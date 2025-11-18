En las próximas horas, podrás observar por ti mismo al cometa interestelar 3I/ATLAS gracias a una transmisión en vivo que realizará esta semana el Virtual Telescope Project. Se trata de una oportunidad única para ver de cerca al cuerpo celeste que llegó desde fuera de nuestro Sistema Solar.

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, este año nos trajo el tercer objeto interestelar conocido. El 1 de julio, el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) detectó un cuerpo que atravesaba nuestra región de la galaxia a gran velocidad. Poco después, los astrónomos confirmaron que no provenía del Sistema Solar.

Al dirigir los telescopios del mundo hacia él, se comprobó que se trataba de un cometa con un comportamiento típicamente cometario. Aunque esto pueda sonar familiar, su origen lo convierte en algo extraordinario: podría venir de otra zona completamente distinta de la galaxia, funcionando como una especie de cápsula del tiempo que viajó sola quizá durante 10 mil millones de años.

Su origen lo convierte en una pieza única para estudiar el medio interestelar y su largo recorrido por la galaxia. (Foto: The Virtual Telescope Project)

Estudiarlo podría revelar pistas sobre el lugar donde comenzó su recorrido y las condiciones del medio interestelar por el que transitó.

A pesar de su naturaleza claramente cometaria, empezaron a circular teorías audaces como que podría ser una nave extraterrestre. Para algunos, ni las explicaciones de la NASA, SETI, ni la la comunidad astronómica logran convencerlos de su auténtico origen.

Para quienes deseen alejarse de esta controversia, y simplemente deseen disfrutar de este objeto natural mientras se encuentra temporalmente en nuestro Sistema Solar, el Virtual Telescope Project ofrecerá un verdadero espectáculo.

El miércoles 19 de noviembre, a las 4:15 am UTC (martes 18 de noviembre a las 11:15 pm EST), transmitirán en vivo vía YouTube la observación del visitante interestelar.

“El cometa interestelar 3I/ATLAS (también conocido como C/2025 N1 ATLAS) es uno de los objetos astronómicos más interesantes jamás descubiertos. Una vez más, el Virtual Telescope Project está haciendo algo único: compartir un evento excepcional con la comunidad mundial”, anunció el proyecto antes de la transmisión.

“El 19 de noviembre de 2025, desde las 04:15 UTC, mostraremos en vivo el cometa interestelar 3I/ATLAS, compartiendo imágenes en tiempo real capturadas con nuestros telescopios robóticos en Manciano, Italia. ¡Únete desde la comodidad de tu hogar!”, agregaron.

El Virtual Telescope Project lo transmitirá en vivo para que cualquier persona pueda verlo desde casa. (Foto: NASA)

Aunque ya contamos con muchas fotografías del cometa, incluyendo algunas tomadas por orbitadores en Marte, no hay nada comparable a observarlo uno mismo.

Ahora que 3I/ATLAS volvió a ser visible tras pasar detrás del Sol desde nuestra perspectiva, quienes tengan telescopio pueden intentar localizarlo. Para el resto, el Virtual Telescope Project llevará estas imágenes a todo el mundo mediante una transmisión en vivo.

Detalle de la trayectoria del cometa 3I/ATLAS

Septiembre: Se acerca al Sol, desaparece de la vista por el resplandor solar.

Octubre: Cruza la órbita de Marte (aproximadamente a 30 millones de km de distancia).

29 de octubre: Perihelio (punto más cercano al Sol) a aproximadamente 210 millones de km. No visible desde la Tierra (está detrás del Sol).

Finales de noviembre: Reaparece en el cielo, en la constelación de Virgo. Visible antes del amanecer con telescopios potentes.

Diciembre: Se mueve a la constelación de Leo.

19 de diciembre: Máximo acercamiento a la Tierra (aproximadamente a 270 millones de km). No hay peligro de impacto.

Finales de diciembre: Se aleja rápidamente, abandona el Sistema Solar y vuelve al espacio interestelar.

