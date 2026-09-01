El cielo de septiembre de 2026 ofrecerá varias oportunidades para observar algunos de los planetas más llamativos del sistema solar. Venus, Marte, Júpiter y Saturno aparecerán en diferentes momentos de la noche, aunque no todos tendrán las mismas condiciones de visibilidad. Mientras Venus se prepara para abandonar el cielo del atardecer, otros mundos comenzarán a ganar protagonismo antes del amanecer.

Uno de los cambios más importantes será precisamente el descenso de Venus hacia el horizonte suroeste. El planeta, que dominó el cielo vespertino durante los últimos meses, cada día se ocultará un poco antes y estará más cerca de la posición aparente del Sol, por lo que encontrarlo será cada vez más complicado a medida que avance septiembre.

Venus se despide del cielo del atardecer

Al comenzar el mes, Venus todavía podrá localizarse aproximadamente una hora después de la puesta de Sol. Según el portal Space.com, el 1 de septiembre estará unos 14 grados sobre el horizonte oeste-suroeste, pero para el día 30 habrá descendido hasta apenas 5,5 grados. Al finalizar el mes, se ocultará solo un poco más de 30 minutos después que el Sol.

El 14 de septiembre habrá una oportunidad especialmente interesante, cuando una Luna creciente se sitúe a unos 5,5 grados a la izquierda de Venus entre 30 y 45 minutos después de la puesta de Sol.

Además, Venus alcanzará su máximo brillo del año el 18 de septiembre, con una magnitud de -4,8, aunque desde latitudes medias del hemisferio norte estará muy bajo sobre el horizonte.

Venus comenzará a desaparecer del cielo del atardecer, aunque alcanzará su máximo brillo el 18 de septiembre. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Marte y Júpiter aparecen antes del amanecer

Marte será uno de los planetas que ganará protagonismo durante septiembre. Al inicio del mes aparecerá alrededor de la 1:40 a. m. y, hacia finales de septiembre, lo hará aproximadamente media hora antes. El planeta rojizo continuará desplazándose por la constelación de Géminis antes de entrar en Cáncer.

Habrá varias fechas interesantes para observarlo. El 9 de septiembre, Marte pasará a menos de un grado de la estrella Delta Geminorum, conocida también como Wasat. El 17 estará cerca de Pólux y el 25 protagonizará una alineación visual con Cástor y Pólux, además de cruzar ese mismo día desde Géminis hacia Cáncer.

Marte y Júpiter serán visibles antes del amanecer, mientras Saturno podrá observarse durante buena parte de la noche. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Júpiter también se convertirá progresivamente en un objeto destacado del cielo previo al amanecer. A comienzos de septiembre aparecerá por el este-noreste alrededor de las 3:50 a. m., aunque habrá que esperar algunos días para encontrarlo suficientemente alto como para obtener mejores condiciones de observación con un telescopio.

El 8 de septiembre Júpiter aparecerá aproximadamente 4,5 grados por debajo de una Luna creciente menguante. Más tarde, ese mismo día, la Luna pasará por delante del planeta para buena parte de Norteamérica, un fenómeno conocido como ocultación.

Saturno será visible durante buena parte de la noche

Saturno será probablemente uno de los objetivos más fáciles de encontrar durante septiembre. El planeta aparecerá cada vez más temprano por el este y, conforme avance la noche, se desplazará hacia el sureste. El 6 de septiembre abandonará Piscis para entrar en Cetus, también conocida como la Ballena.

Con una magnitud de +0,4, Saturno alcanzará en septiembre su mayor brillo en varios años. Sus famosos anillos también ofrecerán una vista particular a través de un telescopio: estarán inclinados apenas unos 8 grados respecto de nuestra línea de visión, una posición que no volverá a ser tan estrecha durante aproximadamente 12 años.

También habrá encuentros destacados entre la Luna y algunos planetas a lo largo del mes. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El 26 de septiembre, Saturno podrá localizarse cerca de la Luna llena de la Cosecha, aproximadamente 6 grados por debajo de ella.

Es así como septiembre será un mes especialmente interesante para quienes quieran mirar al cielo, ya que los cuatro planetas ofrecerán oportunidades distintas: Venus en el atardecer, Saturno durante la noche y Marte y Júpiter antes del amanecer.