caracterizarlos mejor representa un paso clave para entender cuántos de estos mundos existen y cómo vagan solos por el universo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí