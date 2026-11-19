“Incluso si no hubiera salido bien, habría valido la pena”, aseguró este jueves en Lisboa el astronauta estadounidense Victor Glover, piloto de la misión Artemis II, quien contó que durante la reentrada en la atmósfera miraba el centro de la bola de fuego “completamente en paz”.

Glover, de 50 años, ha pasado a la condición de emérito de la NASA, desde la que podrá apoyar y formar a la próxima generación de astronautas. Así lo explicó en el evento Inside Space, celebrado en el Pabellón del Conocimiento-Ciencia Viva ante autoridades, militares y familiares, entre ellos el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo.

Victor Glover conversó con el programa TODAY de NBC sobre su experiencia como astronauta y su participación en la selección de nuevos candidatos de la NASA. (Foto: @astrovicglover / Instagram)

Hombre de fe, dijo que creía que estaban allí “por una razón” y que, si la nave se hubiera averiado y la tripulación hubiera perdido la vida, el riesgo habría merecido la pena.

La conversación más difícil, admitió, no fue con los ingenieros ni en el simulador, sino con su familia. Como cuando partió a combate durante sus veinte años, habló con su esposa sobre el testamento, el plan patrimonial y las contraseñas. Esta vez, sin embargo, ella le propuso hablar también con sus hijos, ya adultos. “Fue mi momento más aterrador”, afirmó; más que cualquiera de los que vivió durante la misión.

La charla terminó con todos yéndose a descansar con mal sabor de boca. Al día siguiente, Glover les envió un poema que les ayudó a recordar que su padre era un oficial militar que hacía aquello al servicio de su país y del planeta. De esa reflexión extrajo una idea que defendió ante el público: toda ciencia y tecnología “quiere ser arte cuando sea mayor”.

La red familiar, recordó, fue tan importante como los simuladores. Por eso describió a su esposa como una “superheroína” y habló de las distintas necesidades de sus cuatro hijas.

La Tierra, un hogar que se da por sentado

Su conferencia había comenzado con un mensaje que, según dijo, quería traer de vuelta tras el viaje alrededor de la Luna: la humanidad no solo da por sentada la gravedad, sino también la Tierra.

La de hoy fue su primera visita a Portugal, un país en el que pensó en 2020, cuando estaba en la cúpula de la Estación Espacial Internacional, porque quería pasear por su costa. Esa mirada marinera le permitió enlazar la exploración espacial con el viaje de Vasco de Gama, al que definió como “una continuación del coraje del espíritu humano”.

Glover recordó que “astronauta” significa «marinero del espacio» y que, como antiguo marino, se siente guiado por las estrellas. Con esa brújula se preparó durante tres años junto al comandante Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, con el objetivo de volar “para todos”.

La tripulación bautizó “Integridad” a la nave Orión. Ese valor se puso a prueba en los quince hitos críticos de la misión, que Glover describió como “quince maneras en que la tripulación podría haber muerto”.

El esfuerzo valió la pena, dijo, por momentos como el eclipse visto desde detrás de la Luna, con el Sol desapareciendo, la corona solar y un “agujero negro” en el lugar que ocupaba el satélite.

Después apareció un anillo de luz que, según Glover, los científicos aún no han explicado del todo y, por último, cráteres azulados iluminados por el reflejo de la Tierra. Ante esa imagen volvió a su idea inicial: vivir en la Tierra otorga “el desafortunado beneficio de ser indiferentes”.

Tras ese momento de admiración, quiso recordar el mayor problema de la misión: las dificultades con el sistema de vaciado del inodoro, que, según dijo, se prolongaron siete días, aunque el plan de respaldo estaba previsto para tres.

“Es como la subida del petróleo, lo encarece todo”, ironizó. Añadió que lo aprendido servirá para las próximas misiones Artemis, incluida Artemis IV, que NASA prevé que lleve astronautas a la superficie lunar.

A los jóvenes les aconsejó ser resilientes, aprender durante toda la vida y ser buenos compañeros de equipo.

“Me encantaría caminar sobre la Luna, pero no tanto como para renunciar a mis mejores años”, dijo Glover, quien sigue sano y podría volver al espacio, pero confía en la próxima generación y espera que ahora sus “pies estén alineados” con sus valores.