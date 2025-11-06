En medio del creciente misterio que rodea al objeto interestelar 3I/ATLAS, la representante por Florida, la congresista republicana Anna Paulina Luna, le pidió a la NASA que publique los datos e imágenes que aún sido revelados.

Luna, de 36 años, compartió en la red social X una carta dirigida al administrador interino de la agencia espacial, Sean Duffy, secretario de Transporte de los Estados Unidos

“Escribo para solicitar la publicación de datos de observación específicos relacionados con 3I/ATLAS, recientemente capturados por misiones de la NASA”, expresó en el documento. “Esta información es de gran importancia para avanzar en nuestra comprensión de los visitantes interestelares y su interacción con nuestro sistema solar”.

Según la congresista, la información sobre el 3I/ATLAS es clave para comprender mejor a los visitantes interestelares. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Su solicitud se da después de que el cometa mostrara comportamientos inusuales, como una aceleración no gravitacional y un brillo más azul que el del propio Sol. Estos detalles llevaron al científico de Harvard, Avi Loeb, a plantear la posibilidad de que el objeto pudiera tener un “motor de nave alienígena”.

En su carta, la legisladora pidió específicamente que se publiquen las imágenes captadas por la cámara HiRISE a bordo del orbitador Mars Reconnaissance entre el 2 y el 3 de octubre. Además, solicitó “datos complementarios” del rover Perseverance y de otras misiones en Marte que pudieran haber detectado alguna actividad inusual cerca del planeta alrededor del 3 de octubre de 2025, fecha en la que 3I/ATLAS pasó a unos 30 millones de kilómetros (18,6 millones de millas).

Por su parte, Loeb acusó a la NASA de negarse a mostrarle la imagen captada el 2 de octubre por la cámara HiRISE. Según el astrofísico, esa fotografía podría ofrecer pruebas de que el cuerpo celeste no es un cometa común, ya que su cola parecería apuntar hacia el Sol, y no en sentido contrario, como suele ocurrir.

El 3I/ATLAS despertó gran curiosidad por su brillo azulado y comportamiento anómalo. (Foto: NASA)

Luna también instó a la agencia a seguir de cerca el recorrido del objeto, que es el tercero de origen interestelar detectado en nuestro sistema solar.

“Animo a la NASA a financiar observaciones adicionales de 3I/ATLAS mediante la misión Juno, cerca de Júpiter, utilizando todos los instrumentos disponibles, incluidos sus sensores de radio”, escribió. “Las observaciones desde este punto de vista podrían ofrecer información valiosa sobre la composición, trayectoria e interacción del objeto con el entorno solar”.

El propio Avi Loeb elogió la iniciativa de Luna en una publicación en Medium, afirmando: “Todos le debemos una profunda gratitud por el apoyo visionario que ha mostrado a la ciencia de frontera mediante su carta”.

El silencio de la NASA ha sido criticado duramente por expertos como el astrofísico Avi Loeb. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Mientras tanto, otras figuras públicas también mostraron curiosidad por el tema: la semana pasada, Kim Kardashian preguntó al director interino de la NASA en X sobre el cometa, a lo que Duffy respondió: “Las observaciones muestran que este es el tercer cometa interestelar que pasa por nuestro sistema solar. No hay alienígenas. No hay amenaza para la vida en la Tierra”.

Loeb criticó la respuesta, señalando que Duffy se dirigió a “una empresaria exitosa” en lugar de a un científico, bromeando con que: “Kim Kardashian es bienvenida a unirse a mi equipo de investigación sobre 3I/ATLAS”.

