Quienes disfrutan observar el cielo tendrán varias oportunidades para hacerlo este mes. Venus será el objeto más brillante después de la Luna y dominará el cielo al anochecer durante todo agosto, mientras que Mercurio y Júpiter ofrecerán un espectáculo especial poco antes del amanecer con una llamativa conjunción a mediados del mes.

El momento más importante para Venus llegará el 15 de agosto, cuando alcance su máxima elongación, es decir, su mayor separación aparente del Sol vista desde la Tierra. Ese día estará a 46 grados al este del Sol, una posición que facilita su observación al caer la tarde.

¿Por qué Venus se verá más bajo en el horizonte?

Aunque alcanza su máxima separación del Sol, Venus irá apareciendo cada vez más cerca del horizonte oeste-suroeste conforme avance agosto. Según el portal Space, esto ocurre porque su posición en el cielo se desplaza hacia el sur, haciendo que el planeta se oculte prácticamente al finalizar el crepúsculo.

Durante la segunda mitad del mes y a lo largo de septiembre, Venus se pondrá cuando el cielo todavía conserve bastante luz, por lo que cada vez será más difícil verlo en un cielo completamente oscuro.

Mercurio y Júpiter protagonizarán una espectacular conjunción visible antes del amanecer. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Mercurio y Júpiter ofrecerán un espectáculo antes del amanecer

Los madrugadores podrán disfrutar de otro de los eventos más destacados del mes. Mercurio será visible durante la primera mitad de agosto muy cerca del horizonte este-noreste antes de la salida del Sol. A partir del 13 de agosto, comenzará a acercarse visualmente a Júpiter.

El 15 de agosto, ambos planetas protagonizarán una conjunción, separándose por menos de 0,6 grados en el cielo. Júpiter brillará aproximadamente el doble que Mercurio, aunque el fenómeno será difícil de observar debido a que ambos aparecerán muy cerca del horizonte y poco antes del amanecer. El uso de binoculares puede facilitar su localización.

Marte y Saturno también podrán verse este mes

Marte empezará a ser visible alrededor de las 2:00 de la madrugada, elevándose sobre el horizonte este-noreste antes del amanecer.

Aunque continuará aumentando lentamente su brillo a medida que la Tierra reduce la distancia que la separa del planeta rojo, todavía se encontrará a más de 277 millones de kilómetros al finalizar agosto.

Por su parte, Saturno será el planeta mejor ubicado para la observación con telescopio. Aparecerá pocas horas después del atardecer y se elevará hacia el cielo del sureste durante la madrugada.

Sus famosos anillos seguirán siendo visibles con instrumentos de observación, convirtiéndolo en uno de los principales atractivos para los aficionados a la astronomía durante este mes.

Agosto reunirá varios de los eventos astronómicos más llamativos del año. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Fechas clave para observar los planetas en agosto

Además del acercamiento entre Mercurio y Júpiter y del máximo brillo de Venus, el mes ofrecerá otros momentos interesantes para quienes miren al cielo.

El 11 de agosto, una delgada Luna creciente aparecerá muy cerca de Mercurio antes del amanecer. El 15 de agosto, Venus alcanzará su máxima elongación y, esa misma mañana, Mercurio y Júpiter protagonizarán una de las conjunciones planetarias más llamativas del mes.

Además, esa noche una Luna creciente de poco más de tres días podrá verse debajo de Venus, ofreciendo otra atractiva escena para quienes observen el cielo al anochecer.

¿Cómo ver Venus, Mercurio, Júpiter, Marte y Saturno en agosto?

No será necesario contar con un telescopio para observar a Venus, Mercurio, Júpiter y Marte, aunque unos binoculares pueden facilitar la experiencia, especialmente durante el amanecer. Lo más importante es buscar un lugar con el horizonte despejado y alejado de las luces de la ciudad.