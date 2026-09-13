Una estrella explotó en una galaxia situada a unos 45 millones de años luz y el fenómeno ya está siendo perseguido por astrofotógrafos de todo el mundo. Se trata de la supernova SN 2026aaiv, detectada por el sondeo ATLAS el pasado 1 de septiembre en NGC 7331, también conocida como Caldwell 30.

La galaxia anfitriona se encuentra en la constelación de Pegaso y es visible desde el hemisferio norte y desde latitudes medias del hemisferio sur. Debido a que la supernova todavía está aumentando de brillo, se ha convertido en un objetivo para quienes buscan registrar acontecimientos astronómicos poco frecuentes.

Astrofotógrafos ya lograron captarla

Según Space.com, cientos de aficionados y profesionales ya pudieron obtener imágenes de SN 2026aaiv. Entre ellos está Andrew McCarthy, quien publicó una fotografía el 7 de septiembre y explicó que tuvo la casualidad de estar trabajando precisamente con esta galaxia cuando apareció la supernova.

“Por suerte, estaba en medio de un proyecto enorme con esta galaxia y capté la supernova”, escribió.

McCarthy señaló que reunió cuatro horas de datos, dos antes y dos después de la aparición del fenómeno, como parte de un proyecto de 100 horas. “¡La imagen final será ÉPICA!”, afirmó.

Tom Masterson, gerente de operaciones de montaña del Observatorio Mount Wilson, también consiguió fotografiarla el 10 de septiembre utilizando un telescopio de 60 pulgadas.

¿Se puede observar la supernova desde la Tierra?

El 11 de septiembre, SN 2026aaiv tenía una magnitud de 15,7, por lo que todavía es un objeto bastante tenue, aunque su brillo continúa aumentando. Para localizar la galaxia NGC 7331 se necesita al menos un telescopio o unos binoculares grandes, mientras que observar directamente la supernova resulta considerablemente más difícil.

Los observadores que quieran intentarlo necesitarán un telescopio de gran tamaño. Según el medio citado, algunas personas confirmaron que pudieron verla utilizando un Schmidt-Cassegrain de 14 pulgadas.

Una alternativa es emplear la técnica de visión desviada, que consiste en mirar ligeramente hacia un lado del centro de la galaxia para aprovechar las zonas de la retina más sensibles a la luz tenue.

Esta es la ubicación de SN 2026aaiv

Una de las formas más sencillas de localizarla es utilizar un telescopio inteligente, capaz de encontrar NGC 7331 y capturar imágenes de la galaxia. En Facebook, varios usuarios indicaron que lograron registrar SN 2026aaiv después de realizar unas dos horas de exposiciones de 10 segundos.

La supernova se encuentra en las coordenadas RA 22h 37m 05.618s, Dec +34° 24′ 35.37″. Desde el hemisferio norte, hay que mirar hacia el este después del anochecer para encontrar el Gran Cuadrado de Pegaso, un grupo de cuatro estrellas brillantes que forman una figura similar a un gran diamante; NGC 7331 se encuentra cerca de esa región.

Cientos de astrofotógrafos ya han podido fotografiarla con telescopios profesionales y equipos más modestos. (Foto: Chris Hollander / Facebook)

¿Qué tipo de supernova es SN 2026aaiv?

SN 2026aaiv es una supernova de tipo Ia, una explosión extremadamente violenta que ocurre cuando una enana blanca perteneciente a un sistema estelar binario acumula suficiente material de su compañera para desencadenar una reacción termonuclear descontrolada. El proceso termina destruyendo la enana blanca.

Lo llamativo es que NGC 7331 ya había sido escenario de otra supernova de tipo Ia relativamente reciente. SN 2025rbs fue descubierta en esta misma galaxia el 14 de julio de 2025.

NGC 7331, además, tiene un tamaño, forma y masa similares a los de la Vía Láctea y fue observada por el telescopio espacial Hubble en 2018. La galaxia fue descubierta en 1784 por el astrónomo británico William Herschel.