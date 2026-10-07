El Sol volvió a mostrar una intensa actividad y podría regalar un espectáculo de auroras boreales en los próximos días. Una poderosa eyección de masa coronal (CME) salió disparada el 6 de octubre en dirección a la Tierra y los pronósticos apuntan a que llegará durante las primeras horas del 9 de octubre. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (SWPC) emitió una vigilancia por tormenta geomagnética moderada, de nivel G2, para ese día.

La erupción estuvo acompañada por una llamarada solar de clase M1.4 procedente de la región de manchas solares AR4549, que actualmente se encuentra cerca del centro de la cara del Sol orientada hacia la Tierra.

La NOAA mantiene una vigilancia por tormenta geomagnética G2 para el 9 de octubre. (Foto referencial: Pixabay)

¿Cuándo llegará la eyección de masa coronal?

Los pronosticadores del Solar Influences Data Analysis Center (SIDC), de Bélgica, calculan que la CME se desplaza a unos 560 kilómetros por segundo. Los modelos actuales sitúan su llegada a la Tierra durante las primeras horas del 9 de octubre, aunque todavía hay incertidumbre sobre el momento exacto.

El Met Office del Reino Unido, por su parte, estima que la llegada podría producirse alrededor de la medianoche del horario de verano del este de Estados Unidos (EDT), es decir, las 4:00 GMT, con un margen de aproximadamente seis horas. Por eso, las previsiones pueden cambiar a medida que la eyección se acerque y los especialistas analicen nuevas observaciones.

La NOAA prevé actualmente condiciones de tormenta geomagnética entre G1, considerada menor, y G2, moderada, para el 9 de octubre. El modelo WSA-ENLIL de la agencia indica que el borde delantero de la CME podría alcanzar la Tierra alrededor de las 05:00 UTC del 9 de octubre, aunque este horario también es una estimación.

¿Podrían verse auroras boreales más al sur?

Si una parte importante de la CME está dirigida hacia la Tierra, podría provocar una tormenta geomagnética y permitir que las auroras boreales aparezcan en latitudes más bajas de lo habitual; sin embargo, esto no significa que el espectáculo esté garantizado en determinados lugares, ya que su intensidad dependerá en buena medida de la orientación del campo magnético que transporte la eyección al llegar a nuestro planeta.

Las tormentas geomagnéticas se clasifican en una escala de G1 a G5. Las condiciones G2 corresponden a un índice Kp 6 y, durante tormentas de esta intensidad, las auroras han llegado a observarse tan al sur como Nueva York e Idaho.

Aun así, el fenómeno podría quedarse más al norte o extenderse incluso más hacia el sur, dependiendo de la interacción entre la CME y el campo magnético terrestre.

Nuevas llamaradas solares podrían provocar más actividad geomagnética alrededor del 11 de octubre. (Foto referencial: Pixabay)

¿A qué hora podrían aparecer las auroras?

El pronóstico de tres días de la NOAA contempla condiciones G1 entre las 11 p.m. y las 2 a.m. EDT del 8 al 9 de octubre, equivalentes a las 03:00-06:00 GMT. Además, existe la posibilidad de un máximo de actividad G2 entre las 5 a.m. y las 8 a.m. EDT del 9 de octubre, o entre las 09:00 y las 12:00 GMT.

Estos horarios todavía pueden modificarse. Los especialistas continúan estudiando las observaciones de coronógrafos y los modelos para determinar con mayor precisión la trayectoria y velocidad de la CME. Por ahora, quienes esperan observar auroras deberán seguir de cerca las actualizaciones correspondientes al 9 de octubre.

La actividad solar podría no terminar allí. Horas después de la erupción M1.4, la región AR4549 produjo otra llamarada de clase M, esta vez una M1.8.

Además, las regiones de manchas solares AR4549 y AR4545 se encuentran frente a la Tierra y mostraron un aumento de actividad, mientras que agujeros coronales que avanzan por la cara del Sol orientada hacia nuestro planeta podrían enviar nuevos flujos de viento solar rápido, con otro periodo de actividad geomagnética elevada previsto alrededor del 11 de octubre.