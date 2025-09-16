El 3I/ATLAS sigue despertando la curiosidad de astrónomos y aficionados al espacio de todo el mundo. Este objeto no se parece a los cometas y asteroides habituales, pues proviene de más allá de nuestro Sistema Solar, lo que lo convierte en un viajero interestelar y en el tercero de este tipo detectado por la humanidad después de ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

Este cuerpo, descubierto en julio de 2025 por el sistema de telescopios ATLAS en Chile, se mueve a una velocidad impresionante y sigue una ruta que confirma su origen ajeno al Sol. Los astrónomos pudieron calcular su trayectoria con precisión, asegurando que su paso es completamente seguro para la Tierra.

El 3I/ATLAS recorre una órbita hiperbólica, lo que significa que no quedará atrapado por la gravedad solar y solo pasará una vez antes de perderse nuevamente en el espacio profundo. Viaja a más de 58 kilómetros por segundo (más de 200 000 km/h), una rapidez que supera a cualquier nave que la humanidad haya lanzado.

Viaja a más de 58 km por segundo en una órbita hiperbólica, lo que confirma que no quedará atrapado por el Sol y que su visita al Sistema Solar será única. (Foto: NASA / ESA)

Su viaje comenzó en la dirección de la constelación de Sagitario, cerca del centro de la Vía Láctea. Entró en el Sistema Solar por el hemisferio sur celeste y avanza hacia el Sol. Los cálculos muestran que no representa ningún peligro mientras se aproxima a nuestro vecindario cósmico.

El momento de mayor acercamiento al Sol, o perihelio, ocurrirá a finales de octubre de 2025, cuando pase a unas 1.4 unidades astronómicas (alrededor de 210 millones de kilómetros). Antes de esa fecha se acercará a la órbita de Marte, a unos 30 millones de kilómetros y más tarde también a la de Venus.

Su perihelio ocurrirá a finales de octubre de 2025, cuando pase cerca de Marte y Venus, y su punto más próximo a la Tierra será en diciembre, a más de 270 millones de kilómetros. (Foto: NASA/ JPL-Caltech)

En diciembre de 2025, su punto más próximo a la Tierra será de más de 270 millones de kilómetros, una distancia totalmente segura. Después de este breve encuentro, el 3I/ATLAS seguirá su camino hacia el espacio interestelar.

Gracias a su actividad cometaria, liberación de polvo y gases incluso lejos del Sol, los científicos esperan obtener datos valiosos que ayuden a comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas.

Esta visita, aunque fugaz, representa una oportunidad única que no se repetirá.

Su breve paso permitirá a los científicos estudiar de cerca material de otro sistema estelar y aprender más sobre el origen de planetas y cometas. (Foto: David RANKIN / David Rankin, Saguaro Observatory / AFP) / DAVID RANKIN

¿Por qué se llama 3I/ATLAS?

El nombre 3I/ATLAS sigue la convención que usa la Unión Astronómica Internacional para identificar objetos interestelares:

3I: el número 3 indica que es el tercer objeto interestelar confirmado que entra en el Sistema Solar, después de 1I/ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). La I significa interestelar.

ATLAS: corresponde al programa de descubrimiento, en este caso el sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), que lo detectó el 1 de julio de 2025 en el observatorio de Río Hurtado, Chile.

