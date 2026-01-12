Un objeto completamente oscuro y misterioso, con una masa equivalente a la de un millón de soles y con un posible agujero negro en su interior, sigue desconcertando a los astrónomos incluso después de nuevas investigaciones. Se trata de uno de los hallazgos más extraños del espacio profundo. Este llamado “disruptor misterioso” se encuentra a unos 11 mil millones de años luz de la Tierra y fue descubierto en 2025 gracias a su influencia gravitacional. De hecho, es el objeto más lejano jamás detectado únicamente por el efecto que ejerce sobre otros cuerpos, sin que emita luz visible.

Aunque no pueden verlo directamente, los científicos creen tener bastante claro qué hay en su centro.

“La parte central interna es consistente con un agujero negro o un núcleo estelar denso, que sorprendentemente representa cerca de una cuarta parte de la masa total del objeto”, explicó la astrónoma Simona Vegetti.

“Pero a medida que nos alejamos del centro, la densidad se aplana en una gran estructura similar a un disco. Es una estructura que nunca habíamos visto antes, por lo que podría tratarse de una nueva clase de objeto oscuro”, agregó.

Este objeto fue identificado dentro del sistema de lente gravitacional JVAS B1938+666. La lente gravitacional es un fenómeno predicho por Einstein según el cual la luz de objetos lejanos se curva al pasar cerca de cuerpos muy masivos.

Este efecto no solo permite ver más lejos, sino también analizar cómo está distribuida la masa en los objetos que generan esa distorsión.

Fue detectado gracias a su influencia gravitacional y podría contener un agujero negro o un núcleo estelar extremadamente denso en su centro. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El sistema JVAS B1938+666 incluye varios cuerpos ubicados entre 6.500 y 11.000 millones de años luz, siendo el disruptor misterioso el más lejano de todos.

Un equipo internacional de astrónomos intentó reconstruir cómo está distribuida su masa, un proceso extremadamente complejo porque el sistema incluye múltiples estructuras, como una enorme galaxia elíptica.

A diferencia del resto, este objeto es completamente invisible.

“Intentar separar todos los componentes de masa de un objeto tan lejano y de baja masa mediante lente gravitacional fue extremadamente difícil y a la vez increíblemente emocionante”, señaló Vegetti.

“Estamos trabajando con datos de alta calidad y modelos complejos, y justo cuando pensaba que lo teníamos todo claro, sus propiedades nos dieron otra sorpresa. Precisamente esa combinación de dificultad y misterio es lo que hace a este objeto tan fascinante”, explicó.

Otro miembro del equipo, Davide Massari, explicó que su estructura no se parece a nada conocido.

Futuras observaciones con telescopios como el James Webb podrían ayudar a resolver el misterio. (Foto: HO / NASA / AFP)

“Tiene un perfil muy extraño, porque es especialmente denso en el centro, pero se extiende enormemente. No está distribuido de manera uniforme: es como si hubiera un objeto extremadamente compacto en el centro, pero luego el perfil se prolonga a distancias mucho mayores de lo que normalmente se observa en galaxias o sistemas estelares con masas similares”, señaló.

Los científicos creen que futuras observaciones con telescopios más potentes podrían ayudar a resolver el enigma.

“Si finalmente pudiéramos observar algún tipo de emisión de luz en el rango visible o infrarrojo, podríamos concluir que se trata, por ejemplo, de una galaxia enana ultracompacta algo anómala, con un halo estelar inusualmente extendido”, explicó Cristiana Spingola.

“Pero si incluso con el telescopio James Webb seguimos sin detectar luz estelar ni materia visible, entonces significaría que estamos ante un objeto cuyas propiedades son difíciles de explicar con los modelos actuales de materia oscura”.

El estudio completo fue publicado el lunes 5 de enero en la revista científica Nature Astronomy y ya está generando debate en la comunidad científica internacional.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí