El 3I/ATLAS sigue despertando la curiosidad de astrónomos y aficionados al espacio de todo el mundo. Este objeto no se parece a los cometas y asteroides habituales, pues proviene de más allá de nuestro Sistema Solar, lo que lo convierte en un viajero interestelar y en el tercero de este tipo detectado por la humanidad después de ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).
Este cuerpo, descubierto en julio de 2025 por el sistema de telescopios ATLAS en Chile, se mueve a una velocidad impresionante y sigue una ruta que confirma su origen ajeno al Sol. Los astrónomos pudieron calcular su trayectoria con precisión, asegurando que su paso es completamente seguro para la Tierra.
El 3I/ATLAS recorre una órbita hiperbólica, lo que significa que no quedará atrapado por la gravedad solar y solo pasará una vez antes de perderse nuevamente en el espacio profundo. Viaja a más de 58 kilómetros por segundo (más de 200 000 km/h), una rapidez que supera a cualquier nave que la humanidad haya lanzado.
Su viaje comenzó en la dirección de la constelación de Sagitario, cerca del centro de la Vía Láctea. Entró en el Sistema Solar por el hemisferio sur celeste y avanza hacia el Sol. Los cálculos muestran que no representa ningún peligro mientras se aproxima a nuestro vecindario cósmico.
El momento de mayor acercamiento al Sol, o perihelio, ocurrirá a finales de octubre de 2025, cuando pase a unas 1.4 unidades astronómicas (alrededor de 210 millones de kilómetros). Antes de esa fecha se acercará a la órbita de Marte, a unos 30 millones de kilómetros y más tarde también a la de Venus.
En diciembre de 2025, su punto más próximo a la Tierra será de más de 270 millones de kilómetros, una distancia totalmente segura. Después de este breve encuentro, el 3I/ATLAS seguirá su camino hacia el espacio interestelar.
Gracias a su actividad cometaria, liberación de polvo y gases incluso lejos del Sol, los científicos esperan obtener datos valiosos que ayuden a comprender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas.
Esta visita, aunque fugaz, representa una oportunidad única que no se repetirá.
¿Por qué se llama 3I/ATLAS?
El nombre 3I/ATLAS sigue la convención que usa la Unión Astronómica Internacional para identificar objetos interestelares:
- 3I: el número 3 indica que es el tercer objeto interestelar confirmado que entra en el Sistema Solar, después de 1I/ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). La I significa interestelar.
- ATLAS: corresponde al programa de descubrimiento, en este caso el sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), que lo detectó el 1 de julio de 2025 en el observatorio de Río Hurtado, Chile.
