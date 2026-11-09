Convertirse en astronauta no solamente exige preparación física, conocimientos técnicos y capacidad para resolver problemas. También implica asumir cambios importantes en la vida personal y familiar, una realidad que Victor Glover conoce después de su trayectoria en la NASA. En una entrevista con el programa TODAY de NBC, el astronauta, quien participó como piloto en dos misiones espaciales, incluida Artemis II, habló sobre las exigencias de esta profesión y los aspectos que deben considerar quienes desean seguir ese camino.

Glover, padre de cuatro hijas, explicó que uno de los puntos que procura abordar con los aspirantes es el impacto que tendrá esta carrera en sus hogares. Según contó, durante las actividades sociales del proceso de selección suele conversar sobre las renuncias personales que implica el trabajo.

“El sacrificio de este trabajo. Cambia tu vida para siempre. Cambia la vida de tu familia para siempre. Quiero asegurarme de que las personas sepan en qué se están metiendo”, señaló. Asimismo, destacó que los familiares deben participar en las decisiones, porque no son únicamente los astronautas quienes atraviesan largos períodos de preparación y separación.

El astronauta recordó que, durante sus aproximadamente 30 años de carrera militar, cerca de 14 de ellos estuvieron relacionados con la NASA. A partir de esa experiencia, considera que la preparación de los familiares debe recibir tanta atención como el entrenamiento del propio candidato.

“Tu familia tiene que involucrarse. La NASA va a invertir todos los recursos del Gobierno y de esta increíble fuerza laboral aeronáutica y espacial para prepararte para una misión; tú tienes que dedicar el mismo esfuerzo, o incluso más, para preparar a tu familia para que también emprenda ese viaje”, afirmó.

Glover explicó que convertirse en astronauta implica sacrificios que afectan tanto al profesional como a sus familiares. (Foto: @astrovicglover / Instagram)

¿Qué busca la NASA cuando selecciona a sus nuevos astronautas?

Durante la conversación, Glover compartió detalles sobre el proceso de selección de astronautas. El propio piloto participó recientemente en una de las juntas encargadas de evaluar a los nuevos candidatos y explicó que los aspirantes atraviesan diferentes pruebas para demostrar sus capacidades. Entre las habilidades que se observan están la comunicación, la rapidez para pensar ante situaciones inesperadas, la resolución de problemas y la manera en que cada persona se relaciona con los demás. Incluso se evalúa cómo responde ante preguntas difíciles y cómo se desenvuelve en actividades de convivencia.

Glover explicó que la selección no termina con las entrevistas. Los candidatos que superan esa etapa todavía deben completar dos años de formación, período durante el cual la agencia comprueba si realmente encajan en el equipo. Para ilustrar la importancia de esta compatibilidad, recordó una idea mencionada durante la entrevista: elegir a alguien con quien te gustaría ir de campamento, aunque esa experiencia podría desarrollarse a un cuarto de millón de millas de la Tierra.

Tras su retiro como astronauta activo, Glover continúa vinculado a la agencia como mentor y desarrolla nuevos proyectos profesionales. (Foto: Bill INGALLS / NASA / AFP) / BILL INGALLS

¿Qué hace Victor Glover después de retirarse como astronauta de la NASA?

En otra parte de la entrevista, el estadounidense habló sobre su nueva etapa profesional después de pasar de astronauta activo a astronauta emérito. Aunque técnicamente está retirado de sus funciones como astronauta, continúa colaborando con la NASA en tareas de mentoría y espera tener la oportunidad de orientar a los nuevos candidatos o incluso a quienes supervisan su formación.

Además, participa en actividades académicas y proyectos relacionados con la educación práctica, mientras desarrolla compromisos profesionales y presentaciones públicas. “Lo estoy disfrutando muchísimo”, concluyó.