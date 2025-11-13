Desde tiempos antiguos, los cometas son vistos como presagios o misterios celestes que cruzan el cielo dejando una estela brillante. Hoy, la ciencia los entiende como viajeros del espacio formados por polvo, roca y hielo que orbitan alrededor del Sol en trayectorias muy alargadas. Debido a esto, algunos de ellos pueden tardar siglos o incluso milenios en volver a pasar cerca de la Tierra.

En los últimos meses, el interés por estos cuerpos aumentó, especialmente después del hallazgo de 3I/ATLAS, un cometa que desató todo tipo de teorías entre los astrónomos por sus características y posible origen.

Ahora, un nuevo objeto celeste se suma a la conversación: C/2025 V1 (Borisov), que algunos especialistas describen como “casi interestelar”.

Según el astrofísico Avi Loeb, este cuerpo podría haberse originado en la nube de Oort, en los límites del Sistema Solar. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

El reconocido astrofísico de Harvard Avi Loeb explicó en su blog que este cometa presenta una trayectoria inusual, inclinada 113 grados respecto al plano de la eclíptica, donde se mueven la mayoría de los planetas del Sistema Solar.

A diferencia de otros cometas más conocidos, C/2025 V1 no muestra una cola claramente definida, lo que llamó aún más la atención de los expertos.

“La excentricidad orbital de C/2025 V1 es de 1,0095 con una incertidumbre de 0,0026. Se la habría definido como un objeto no ligado gravitacionalmente al Sol, o equivalentemente, como un objeto verdaderamente interestelar, si se supiera que su excentricidad real superaba ampliamente el valor de 1. Sin embargo, lo más probable es que C/2025 V1 se originara en la nube de Oort, en los confines del Sistema Solar”, explica Loeb.

Su paso más cercano a la Tierra ocurrió el 11 de noviembre de 2025, a poco más de 103 millones de kilómetros de distancia. (Foto referencial: HO / NASA/ESA/HUBBLE / AFP)

Actualmente, este cometa se encuentra a unos 103 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente a 0,69 Unidades Astronómicas (UA). La luz que refleja tarda aproximadamente 5 minutos y 44 segundos en llegar hasta nuestro planeta, un dato que ilustra cuán lejos se encuentra todavía.

Los cálculos astronómicos indican que su máximo acercamiento a la Tierra ocurrió el 11 de noviembre de 2025, cuando pasó a unos 0,689314 UA, es decir, alrededor de 103,1 millones de kilómetros de distancia.

Aunque no representa ningún peligro, ofrecerá una oportunidad única para su observación y estudio. (Foto: NASA/ESA/STScI/G.BACON / AFP)

Aunque fue una separación considerable, su paso permitirá realizar observaciones detalladas y obtener más información sobre su origen y composición.

Con este descubrimiento, C/2025 V1 (Borisov) se perfila como uno de los fenómenos astronómicos más interesantes, no solo por su trayectoria poco común, sino también por lo que puede revelar sobre los límites del Sistema Solar y los objetos que provienen de regiones que aún no han sido exploradas.

Datos clave sobre el C/2025 V1 (Borisov)

Fue identificado el 2 de noviembre de 2025 por el astrónomo aficionado ucraniano Gennady Borisov, el mismo que descubrió el famoso cometa interestelar 2I/Borisov en 2019.

Recibió la designación C/2025 V1 (Borisov), donde la “C” indica que es un cometa no periódico y “V1” es el primer objeto descubierto en la segunda quincena de noviembre de 2025.

Tuvo su máxima aproximación a nuestro planeta el 11 de noviembre de 2025, pasando a una distancia de aproximadamente 103 millones de kilómetros.

Se estima que alcanzará su punto más cercano al Sol (perihelio) alrededor del 16 de noviembre de 2025.

Aunque sus parámetros orbitales iniciales sugerían que podría ser un objeto “casi interestelar”, observaciones más detalladas y análisis orbitales a largo plazo indican que es probable que tenga su origen en nuestro propio Sistema Solar, específicamente en la Nube de Oort.

Se estima que mide entre 400 y 500 metros de diámetro, lo que lo hace mucho más pequeño que el 3I/ATLAS.

Al igual que se reportó con 3I/ATLAS en su momento, las primeras observaciones del C/2025 V1 notaron que no presentaba una cola cometaria bien definida, lo cual es inusual.

Aunque su aparición coincidió con 3I/ATLAS y generó debates sobre una posible relación o naturaleza artificial, los datos orbitales actuales indican que C/2025 V1 es un cometa natural del Sistema Solar.

